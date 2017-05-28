Oostnieuwkerke (Belgique) : Valentin Gouel 4ème

Classement :
1 EECKHOUT Niko BELH32´41" INDIVIDUEELMASTM
2 NACHTERGAELE Niels BELH32´43"+0´02" ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
3 WYDOOGHE Jaron BELH32´45"+0´04" HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23
4 GOUEL Valentin FRAH32´51"+0´10" ESEG DOUAIELITE
5 BOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23
6 DEMUYNCK Koen BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
7 VANDERBEKEN Bjarne BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
8 CLAEYS Timothy BELH33´09"+0´28" DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
9 DECLERCQ Thierry BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
10 VANDENBOGAERDE Jens BELH33´15"+0´34" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
11 CONSTANT Kenny BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
12 DESMET Jani BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
13 JAECQUES Simon BEL ESEG DOUAIU
14 SABBE Enzo BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
15 ROLET Sylvain BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESELITE
16 SLABINCK Indiana BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREELITE
17 VERBEURE Hakim BEL SHIFTING GEARSELITE
18 DEBOOT Bruce BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
19 SEGAERT Loic BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
20 CHAMON Thomas BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERAMA19+
21VANLUCHENE Mats BELH33´43"+1´02" ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
22BRUYNEEL Giel BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
23BORRY Kim BELH34´05"+1´24" DOVY KEUKENS - FCCELITE
24CALLEWAERT Rodric BEL INDIVIDUEELELITE
25CASIER Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
26WALSH Liam GBRH34´28"+1´47" VC ST RAPHAELELITE
27TIPPER Jacob GBRH34´31"+1´50" INDIVIDUEELU
28KANERVA Joni FIN CYCLO VISIONU23
29SOUFFLET Guillaume FRA CM AUBERVILLIERSU23
30MUS Aloïs BEL SHIFTING GEARSELITE
31VANCRAEYNEST Kevin BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENELITE
32DE KEE Glenn BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
33BOSTOEN Gianni BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
34HUYGHE Gilles BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
35DURY Davy BEL INDIVIDUEELMASTM
36DEVROYE Kim BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
37VANTHOURNOUT Brecht BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
38MORTIER Lenny BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23
39VANOVERBERGHE Mathias BEL ASFRA RACING TEAMU23
40VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
41LETEN Matthias BEL K. V. C. DEINZE VZWU23
42DECLERCK Mathias BEL BIKE ADVICE CTU
43D´HOORE Giorgio BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENELITE
44VANDAELE Kenneth BEL INDIVIDUEELAMA19+
45HARRIS Joe GBR SPIRIT BIKES RACING TEAMEZC
46SMAIL Robert GBR ZANNATA CYCLING TEAMELITE
47FORD Michael GBR VC ST RAPHAELELITE
48CLAERHOUT Sven BEL PCT TOMACCELITE
49DECOTTIGNIES Jason BELH35´11"+2´30" CTTT GELDHOF JIELKERAMA19+
50NARUMI Soh JPN TEAM EURASIA IRC
51CAPPELLE Maxim BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
52DECOTTIGNIES Glenn BEL CTTT GELDHOF JIELKERAMA19+
53PATTYN Jamie BEL VZW JONG WIELERTALENTU23
54HANADA Kiyomasa JPN TEAM EURASIA - IRC TIREU23
55CARTON Tanguy BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYU
56DE VOS Dries BEL CYCLING TEAM OOSTKUSTELITE
57MOERMAN Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
58SENO Clément FRA ASFRA RACING TEAMELITE
59BEAUPREZ Benjamin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
60TAITE JONES Blake NZL CYCLINGU23
61WYFFELS Jonas BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
62VANDEVELDE Ruben BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
63SIEBENS Gianni BEL MARLUX - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAMU23. C
64VERVERKEN Gerdy BEL INDIVIDUEELMASTM
65LEFEVER Nico BEL INDIVIDUEELMASTM
66DE SCHUYTER Tim BEL DMC- CYCLING TEAM VZWELITE
67LEPOUTRE Sam BEL INDIVIDUEELAMA19+
DNFVERMOTE Gianni BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
DNFROSSEEL Ricky BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
DNFBONNE Jenko BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) U23
DNFDELCOURT Julien BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONU23
DNFVANDEWIELE Frederik BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMELITE
DNFBORGOO Lowie BEL WIELERTEAM IEPERU
DNFVANDENBERGHE Stijn BEL FCP - TOGETHER AGAINST CANCERMASTM
DNFVANDENBROUCKE Niels BEL TEAM MAHIEU - KONA - VANDERMEERENU23
DNFGODERIS Jelle BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERELITE
DNFVYNCKE Johan BEL INDIVIDUEELMASTM
DNFPOLLET Dries BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
DNFQUENTIN Bernard FRA DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE
DNFDECEUNINCK Nico BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTMASTM
DNFPINAUD Anthony FRA ESEG DOUAI
DNFSHIMIZU Ohko JPN TEAM EURASIA - IRC TIREELITE
DNFOMACHI Kento JPN TEAM EURASIA - IRC TIREU23
DNFTAKIYAMA Riku JPN TEAM EURASIAU23
DNFSUZUKI Shiryu JPN TEAM EURASIAU23
DNFYOSHIOKA Takuya JPN TEAM EURASIA - IRC TIREU23
DNFSWALES - DAWSON Joshua GBR INDIVIDUEELU
DNFDECEUNINCK Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
DNFDELAMEILLEURE Mathias BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE