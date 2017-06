Bethune (62) - Grand Prix De La Ville (Pass'cyclisme)

Classement :

1 BASTIN Fabrice TEAM 2 MERICOURT

2 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI

3 MOURET Arnaud CV BETHUNOIS

4 BRUNELOT Vincent EV GUINES

5 DELORY Maurice VC NOEUXOIS

6 DEFOSSE Herve GAZ ELEC C DE DOUAI

7 CHATEAUX David

8 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI

9 GALIEN Ruddy TRI BIKE ROBECQUOIS

10 FIGUEIREDO Dylan US HAM

11 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE

12 LIAL Denis ES ARQUES

13 SAUTEJEAN Sébastien CC ISBERGUES MOLINGHEM

14 DAVAINE Hugues VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

15 PAUCHET Jérémy TOUQUET ACC

16 PHILIPPE Sébastien ARE YOU RUDY

17 BENAISSA Mohamed CV BETHUNOIS

18 ZWIERZCHIEWSKI Zdzislaw VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

19 COURQUIN Laurent CLUB CYCLISTE ARDRES

20 BOONE Geoffrey FLANDRE ELITE CYCLISME

21 PETIT Alain UC WATTIGNIES

22 DEWAELE Jérôme US COUDEKERQUOISE

23 PSUJA Rémi AC NESLOIS

24 ROBERT Simon EC FACHES THUMESNIL RONCHIN

25 GUILLET Etienne

26 LYOEN Jean Pierre

27 VANLERBERGHE Patrice UVC CALAIS

28 GUILLEMAND Laurent CC MANQUEVILLE LILLERS

29 DEVIGNE Nicolas ARRAS VC

30 MORENVAL Bertrand ARRAS VC

31 HANSSENS Christophe CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS

32 DEWAELE Wilfried CV BETHUNOIS

33 DHENNIN Geoffrey

34 DELMOTTE Corentin AIRE VC

35 VIRY Jean Pierre

