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Bonningues Les Calais (62) - Prix Cycliste De La Ville (Pass'cyclisme)

David Laleux (Team 2 Mericourt) a remporté ce Vendredi 2 Juin 2017 le Grand Prix de la Ville (Pass'cyclisme) à Bonningues Les Calais (62). Vincent Brunelot (EV Guines) et Julien Gressier (ES Arques) compléte le podium.

Route
Bonningues Les Calais (62) - Prix Cycliste De La Ville (Pass'cyclisme)

Classement :

1 LALEU David TEAM 2 MERICOURT 1.33.03
2 BRUNELOT Vincent EV GUINES
3 GRESSIER Julien ES ARQUES
4 MONTHE Jean Marc DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 0.00.09
5 DEFOSSE Herve GAZ ELEC C DE DOUAI 0.00.22
6 DEPECKER Rudy ARE YOU RUDY 0.01.04
7 CAULIER Nicolas CC BERGUOIS 0.01.17
8 DEWAELE Jérôme US COUDEKERQUOISE
9 POOT David US COUDEKERQUOISE 
10 DUPIR Frédéric O GRANDE SYNTHE 
11 BOUSSEMAER Simon Vélo Club de Watten 
12 POCHET Charles UC BOUQUEHAULT
13 RIFFLET Patrick AC AMIENOISE 
14 FLOUR Thierry US COUDEKERQUOISE 
15 HANSSENS Christophe CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS 0.02.29
16 HIDDEN Thierry US Coudekerque
17 PHILIPPE Sébastien ARE YOU RUDY 
18 GOSSART Gérard VC NOEUXOIS 
19 DELABY Quentin ES ARQUES
20 RIFFLET Freddy AC AMIENOISE
21 BAILLEUX Laurent CS OUTRELOIS
22 MERCIER Elien Cycling Team Houhand Bel
23 PAUCHET Jérémy TOUQUET ACC  '
24 DELMOTTE Corentin AIRE VC 
25 VANDECASTEELE Marie PEDALE MADELEINOISE 
26 GROSSEL Stéphanie TOUQUET ACC 
27 DERUSME Roger AIRE VC 