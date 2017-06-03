Bonningues Les Calais (62) - Prix Cycliste De La Ville (Pass'cyclisme)

Classement :
1 LALEU David TEAM 2 MERICOURT 1.33.03
2 BRUNELOT Vincent EV GUINES
3 GRESSIER Julien ES ARQUES
4 MONTHE Jean Marc DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 0.00.09
5 DEFOSSE Herve GAZ ELEC C DE DOUAI 0.00.22
6 DEPECKER Rudy ARE YOU RUDY 0.01.04
7 CAULIER Nicolas CC BERGUOIS 0.01.17
8 DEWAELE Jérôme US COUDEKERQUOISE
9 POOT David US COUDEKERQUOISE
10 DUPIR Frédéric O GRANDE SYNTHE
11 BOUSSEMAER Simon Vélo Club de Watten
12 POCHET Charles UC BOUQUEHAULT
13 RIFFLET Patrick AC AMIENOISE
14 FLOUR Thierry US COUDEKERQUOISE
15 HANSSENS Christophe CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS 0.02.29
16 HIDDEN Thierry US Coudekerque
17 PHILIPPE Sébastien ARE YOU RUDY
18 GOSSART Gérard VC NOEUXOIS
19 DELABY Quentin ES ARQUES
20 RIFFLET Freddy AC AMIENOISE
21 BAILLEUX Laurent CS OUTRELOIS
22 MERCIER Elien Cycling Team Houhand Bel
23 PAUCHET Jérémy TOUQUET ACC '
24 DELMOTTE Corentin AIRE VC
25 VANDECASTEELE Marie PEDALE MADELEINOISE
26 GROSSEL Stéphanie TOUQUET ACC
27 DERUSME Roger AIRE VC