Isbergues (62) - Prix Cycliste Du Groenland (École de Vélo)

Classement Prélicenciés :
1 DEWAELE Andréa DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
2 LECLERCQ Marie Lou CC ISBERGUES MOLINGHEM
3 REANT Erwan CC ISBERGUES MOLINGHEM
4 TELLIER Léo CC ISBERGUES MOLINGHEM
5 DEMANDRILLE Antoine CC ISBERGUES MOLINGHEM
Classement Poussins :
1 CHALAS Cyriaque ANNEQUIN CYCLING TEAM
2 JOYEZ Timothée VC ST OMER
8 MOTTIER Alban O HESDIN MARCONNE
4 PAUL Timéo ARRAS VC
5 REANT Lucas CC ISBERGUES MOLINGHEM
6 KUCZERA Victor EC HENINOISE
7 GITTON Romane TRI BIKE ROBECQUOIS
8 MORTREUX Lise CC ISBERGUES MOLINGHEM
Classement Pupilles :
1 MODRZEJEWSKI Corenthin CC MANQUEVILLE LILLERS
2 PAUL Corentin ARRAS VC
3 ALLARD Charles ARRAS VC
4 TELLIER Joseph CC ISBERGUES MOLINGHEM
5 GRONIER Sacha VC AUXILOIS
6 DEMANDRILLE Axel CC ISBERGUES MOLINGHEM
7 SAUTEJEAN Yannis CC ISBERGUES MOLINGHEM
8 DELANNOY Maxime CC ISBERGUES MOLINGHEM
9 DEWAELE Yannick DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
10 FOCQUEU Elise CC ISBERGUES MOLINGHEM
Classement Benjamins :
1 FORTE Enzo EC TOURQUENNOISE
2 MASSET Allan CC MANQUEVILLE LILLERS
3 MARIEN Timéo CC ISBERGUES MOLINGHEM
4 TELLIER Elodie CC ISBERGUES MOLINGHEM
5 MANIKOWSKI Mathis EC HENINOISE
6 GALIEN Rubén CC MANQUEVILLE LILLERS
7 BREIT Oscar VC AUXILOIS
8 DESCAMPS Baptiste CL BARLIN
9 DUPONCHELLE Tom CC MANQUEVILLE LILLERS
10 TETART Lucas UC BOUQUEHAULT
11 NOEL Tifany CC ISBERGUES MOLINGHEM
12 SAUTEJEAN Camille CC ISBERGUES MOLINGHEM
13 DENUDT Pacôme CL BARLIN
14 CHOQUET Pierre ARRAS VC
Crédit Photo : Enzo Forte