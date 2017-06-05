La Longueville (59) - Grand Prix De La Municipalité (École de Vélo)

Classement Prélicenciés :
1 FREHAUT Eloit UC SOLREZIENNE
Classement Poussins :
1 MOUCHART Timotei CSC FERRIEROIS
2 BONIT Léandre EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
3 DURAND François UC SOLREZIENNE
Classement Pupilles :
1 ROLLANDT Léo CC ARMENTIEROIS
2 HELBICQ Alexis EC FEIGNIES SAMBRE AVES.
3 BONIT Amaury EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
4 BELAEN Alizée CC ARMENTIEROIS
5 GOUGE Julie VCU HALLUINOISE
6 GOUGE Lauryne VCU HALLUINOISE
Classement Benjamins :
1 DECRUCQ Axel UV FOURMISIENNE
2 DUHAMEL Alix HAINAUT CYCLING TEAM
3 MOUCHART Mathéo CSC FERRIEROIS
4 NOIREAUX Clément TEAM AVESNOIS
5 DEVIGNE Augustin RO COMINOISE
6 DURIEU Fabien UC SOLREZIENNE
7 HELBICQ Laura EC FEIGNIES SAMBRE AVES.