Peronne (80) - Grand Prix Ville (Pass'cyclisme)

Classement :
1 LEBON Morgan AC AMIENOISE
2 DELIMAUGES Stéphane AC MONTDIDIER
3 LEROY Frédéric VC SANTERRE VERMANDOIS
4 TOP Thierry COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
5 LANIER Benoit EC ABBEVILLOISE
6 TOLLET Axel VC SANTERRE VERMANDOIS
7 FINGAR Clément AC AMIENOISE
8 BARBIER Christophe EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE
9 FRIGUEXEREDO Dylan US HAM
10 PSUJA Rémi AC NESLOIS
11 HAVART Sébastien VC AMATEUR ST QUENTIN
12 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI
13 LAOUT Mathieu US HAM
14 BASTIN Fabrice TEAM 2 MERICOURT
15 PORET Dimitri CC SALOUEL
16 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE
17 BOULANGER BAILLEUX Patrick AC AMIENOISE
18 JORDENS Stéphane EC ABBEVILLOISE
19 ROBIN Jean François EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE
20 ACCART Romain AC NESLOIS
21 DECHILLY Emilien CS ABBEVILLOIS
22 DOMANGE Victor AC CLERMONTOISE
23 JOYEUX Johan US THIERVILLE
24 LAOUT Ludovic US HAM
25 DAVAINE Hugues UC ROUBAIX
26 DELABAUT Sylvain CR HAUTS-DE-FRANCE (NORD-PAS-DE-CALAIS)
27 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI
28 MASKIEWICZ Nicolas CC SALOUEL
29 JEANNE Mathieu AC AMIENOISE
30 BRUNET Marie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
31 BARIS Didier AC MONTDIDIER
32 BARIS Charlotte AC MONTDIDIER
33 GAMAND Meyrine CC CAMBRESIEN