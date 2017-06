Gullegem (Belgique) : Valentin Gouel 4ème

Classement :

1 VERHELST Louis BELH37´00" PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICEEL. CZC

2 BOUTTÉ Jordy BELH37´27"+0´27" PCT TOMACCU23

3 BOUVRY Dieter BEL PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICEEL. CZC

4 GOUEL Valentin FRAH39´35"+2´35" ESEG DOUAIELITE

5 BULTYNCK Isaak Floris A BEL INDIVIDUEELELITE

6 GELDHOF David BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

7 DEMEYER Niels BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

8 WALSH Edward CAN TEAM RACECLEANU23

9 CADRON Julien BEL ESPIRA CYCLING TEAMELITE

10 BRUYNEEL Giel BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

11 WILLIAM Elliott CAN RACECLAENU23

12 LEGLEY Matthias BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESELITE

13 DEWEER Jochen BELH40´35"+3´35" DOVY KEUKENS - FCCELITE

14 DESMET Jani BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

15 MEHEUS Gill BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

16 DESTATSBADER Roy BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

17 GODERIS Jelle BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERELITE

18 DE DECKER Steven BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

19 BOUTTÉ Kenzie BEL PCT TOMACCELITE

20 PAUWELS Nills BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

21 DECLERCQ Thierry BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

22 DE MAREZ Ruben BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

23 DEKETELE Angelo BEL ILIBIKESU

24 BIEBUYCK Aurélien BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23

25 VERMEIRE Jordy BEL K. V. C. DEINZE VZWELITE

26 DE BLAERE Diego BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

27 BEAUPREZ Benjamin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

28 KIROUAC Thierry CAN CYCLING CANADA

29 HUYGHE Gilles BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

30 ROLET Sylvain BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESELITE

31 HEANEY Marc IRL ASFRA RACING TEAMU23

32 COOREVITS Gilles BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

33 DECONINCK Laurens BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMELITE

34 VERMEULEN Niels BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

35 DERVEAUX Niels BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) U23

36 LAPERE Chris BEL ANEKINELITE

37 VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

38 RIGG Jason AUS NOTHERNEL. CZC

39 BLAKE Jones NZL DOVYELITE

40 VAN STADEM Cuam AUS HOBARDU23

41 DEVOS Cedric BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTU

42 PATTYN Jamie BEL VZW JONG WIELERTALENTU23

43 DEVROET Matthias AUS CARNEGIEU

44 DEGRANDE Arne BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTU23

45 SCHOTTE Lauwrence BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE

46 CLEMENT Seno FRA ASFRAELITE

47 SELLAR Timothy AUS NORTHERN DISTRICTS WA CC

48 BAELE Glenn BEL K. V. C. DEINZE VZWU23

49 BAEKELAND Cedric BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

50 ROELS Sam BEL INDIVIDUEELELITE

51 CALLEWAERT Rodric BEL INDIVIDUEELELITE

52 DE VOS Dries BEL CYCLING TEAM OOSTKUSTELITE

53 NEVE Dimitry BEL PCT TOMACCELITE

54 VANDENDRIESSCHE Ibe BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

55 LELEU Antoine BEL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE

56 WHITE Nicolas AUS BALLARADU

57 MCDONALD Thomas AUS WANGARATTA CCELITE

58 WILLCOX John CAN TEAM RACE CLEANU

59 DEGEZELLE Kevin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

60 DEMUYNCK Koen BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

61 ORBIE Stephen BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

62 VANLUCHENE Mats BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

63 LAMOUREUX Jay CAN TEAM RACECLEANU23

64 HUYSSER Jeroen BEL INDIVIDUEELELITE

65 WAGEMANS Koen BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

66 DEVOLDER Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTU23

67 MAELEGHEER Justin BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23

68 ALLFORD Thomas AUS MILDURAU23

DNF MONNIER Patrice BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONELITE

DNF OSTYN Arthur BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

DNF MUYS Ayton BEL PRORACE CYCLING TEAMU23