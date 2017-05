Oostnieuwkerke (Belgique) : Valentin Gouel 4ème

Classement :

1 EECKHOUT Niko BELH32´41" INDIVIDUEELMASTM

2 NACHTERGAELE Niels BELH32´43"+0´02" ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

3 WYDOOGHE Jaron BELH32´45"+0´04" HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23

4 GOUEL Valentin FRAH32´51"+0´10" ESEG DOUAIELITE

5 BOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23

6 DEMUYNCK Koen BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

7 VANDERBEKEN Bjarne BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

8 CLAEYS Timothy BELH33´09"+0´28" DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

9 DECLERCQ Thierry BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

10 VANDENBOGAERDE Jens BELH33´15"+0´34" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

11 CONSTANT Kenny BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

12 DESMET Jani BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

13 JAECQUES Simon BEL ESEG DOUAIU

14 SABBE Enzo BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

15 ROLET Sylvain BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESELITE

16 SLABINCK Indiana BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREELITE

17 VERBEURE Hakim BEL SHIFTING GEARSELITE

18 DEBOOT Bruce BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

19 SEGAERT Loic BEL EFC-L&R-VULSTEKEU

20 CHAMON Thomas BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERAMA19+

21VANLUCHENE Mats BELH33´43"+1´02" ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

22BRUYNEEL Giel BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

23BORRY Kim BELH34´05"+1´24" DOVY KEUKENS - FCCELITE

24CALLEWAERT Rodric BEL INDIVIDUEELELITE

25CASIER Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

26WALSH Liam GBRH34´28"+1´47" VC ST RAPHAELELITE

27TIPPER Jacob GBRH34´31"+1´50" INDIVIDUEELU

28KANERVA Joni FIN CYCLO VISIONU23

29SOUFFLET Guillaume FRA CM AUBERVILLIERSU23

30MUS Aloïs BEL SHIFTING GEARSELITE

31VANCRAEYNEST Kevin BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENELITE

32DE KEE Glenn BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

33BOSTOEN Gianni BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

34HUYGHE Gilles BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

35DURY Davy BEL INDIVIDUEELMASTM

36DEVROYE Kim BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

37VANTHOURNOUT Brecht BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE

38MORTIER Lenny BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23

39VANOVERBERGHE Mathias BEL ASFRA RACING TEAMU23

40VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

41LETEN Matthias BEL K. V. C. DEINZE VZWU23

42DECLERCK Mathias BEL BIKE ADVICE CTU

43D´HOORE Giorgio BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENELITE

44VANDAELE Kenneth BEL INDIVIDUEELAMA19+

45HARRIS Joe GBR SPIRIT BIKES RACING TEAMEZC

46SMAIL Robert GBR ZANNATA CYCLING TEAMELITE

47FORD Michael GBR VC ST RAPHAELELITE

48CLAERHOUT Sven BEL PCT TOMACCELITE

49DECOTTIGNIES Jason BELH35´11"+2´30" CTTT GELDHOF JIELKERAMA19+

50NARUMI Soh JPN TEAM EURASIA IRC

51CAPPELLE Maxim BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

52DECOTTIGNIES Glenn BEL CTTT GELDHOF JIELKERAMA19+

53PATTYN Jamie BEL VZW JONG WIELERTALENTU23

54HANADA Kiyomasa JPN TEAM EURASIA - IRC TIREU23

55CARTON Tanguy BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYU

56DE VOS Dries BEL CYCLING TEAM OOSTKUSTELITE

57MOERMAN Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23

58SENO Clément FRA ASFRA RACING TEAMELITE

59BEAUPREZ Benjamin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

60TAITE JONES Blake NZL CYCLINGU23

61WYFFELS Jonas BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

62VANDEVELDE Ruben BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

63SIEBENS Gianni BEL MARLUX - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAMU23. C

64VERVERKEN Gerdy BEL INDIVIDUEELMASTM

65LEFEVER Nico BEL INDIVIDUEELMASTM

66DE SCHUYTER Tim BEL DMC- CYCLING TEAM VZWELITE

67LEPOUTRE Sam BEL INDIVIDUEELAMA19+

DNFVERMOTE Gianni BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

DNFROSSEEL Ricky BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

DNFBONNE Jenko BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) U23

DNFDELCOURT Julien BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONU23

DNFVANDEWIELE Frederik BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMELITE

DNFBORGOO Lowie BEL WIELERTEAM IEPERU

DNFVANDENBERGHE Stijn BEL FCP - TOGETHER AGAINST CANCERMASTM

DNFVANDENBROUCKE Niels BEL TEAM MAHIEU - KONA - VANDERMEERENU23

DNFGODERIS Jelle BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERELITE

DNFVYNCKE Johan BEL INDIVIDUEELMASTM

DNFPOLLET Dries BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

DNFQUENTIN Bernard FRA DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE

DNFDECEUNINCK Nico BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTMASTM

DNFPINAUD Anthony FRA ESEG DOUAI

DNFSHIMIZU Ohko JPN TEAM EURASIA - IRC TIREELITE

DNFOMACHI Kento JPN TEAM EURASIA - IRC TIREU23

DNFTAKIYAMA Riku JPN TEAM EURASIAU23

DNFSUZUKI Shiryu JPN TEAM EURASIAU23

DNFYOSHIOKA Takuya JPN TEAM EURASIA - IRC TIREU23

DNFSWALES - DAWSON Joshua GBR INDIVIDUEELU

DNFDECEUNINCK Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

DNFDELAMEILLEURE Mathias BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE