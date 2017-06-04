Samer (62) - Prix De La Municipalité (3-Juniors)

Classement :
1 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE 2.19.00
2 LALOUX Guillaume PEDALE MADELEINOISE ''
3 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE 0.01.45
4 RINGOT Romain TOUQUET ACC ''
5 BOURY Thibaut SC VAL D'ARRE ''
6 PELEMAN Jan O GRANDE SYNTHE 0.02.45
7 LE BESQ Nicolas AC CENTULOISE ''
8 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE ''
9 MASSON Anthony EC ABBEVILLOISE ''
10 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM 0.05.48
11 VIEZ Adam FLANDRE ELITE CYCLISME 0.06.48
12 DELDYCKE Olivier FLANDRE ELITE CYCLISME ''
13 BERNARD Baptiste EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE ''
14 FLIGNY Arnaud TOUQUET ACC ''
15 ANANIE Léo ES ARQUES ''
16 HENNERE Loïc SC BOULONNAIS ''
17 RIDE Geoffrey EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE ''
18 THUILLEZ Anthony EC ABBEVILLOIS ''
19 BAILLOEUIL Alexis ESEG DOUAI ''
20 SEBERT Grégory DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''
21 BEHAGUE Rémi EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE ''
22 CHOCHOIS Grégory CS OUTRELOIS ''
23 DELHAYE Landry VC ST OMER ''
24 CHOCHOIS Samuel CS OUTRELOIS ''
25 BAILLEUX Laurent CS OUTRELOIS ''