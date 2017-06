Villequier Aumont (02) - Chpts interrégional Elise Delzenne 1er

Classement :

1 DELZENNE Elise PEDALE MADELEINOISE 2:17:44

2 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE 0:00:01

3 VANDEKERCKHOVE Juliette PEDALE MADELEINOISE 0:00:03

4 LESUEUR Melodie CSM PUTEAUX 0:00:05

5 DUTOUR Margot PEDALE MADELEINOISE 0:00:11

6 DA CRUZ Laura CSM VILLENEUVE GARENNE 0:00:30

7 LALOUX Maud PEDALE MADELEINOISE 0:02:23

8 MIDELET Alphanie CLUB CYCLISTE BOULOU 0:02:54

9 EVRARD Sophie SPRINTER CLUB de ROCHY CONDE 0:03:15

10 STAELENS Bérengère CM AUBERVILLIERS 93 0:03:53

11 TESSIER Oceane CM AUBERVILLIERS 93 '

12 BRUNET Marie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ '

13 MONTANA Sarah US DOMONT CYCLISME '

14 BERTEAU Victoire VC LAONNOIS '

15 NIDERCORNE Charlotte US METRO TRANSPORTS '

16 DAYDE Léa CO COURCOURONNES CYC. FEMININ '

17 BROSSARD Emmanuelle PEDALE MADELEINOISE '

18 LEPLAT Florine CC CAMBRESIEN '

19 BLOCHET Laura LA PEDALE FERTOISE '

20 CLOAREC Marine ESC MEAUX 0:04:02

21 HAYNAU Sophie O GRANDE SYNTHE '

22 LABEYRIE Mélanie CM AUBERVILLIERS 93 '

23 DEWITTE Laure CO COURCOURONNES CYC. FEMININ '

24 TANASI Sandra PEDALE MADELEINOISE '

25 FLAMENT Aurore PEDALE MADELEINOISE 0:04:12

26 WYPELIER HUYGENS Cynthia PEDALE MADELEINOISE 0:04:14

27 MEERPOEL Stéphanie RO COMINOISE 0:04:24

28 HUBER Lisa ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 '

29 ALLART Océane CV LIEVINOIS '

30 RIBEIRO Leah CSM VILLENEUVE GARENNE 0:04:47

31 POMARES Cindy CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 0:04:52