St-Martin du Tertre (95) - Grand Prix du Tertre (3-Juniors)

Fabrice Goutaudier (ESC Meaux) a remporté ce Dimanche 28 Mai 2017 le Grand Prix du Tertre (2-3-Juniors) à St-Martin du Tertre (95). Nicolas Bazin (US Domont Cyclisme) et Steven Bartlet (ESC Meaux).

Classement :

1 GOUTAUDIER Fabrice ESC MEAUX 2:16:50

2 BAZIN Nicolas US DOMONT CYCLISME à 00mn10 s

3 BARTLET Steven ESC MEAUX à 00mn35 s

4 OLLIVIER François PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

5 JAUBERT Clément VC GARENNOIS à 00mn54 s

6 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 03mn28 s

7 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95 à 03mn36 s

8 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE

9 ALONSO Vincent OLYMPIQUE C.V.O.

10 ROTGER Frédéric PARISIS A.C. 95

11 GABILONDO Carl US CRETEIL

12 PELLEGRIN Fabrice VC GARENNOIS

13 CRISIAS Raphaël PARISIS A.C. 95

14 POLAERT Alexandre PARISIS A.C. 95

15 AGRAPART Guillaume A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

16 CREPIN Anthony LAGNY PONTCARRE CYC.

17 LECLERC Julien AV THIAIS

18 DEMANET Thomas OLYMPIQUE C.V.O.

19 HORREAUX Tristan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

20 GRIGNE Bastien VC GARENNOIS

21 GAULTIER Laurent USM GAGNY

22 THEBAULT Quentin OLYMPIQUE C.V.O.

23 MODOLO Eric USM GAGNY

24 LAURENT Adrien OLYMPIQUE C.V.O.

25 CRE Maxime VC HETTANGE GRANDE

26 LARCHEVEQUE Maxime AC ALIZAY

27 SOL Emmanuel USM GAGNY

28 BASTIANA Christian CM AUBERVILLIERS 93

29 GIANOLIO Olivier US POIGNY RAMBOUILLET

30 TERSIGUEL Jérôme EC BOUCLES DE LA MARNE

31 MARTEAU Charles ES PERSANAISE