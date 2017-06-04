Villequier Aumont (02) - Chpts interrégional Elise Delzenne 1er

Classement :
1 DELZENNE Elise PEDALE MADELEINOISE 2:17:44
2 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE 0:00:01
3 VANDEKERCKHOVE Juliette PEDALE MADELEINOISE 0:00:03
4 LESUEUR Melodie CSM PUTEAUX 0:00:05
5 DUTOUR Margot PEDALE MADELEINOISE 0:00:11
6 DA CRUZ Laura CSM VILLENEUVE GARENNE 0:00:30
7 LALOUX Maud PEDALE MADELEINOISE 0:02:23
8 MIDELET Alphanie CLUB CYCLISTE BOULOU 0:02:54
9 EVRARD Sophie SPRINTER CLUB de ROCHY CONDE 0:03:15
10 STAELENS Bérengère CM AUBERVILLIERS 93 0:03:53
11 TESSIER Oceane CM AUBERVILLIERS 93 '
12 BRUNET Marie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ '
13 MONTANA Sarah US DOMONT CYCLISME '
14 BERTEAU Victoire VC LAONNOIS '
15 NIDERCORNE Charlotte US METRO TRANSPORTS '
16 DAYDE Léa CO COURCOURONNES CYC. FEMININ '
17 BROSSARD Emmanuelle PEDALE MADELEINOISE '
18 LEPLAT Florine CC CAMBRESIEN '
19 BLOCHET Laura LA PEDALE FERTOISE '
20 CLOAREC Marine ESC MEAUX 0:04:02
21 HAYNAU Sophie O GRANDE SYNTHE '
22 LABEYRIE Mélanie CM AUBERVILLIERS 93 '
23 DEWITTE Laure CO COURCOURONNES CYC. FEMININ '
24 TANASI Sandra PEDALE MADELEINOISE '
25 FLAMENT Aurore PEDALE MADELEINOISE 0:04:12
26 WYPELIER HUYGENS Cynthia PEDALE MADELEINOISE 0:04:14
27 MEERPOEL Stéphanie RO COMINOISE 0:04:24
28 HUBER Lisa ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 '
29 ALLART Océane CV LIEVINOIS '
30 RIBEIRO Leah CSM VILLENEUVE GARENNE 0:04:47
31 POMARES Cindy CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 0:04:52