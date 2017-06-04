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Isbergues (62) - Prix Cycliste Du Groenland (École de Vélo)

Andréa Dewaele (Dunkerque Littoral Cyclisme), Cyriaque Chalas (Annequin Cycling Team), Corenthin Modrzejewski (CC Manqueville Lillers), et Enzo Forte (EC Tourquennoise) ont remporté ce Samedi 3 Juin 2017 dans leur catégorie respective le Prix Cycliste Du Groenland a Isbergues (62) (École de Vélo).

Route
Isbergues (62) - Prix Cycliste Du Groenland (École de Vélo)

Classement Prélicenciés :

1 DEWAELE Andréa DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
2 LECLERCQ Marie Lou CC ISBERGUES MOLINGHEM
3 REANT Erwan CC ISBERGUES MOLINGHEM 
4 TELLIER Léo CC ISBERGUES MOLINGHEM
5 DEMANDRILLE Antoine CC ISBERGUES MOLINGHEM 

Classement Poussins :

1 CHALAS Cyriaque ANNEQUIN CYCLING TEAM 
2 JOYEZ Timothée VC ST OMER 
8 MOTTIER Alban O HESDIN MARCONNE 
4 PAUL Timéo ARRAS VC
5 REANT Lucas CC ISBERGUES MOLINGHEM
6 KUCZERA Victor EC HENINOISE 
7 GITTON Romane TRI BIKE ROBECQUOIS 
8 MORTREUX Lise CC ISBERGUES MOLINGHEM

Classement Pupilles :

1 MODRZEJEWSKI Corenthin CC MANQUEVILLE LILLERS 
2 PAUL Corentin ARRAS VC 
3 ALLARD Charles ARRAS VC 
4 TELLIER Joseph CC ISBERGUES MOLINGHEM 
5 GRONIER Sacha VC AUXILOIS 
6 DEMANDRILLE Axel CC ISBERGUES MOLINGHEM 
7 SAUTEJEAN Yannis CC ISBERGUES MOLINGHEM
8 DELANNOY Maxime CC ISBERGUES MOLINGHEM 
9 DEWAELE Yannick DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 
10 FOCQUEU Elise CC ISBERGUES MOLINGHEM

Classement Benjamins :

1 FORTE Enzo EC TOURQUENNOISE 
2 MASSET Allan CC MANQUEVILLE LILLERS 
3 MARIEN Timéo CC ISBERGUES MOLINGHEM 
4 TELLIER Elodie CC ISBERGUES MOLINGHEM
5 MANIKOWSKI Mathis EC HENINOISE
6 GALIEN Rubén CC MANQUEVILLE LILLERS 
7 BREIT Oscar VC AUXILOIS
8 DESCAMPS Baptiste CL BARLIN 
9 DUPONCHELLE Tom CC MANQUEVILLE LILLERS 
10 TETART Lucas UC BOUQUEHAULT 
11 NOEL Tifany CC ISBERGUES MOLINGHEM 
12 SAUTEJEAN Camille CC ISBERGUES MOLINGHEM 
13 DENUDT Pacôme CL BARLIN
14 CHOQUET Pierre ARRAS VC 

Crédit Photo : Enzo Forte