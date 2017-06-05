Bethune (62) - Grand Prix De La Ville (Pass'cyclisme)

Classement :
1 BASTIN Fabrice TEAM 2 MERICOURT
2 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI
3 MOURET Arnaud CV BETHUNOIS
4 BRUNELOT Vincent EV GUINES
5 DELORY Maurice VC NOEUXOIS
6 DEFOSSE Herve GAZ ELEC C DE DOUAI
7 CHATEAUX David
8 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI
9 GALIEN Ruddy TRI BIKE ROBECQUOIS
10 FIGUEIREDO Dylan US HAM
11 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE
12 LIAL Denis ES ARQUES
13 SAUTEJEAN Sébastien CC ISBERGUES MOLINGHEM
14 DAVAINE Hugues VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
15 PAUCHET Jérémy TOUQUET ACC
16 PHILIPPE Sébastien ARE YOU RUDY
17 BENAISSA Mohamed CV BETHUNOIS
18 ZWIERZCHIEWSKI Zdzislaw VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
19 COURQUIN Laurent CLUB CYCLISTE ARDRES
20 BOONE Geoffrey FLANDRE ELITE CYCLISME
21 PETIT Alain UC WATTIGNIES
22 DEWAELE Jérôme US COUDEKERQUOISE
23 PSUJA Rémi AC NESLOIS
24 ROBERT Simon EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
25 GUILLET Etienne
26 LYOEN Jean Pierre
27 VANLERBERGHE Patrice UVC CALAIS
28 GUILLEMAND Laurent CC MANQUEVILLE LILLERS
29 DEVIGNE Nicolas ARRAS VC
30 MORENVAL Bertrand ARRAS VC
31 HANSSENS Christophe CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS
32 DEWAELE Wilfried CV BETHUNOIS
33 DHENNIN Geoffrey
34 DELMOTTE Corentin AIRE VC
35 VIRY Jean Pierre
Crédit Photo : Evelyne Cominotto