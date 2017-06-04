Gullegem (Belgique) : Valentin Gouel 4ème

Classement :
1 VERHELST Louis BELH37´00" PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICEEL. CZC
2 BOUTTÉ Jordy BELH37´27"+0´27" PCT TOMACCU23
3 BOUVRY Dieter BEL PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICEEL. CZC
4 GOUEL Valentin FRAH39´35"+2´35" ESEG DOUAIELITE
5 BULTYNCK Isaak Floris A BEL INDIVIDUEELELITE
6 GELDHOF David BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
7 DEMEYER Niels BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
8 WALSH Edward CAN TEAM RACECLEANU23
9 CADRON Julien BEL ESPIRA CYCLING TEAMELITE
10 BRUYNEEL Giel BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
11 WILLIAM Elliott CAN RACECLAENU23
12 LEGLEY Matthias BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESELITE
13 DEWEER Jochen BELH40´35"+3´35" DOVY KEUKENS - FCCELITE
14 DESMET Jani BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
15 MEHEUS Gill BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
16 DESTATSBADER Roy BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
17 GODERIS Jelle BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERELITE
18 DE DECKER Steven BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
19 BOUTTÉ Kenzie BEL PCT TOMACCELITE
20 PAUWELS Nills BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
21 DECLERCQ Thierry BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
22 DE MAREZ Ruben BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
23 DEKETELE Angelo BEL ILIBIKESU
24 BIEBUYCK Aurélien BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23
25 VERMEIRE Jordy BEL K. V. C. DEINZE VZWELITE
26 DE BLAERE Diego BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
27 BEAUPREZ Benjamin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
28 KIROUAC Thierry CAN CYCLING CANADA
29 HUYGHE Gilles BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
30 ROLET Sylvain BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESELITE
31 HEANEY Marc IRL ASFRA RACING TEAMU23
32 COOREVITS Gilles BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
33 DECONINCK Laurens BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMELITE
34 VERMEULEN Niels BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
35 DERVEAUX Niels BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) U23
36 LAPERE Chris BEL ANEKINELITE
37 VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
38 RIGG Jason AUS NOTHERNEL. CZC
39 BLAKE Jones NZL DOVYELITE
40 VAN STADEM Cuam AUS HOBARDU23
41 DEVOS Cedric BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTU
42 PATTYN Jamie BEL VZW JONG WIELERTALENTU23
43 DEVROET Matthias AUS CARNEGIEU
44 DEGRANDE Arne BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTU23
45 SCHOTTE Lauwrence BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
46 CLEMENT Seno FRA ASFRAELITE
47 SELLAR Timothy AUS NORTHERN DISTRICTS WA CC
48 BAELE Glenn BEL K. V. C. DEINZE VZWU23
49 BAEKELAND Cedric BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
50 ROELS Sam BEL INDIVIDUEELELITE
51 CALLEWAERT Rodric BEL INDIVIDUEELELITE
52 DE VOS Dries BEL CYCLING TEAM OOSTKUSTELITE
53 NEVE Dimitry BEL PCT TOMACCELITE
54 VANDENDRIESSCHE Ibe BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
55 LELEU Antoine BEL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE
56 WHITE Nicolas AUS BALLARADU
57 MCDONALD Thomas AUS WANGARATTA CCELITE
58 WILLCOX John CAN TEAM RACE CLEANU
59 DEGEZELLE Kevin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
60 DEMUYNCK Koen BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
61 ORBIE Stephen BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
62 VANLUCHENE Mats BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
63 LAMOUREUX Jay CAN TEAM RACECLEANU23
64 HUYSSER Jeroen BEL INDIVIDUEELELITE
65 WAGEMANS Koen BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
66 DEVOLDER Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTU23
67 MAELEGHEER Justin BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
68 ALLFORD Thomas AUS MILDURAU23
DNF MONNIER Patrice BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONELITE
DNF OSTYN Arthur BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
DNF MUYS Ayton BEL PRORACE CYCLING TEAMU23