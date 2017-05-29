St-Martin du Tertre (95) - Grand Prix du Tertre (3-Juniors)

Classement :
1 GOUTAUDIER Fabrice ESC MEAUX 2:16:50
2 BAZIN Nicolas US DOMONT CYCLISME à 00mn10 s
3 BARTLET Steven ESC MEAUX à 00mn35 s
4 OLLIVIER François PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
5 JAUBERT Clément VC GARENNOIS à 00mn54 s
6 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 03mn28 s
7 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95 à 03mn36 s
8 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE
9 ALONSO Vincent OLYMPIQUE C.V.O.
10 ROTGER Frédéric PARISIS A.C. 95
11 GABILONDO Carl US CRETEIL
12 PELLEGRIN Fabrice VC GARENNOIS
13 CRISIAS Raphaël PARISIS A.C. 95
14 POLAERT Alexandre PARISIS A.C. 95
15 AGRAPART Guillaume A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
16 CREPIN Anthony LAGNY PONTCARRE CYC.
17 LECLERC Julien AV THIAIS
18 DEMANET Thomas OLYMPIQUE C.V.O.
19 HORREAUX Tristan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
20 GRIGNE Bastien VC GARENNOIS
21 GAULTIER Laurent USM GAGNY
22 THEBAULT Quentin OLYMPIQUE C.V.O.
23 MODOLO Eric USM GAGNY
24 LAURENT Adrien OLYMPIQUE C.V.O.
25 CRE Maxime VC HETTANGE GRANDE
26 LARCHEVEQUE Maxime AC ALIZAY
27 SOL Emmanuel USM GAGNY
28 BASTIANA Christian CM AUBERVILLIERS 93
29 GIANOLIO Olivier US POIGNY RAMBOUILLET
30 TERSIGUEL Jérôme EC BOUCLES DE LA MARNE
31 MARTEAU Charles ES PERSANAISE