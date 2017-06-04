Magnicourt En Comte (62) - Prix Des Collines D'artois (2-3-Juniors)

Classement :
1 DOURLENS Charles Antoine O GRANDE SYNTHE
2 SERGENT Guillaume SC BOULONNAIS
3 DECROIX Jordan GAZ ELEC C DE DOUAI
4 DEVOS Romain DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
5 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN
6 GODIMUS Fabien GAZ ELEC C DE DOUAI
7 VANDAELE Julien ARRAS VC
8 VENEL Thomas ESEG DOUAI
9 AINI Issam GAZ ELEC C DE DOUAI
10 WELVAERT Michaë GAZ ELEC C DE DOUAI
11 VASSEUR Ludovic VC WITTENHEIM
12 DURANEL Olivier CL BARLIN
13 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
14 ROBIN Jérôme CL BARLIN
15 TRUBACZ Laurent EC TOURQUENNOISE
16 VINCENT Yann CL BARLIN
17 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
18 TRUWANT Timothy EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
19 DELANGUE Alain EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
20 DONZ Pascal CC NOGENT / OISE
Crédit Photo : Evelyne Cominotto