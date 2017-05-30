Bussy St Georges (77) - Prix de la Ville (Pass D1)

Classement :
1 PERROCHON Cyril USM GAGNY 1:47:48
2 MATHIEU Stéphane SE PAVILLONNAIS
3 WESELAQUI Grégory A. C. B. B.
4 BERTOLDI Emmanuel EC AULNAY
5 BLANCA Vincent PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
6 JERONIMO Carlos TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
7 HUET Mathieu AS CHELLES
8 LEBRUN Stéphane USM GAGNY
9 MAJA Benjamin ESC MEAUX
10 ESCAMA Benjamin UCL HENNEBONT
11 DEVAUX Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
12 BENICHON Gilles ESC MEAUX
13 MAHIER Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
14 SIBY Diaby PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
15 MODOLO Eric USM GAGNY
16 ASTRUC Thomas CM AUBERVILLIERS 93
17 ARHLA Lahsen EC NOISEENNE
18 BARTLET Frédéric ESC MEAUX
19 TOUBOUL Michel USM GAGNY
20 BOUTIN Jean François CM AUBERVILLIERS 93
21 SIGER Jean Pierre ES STAINS
22 ATRIDE Edie TEAM PELTRAX CSD
23 MATHIAS Mickaël PARISIS A.C. 95
24 LAMIRAND Eudes SC BOULONNAIS
25 GAVELLE Michel SE PAVILLONNAIS
26 MARINI Guillaume USM GAGNY
27 VINET Nicolas TEAM CYCLISTE BUSSY
28 BIODORE Joël BLANC MESNIL SC CARAIBES
29 LE GOFF Alan TEAM CHATOU CYCLISME
30 PASTEUR Jérôme ESC MEAUX
31 KARAYANNIS Alexandre TEAM CHATOU CYCLISME
32 BEGLIOMINI Jules TEAM CHATOU CYCLISME
33 ADAMS Joël A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
34 MERASTE Eddy Joachim VCA DU BOURGET
35 VAN NIMMEN Romuald VC CHATEAU THIERRY METROPOLE
36 PAPILLON Eric TEAM CHATOU CYCLISME
37 BIARNE Marc EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
38 GRANGER Loïck EC NOISEENNE
39 MEISTER Laurent ESC MEAUX
40 JOUDIOUX Fabrice PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
41 MIGNARD Geoffrey US CRETEIL
42 TREVISAN Aldo ESC MEAUX
43 DELACOUR Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE
44 DOS SANTOS Victor A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
45 BALLUREAU Alexandre A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
46 MEHAY Nicolas LA PEDALE FERTOISE
47 CHARLEUX Thomas CO BOIS D'ARCY
48 PAUCHARD Stéphane ESC MEAUX
49 MASSON Franck USM GAGNY
50 ROBIN Jérémy OLYMPIQUE C.V.O.
51 LEMAITRE Laurent ESC MEAUX
52 REUX Cyrille ESC MEAUX
53 CHAUMERLIAT Rémi LAGNY PONTCARRE CYC.
54 BLOUIN Fabrice PARISIS A.C. 95
55 GURHEM Christophe JS FERTE GAUCHER
56 GAULTIER Laurent USM GAGNY
57 JAMBON Pascal USM GAGNY
58 BOUDOT Jérôme LA PEDALE FERTOISE
59 REGNIER Gérard SC GRETZ TOURNAN
60 BENAMEUR Hamid EC NOISEENNE
61 RIQUET Willy PEDALE COMBS LA VILLAISE
62 PERRET David USM GAGNY
63 DUPONT Freddy AS CHELLES