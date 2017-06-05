Résultats

Engagés

Reportages

Vie des clubs

Calendrier

Brèves

La Longueville (59) - Grand Prix De La Municipalité (École de Vélo)

Eloit Frehaut (UC Solrezienne), Timotei Mouchart (CSC Ferrierois), Léo Rollandt (CC Armentierois) et Axel Decrucq (UV Fourmisienne)  ont remporté ce Samedi 3 Juin 2017 dans leur catégorie respective le Grand Prix De La Municipalité a ILa Longueville (59) (École de Vélo).

Route
La Longueville (59) - Grand Prix De La Municipalité (École de Vélo)

Classement Prélicenciés :

1 FREHAUT Eloit UC SOLREZIENNE

Classement Poussins :

1 MOUCHART Timotei CSC FERRIEROIS
2 BONIT Léandre EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
3 DURAND François UC SOLREZIENNE
 
Classement Pupilles :
 
1 ROLLANDT Léo CC ARMENTIEROIS
2 HELBICQ Alexis EC FEIGNIES SAMBRE AVES.
3 BONIT Amaury EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
4 BELAEN Alizée CC ARMENTIEROIS
5 GOUGE Julie VCU HALLUINOISE
6 GOUGE Lauryne VCU HALLUINOISE
 
Classement Benjamins :
 
1 DECRUCQ Axel UV FOURMISIENNE
2 DUHAMEL Alix HAINAUT CYCLING TEAM
3 MOUCHART Mathéo CSC FERRIEROIS
4 NOIREAUX Clément TEAM AVESNOIS
5 DEVIGNE Augustin RO COMINOISE
6 DURIEU Fabien UC SOLREZIENNE
7 HELBICQ Laura EC FEIGNIES SAMBRE AVES.