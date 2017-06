Peronne (80) - Grand Prix Ville (Pass'cyclisme)

Classement :

1 LEBON Morgan AC AMIENOISE

2 DELIMAUGES Stéphane AC MONTDIDIER

3 LEROY Frédéric VC SANTERRE VERMANDOIS

4 TOP Thierry COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES

5 LANIER Benoit EC ABBEVILLOISE

6 TOLLET Axel VC SANTERRE VERMANDOIS

7 FINGAR Clément AC AMIENOISE

8 BARBIER Christophe EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE

9 FRIGUEXEREDO Dylan US HAM

10 PSUJA Rémi AC NESLOIS

11 HAVART Sébastien VC AMATEUR ST QUENTIN

12 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI

13 LAOUT Mathieu US HAM

14 BASTIN Fabrice TEAM 2 MERICOURT

15 PORET Dimitri CC SALOUEL

16 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE

17 BOULANGER BAILLEUX Patrick AC AMIENOISE

18 JORDENS Stéphane EC ABBEVILLOISE

19 ROBIN Jean François EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE

20 ACCART Romain AC NESLOIS

21 DECHILLY Emilien CS ABBEVILLOIS

22 DOMANGE Victor AC CLERMONTOISE

23 JOYEUX Johan US THIERVILLE

24 LAOUT Ludovic US HAM

25 DAVAINE Hugues UC ROUBAIX

26 DELABAUT Sylvain CR HAUTS-DE-FRANCE (NORD-PAS-DE-CALAIS)

27 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI

28 MASKIEWICZ Nicolas CC SALOUEL

29 JEANNE Mathieu AC AMIENOISE

30 BRUNET Marie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

31 BARIS Didier AC MONTDIDIER

32 BARIS Charlotte AC MONTDIDIER

33 GAMAND Meyrine CC CAMBRESIEN