Villequier Aumont (02) - Chpts interrégional Kévin Lalouette 1er

Classement :
1 LALOUETTE Kévin CC NOGENT / OISE 3:44:40
2 LEROUX Samuel CC NOGENT / OISE 0:00:08
3 PINAUD Anthony VC AMATEUR ST QUENTIN 0:00:16
4 DERIAUX Florian DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 0:00:59
5 JOLY Thomas CC NOGENT / OISE '
6 MARTIN Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN '
7 CARESMEL Alexis ESEG DOUAI '
8 GRESSIER Maxime CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS 0:01:02
9 EVENOT Killian CM AUBERVILLIERS 93 0:01:12
10 MONCOMBLE Nicolas DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 0:01:16
11 PEYROTON DARTET Thomas TEAM PELTRAX - CSD 0:02:00
12 THOMINET Camille CM AUBERVILLIERS 93 '
13 DO REGO Fabio TEAM PELTRAX - CSD '
14 PRODHOMME Nicolas CM AUBERVILLIERS 93 0:02:08
15 BOUCHER Robin VCA DU BOURGET 0:02:10
16 SAGNIER Théo CC NOGENT / OISE 0:02:12
17 HATTIER Bruno CM AUBERVILLIERS 93 '
18 LEBRETON Pierre CM AUBERVILLIERS 93 0:02:17
19 VAN HAVERBEKE Julien CC NOGENT / OISE 0:02:19
20 BARROSO Romain TEAM PELTRAX - CSD '
21 BLEIER Baptiste CM AUBERVILLIERS 93 '
22 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI '
23 VALETTE Pierre TEAM PELTRAX - CSD '
24 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME '
25 GARBET Nicolas CC NOGENT / OISE '
26 BOUGUET Hugo CM AUBERVILLIERS 93 '
27 GOUEL Valentin ESEG DOUAI '
28 LE ROUX Pascal VC AMATEUR ST QUENTIN '
29 GAREZ Raphaël DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME '
30 TANIS Quentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '
31 POIRET Benjamin ESEG DOUAI '
32 PAQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN 0:02:30
33 SALMON Maxime CM AUBERVILLIERS 93 0:02:31
34 GRATIOT Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN 0:02:35
35 RIEBEL Mathieu VCA DU BOURGET 0:02:43
36 TALLONNEAU Gwénnaël CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 0:02:47
37 BECRET Geoffroy CC NOGENT / OISE '
38 PENVEN Clément CC NOGENT / OISE 0:03:10
39 BIGO Mathias ESEG DOUAI 0:08:40
40 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '
41 PELLERIAUX Nicolas VC AMATEUR ST QUENTIN 0:08:45
42 RIEGERT Alexandre TEAM PELTRAX - CSD '
43 SOUFFLET Guillaume VCA DU BOURGET '
44 DURAND Nicolas CM AUBERVILLIERS 93 0:08:53
45 PIRY Sébastien CM AUBERVILLIERS 93 '
46 LUBACH Frédéric VCA DU BOURGET '
47 VICEK Guillaume CC NOGENT / OISE 0:09:16
Crédit Photo : Jean Marc Hecquet