Magnicourt En Comte (62) - Prix Des Collines D'artois (2-3-Juniors)

Charles Antoine Dourlens (O Grande Synthe) a remporté ce Dimanche 4 Juin 2017 le Prix Des Collines D'artois (2-3-Juniors) à Magnicourt En Comte (62). Guillaume Sergent (SC Boulonnais) et Jordan Decroix (Gaz Elec C De Douai) ont complété le podium.

Classement :

1 DOURLENS Charles Antoine O GRANDE SYNTHE

2 SERGENT Guillaume SC BOULONNAIS

3 DECROIX Jordan GAZ ELEC C DE DOUAI

4 DEVOS Romain DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

5 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN

6 GODIMUS Fabien GAZ ELEC C DE DOUAI

7 VANDAELE Julien ARRAS VC

8 VENEL Thomas ESEG DOUAI

9 AINI Issam GAZ ELEC C DE DOUAI

10 WELVAERT Michaë GAZ ELEC C DE DOUAI

11 VASSEUR Ludovic VC WITTENHEIM

12 DURANEL Olivier CL BARLIN

13 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

14 ROBIN Jérôme CL BARLIN

15 TRUBACZ Laurent EC TOURQUENNOISE

16 VINCENT Yann CL BARLIN

17 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM

18 TRUWANT Timothy EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE

19 DELANGUE Alain EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE

20 DONZ Pascal CC NOGENT / OISE

Crédit Photo : Evelyne Cominotto