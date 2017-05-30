Gooik - Geraardsbergen - Gooik (Belgique) : Elise Delzenne 8ème

Classement :
1 VOS Marianne NEDH32´9S WM3 PRO CYCLING TEAMDE
2 VAN DIJK Ellen NED0H0´0S TEAM SUNWEBDE
3 CONFALONIERI Maria Giulia ITA LENSWORLD - KUOTADE
4 LONGO BORGHINI Elisa ITA WIGGLE HIGH5DE
5 D'HOORE Jolien BELH32´44S0H0´35S WIGGLE HIGH5DEPROF
6 BRAND Lucinda NED TEAM SUNWEBDE
7 VAN DE REE Monique NED LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
8 DELZENNE Elise FRA LOTTO SOUDAL LADIESDE
9 ELVIN Gracie AUS ORICA SCOTTDE
10 DE JONG Demi NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
11 KOSTER Anouska NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE
12 DE VUYST Sofie BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
13 MAJERUS Christine LUX BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE
14 VAN DEN BOS Jip NED BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE
15 BUYSMAN Nina NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
16 CANT Sanne BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDEPROF
17 MACKAIJ Floortje NED TEAM SUNWEBDE
18 VAN DER BURG Nancy NED JOS FERRON LADY FORCEDE
19 ARZUFFI Alice Maria ITA LENSWORLD - KUOTADE
20 DEMEY Valerie BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D´ORDEPROF
21 KASTELIJN Yara NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE
22 GAFINOVITZ Rotem ISR WM3 PRO CYCLING TEAMDE
23 STULTIENS Sabrina NED TEAM SUNWEBDE
24 GUDERZO Tatiana ITA LENSWORLD - KUOTADE
25 LETH Julie DENH32´49S0H0´40S WIGGLE HIGH5DE
26 BOERMANS Sylvie NEDH32´51S0H0´42S JAN VAN ARCKELDE
27 SPRATT Amanda AUSH32´55S0H0´46S ORICA SCOTTDE
28 VAN VEEN Esther NEDH34´23S0H2´14S PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
29 WILLIAMS Georgia NZL ORICA SCOTTDE
30 PLICHTA Anna POL WM3 PRO CYCLING TEAMDE
31 KOREVAAR Jeanne NEDH36´9S0H4´0S WM3 PRO CYCLING TEAMDE
DNF EBERHARDT Verena AUT MAASLANDSTER VERIS CCNDE
DNF EHRLER Désirée SUI MAASLANDSTER VERIS CCNDE
DNF GAß Daniela GER MAASLANDSTER VERIS CCNDE
DNF DOCX Mieke BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
DNF VAN DE GUCHTE Quinty BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNF FERON Senna NED JOS FERRON LADY FORCEDE
DNF BECKERINGH Nike NED JAN VAN ARCKELDE
DNF D´HONT Silke BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNF HELDERWEIRT Alicia BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNF STOUGJE Delore NED JAN VAN ARCKELDE
DNF HELLEMONS Daimy NED JAN VAN ARCKELDE
DNF CHRISTMAS Dani GBR JOS FERRON LADY FORCEDE
DNF VAN ´T GELOOF Marjolein NED JAN VAN ARCKELDE
DNF OLSEN Caroline Thorvik NOR JOS FERRON LADY FORCEDE
DNF THOMAS Claire GBR ISOREX CYCLING TEAMDE
DNF WHITSON Genevieve GBR ISOREX CYCLING TEAMDE
DNF VAN DER BURG Esther NED JOS FERRON LADY FORCEDE
DNF VAINIONPÄÄ Laura FIN ISOREX CYCLING TEAMDE
DNF TEN HARTOG Sarah BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
DNF VAN HOUTUM Céline NED JOS FERRON LADY FORCEDE
DNF WAALBOER Guusje NED JAN VAN ARCKELDE
DNF VANDEKERCKHOVE Juliette FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNF GORTER Laura NED WV BREDA LADIESDE
DNF OUDMAN Hilde NED WV BREDA LADIESDE
DNF VERHAGEN Alicja NED WV BREDA LADIESDE
DNF HOOGMA Tessa NED WV BREDA LADIESDE
DNF ROCKLAND Marielle NED WV BREDA LADIESDE
DNF DE GAST Belle NED WV BREDA LADIESDE
DNF DIJKSMAN Tessa NED SWABOLADIES. NLDE
DNF VAN DEN HAUTE Steffy BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNF BORREMANS Sarah BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNF VERHAEGEN Lien BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
DNF FLETCHER Sara USA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNF BERLIN Malin SWE WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNF ROES Maxime BEL MAASLANDSTER VERIS CCNDE
DNF VAN DE VELDE Julie BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDE
DNF WATERREUS Kylie NED MAASLANDSTER VERIS CCNDE
DNF BLAAK Chantal NED BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE
DNF BRAMMEIER Nikki GBR BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE
DNF PAWLOWSKA Katarzyna POL BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE
DNF DIDERIKSEN Amalie DEN BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE
DNF THELBERG Emmy SWE EQUANO CYCLING TEAMDE
DNF BRITS Delphine BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
DNF TEMMERMAN Ilse BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
DNF DUTOUR Margot FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNF LAHAIJE Kim NED TEXTIELSTAD DE JONGE RENNERDE
DNF MANLY Alexandra AUS ORICA SCOTTDE
DNF BAKER Georgia AUS ORICA SCOTTDE
DNF VAN GOGH Natalie NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
DNF DRUYTS Demmy BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
DNF DRUYTS Jessy BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
DNFVAN DEN STEEN Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D´ORDEPROF
DNFCROKET Gilke BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
DNFKNIBBE Bonne NED SWABOLADIES. NLDE
DNFBAKS Marissa NED SWABOLADIES. NLDE
DNFCOLBORNE Henrietta GBR SWABOLADIES. NLDE
DNFWEAVER Molly GBR TEAM SUNWEBDE
DNFVAN LEEUWE Esther NED TEXTIELSTAD DE JONGE RENNERDE
DNFSOEK Julia NED TEAM SUNWEBDE
DNFVERHOEVEN Suzanne NED TEXTIELSTAD DE JONGE RENNERDE
DNFVAN DER STELT Dominique NED TEXTIELSTAD DE JONGE RENNERDE
DNFSTOLWIJK Ingrid NED TEXTIELSTAD DE JONGE RENNERDE
DNFGARNER Grace GBR WIGGLE HIGH5DE
DNFGARNER Lucy GBR WIGGLE HIGH5DE
DNFDUPREZ Jurrina BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNFTROCH Tiana BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNFANDERSSON Emmy SWE WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNFVERHOEVEN Aurore FRA WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNFVERDONSCHOT Laura BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDEPROF
DNFTEMPERT Ingrid NED SWABOLADIES. NLDE
DNFCUCINOTTA Annalisa ITA LENSWORLD - KUOTADE
DNFDEBBOUDT Lensy BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNFJONGERIUS Claudia NED KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNFDYBWAD Vibeke NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNFDEBBOUDT Evelien BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNFRIST Daisi EST KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNFVERTENTEN Soetkin BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
DNFINGHELBRECHT Sarah BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
DNFFRANCK Alicia BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDE
DNFVAN VELZEN Bryony NED LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
DNFDECEUNINCK Stefanie BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNFHANNES Kaat BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
DNFGINS Tara BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
DNFVERSCHELDEN Nathalie BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
DNFMOONEN Puck NED LOTTO SOUDAL LADIESDE
DNFDOM Annelies BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE. UCI
DNFBECKERS Isabelle BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE
DNFDAAMS Jessie BEL LOTTO SOUDAL LADIESDEPROF