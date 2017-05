Bussy St Georges (77) - Prix de la Ville (Pass D1)

Classement :

1 PERROCHON Cyril USM GAGNY 1:47:48

2 MATHIEU Stéphane SE PAVILLONNAIS

3 WESELAQUI Grégory A. C. B. B.

4 BERTOLDI Emmanuel EC AULNAY

5 BLANCA Vincent PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

6 JERONIMO Carlos TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

7 HUET Mathieu AS CHELLES

8 LEBRUN Stéphane USM GAGNY

9 MAJA Benjamin ESC MEAUX

10 ESCAMA Benjamin UCL HENNEBONT

11 DEVAUX Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

12 BENICHON Gilles ESC MEAUX

13 MAHIER Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

14 SIBY Diaby PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

15 MODOLO Eric USM GAGNY

16 ASTRUC Thomas CM AUBERVILLIERS 93

17 ARHLA Lahsen EC NOISEENNE

18 BARTLET Frédéric ESC MEAUX

19 TOUBOUL Michel USM GAGNY

20 BOUTIN Jean François CM AUBERVILLIERS 93

21 SIGER Jean Pierre ES STAINS

22 ATRIDE Edie TEAM PELTRAX CSD

23 MATHIAS Mickaël PARISIS A.C. 95

24 LAMIRAND Eudes SC BOULONNAIS

25 GAVELLE Michel SE PAVILLONNAIS

26 MARINI Guillaume USM GAGNY

27 VINET Nicolas TEAM CYCLISTE BUSSY

28 BIODORE Joël BLANC MESNIL SC CARAIBES

29 LE GOFF Alan TEAM CHATOU CYCLISME

30 PASTEUR Jérôme ESC MEAUX

31 KARAYANNIS Alexandre TEAM CHATOU CYCLISME

32 BEGLIOMINI Jules TEAM CHATOU CYCLISME

33 ADAMS Joël A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

34 MERASTE Eddy Joachim VCA DU BOURGET

35 VAN NIMMEN Romuald VC CHATEAU THIERRY METROPOLE

36 PAPILLON Eric TEAM CHATOU CYCLISME

37 BIARNE Marc EC FACHES THUMESNIL RONCHIN

38 GRANGER Loïck EC NOISEENNE

39 MEISTER Laurent ESC MEAUX

40 JOUDIOUX Fabrice PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

41 MIGNARD Geoffrey US CRETEIL

42 TREVISAN Aldo ESC MEAUX

43 DELACOUR Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE

44 DOS SANTOS Victor A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

45 BALLUREAU Alexandre A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

46 MEHAY Nicolas LA PEDALE FERTOISE

47 CHARLEUX Thomas CO BOIS D'ARCY

48 PAUCHARD Stéphane ESC MEAUX

49 MASSON Franck USM GAGNY

50 ROBIN Jérémy OLYMPIQUE C.V.O.

51 LEMAITRE Laurent ESC MEAUX

52 REUX Cyrille ESC MEAUX

53 CHAUMERLIAT Rémi LAGNY PONTCARRE CYC.

54 BLOUIN Fabrice PARISIS A.C. 95

55 GURHEM Christophe JS FERTE GAUCHER

56 GAULTIER Laurent USM GAGNY

57 JAMBON Pascal USM GAGNY

58 BOUDOT Jérôme LA PEDALE FERTOISE

59 REGNIER Gérard SC GRETZ TOURNAN

60 BENAMEUR Hamid EC NOISEENNE

61 RIQUET Willy PEDALE COMBS LA VILLAISE

62 PERRET David USM GAGNY

63 DUPONT Freddy AS CHELLES

Crédit Photo : Anaïs Aze (Archive)