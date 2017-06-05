La Longueville (59) - Grand Prix De La Municipalité (Cadets)

Classement :
1 VELDMANS Arthur TEAM AVESNOIS 1:40:50
2 HUENS Axel VC AMATEUR ST QUENTIN
3 LECHANTRE Bastien VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
4 ZOLOPA Louis TEAM AVESNOIS 0:03:15
5 DE MAREZ Florian TEAM AVESNOIS
6 RAMON Lucien O HESDIN MARCONNE
7 LAHAYE Paul PEDALE MADELEINOISE
8 MIROUX Elian O HESDIN MARCONNE
9 THORLET Maxence VC AMATEUR ST QUENTIN
10 LEPILLIET Aymeric CL BARLIN
11 BRACKE Théo VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
12 GUERLUS Axel UC SOLREZIENNE
13 BOULLET Arthur O GRANDE SYNTHE
14 LECOINTE Valentin CL BARLIN
15 HUYGHE Enzo O GRANDE SYNTHE
16 SENICOURT Kylian EC FOYENNE
17 GRONIER Tom O HESDIN MARCONNE
18 DELATTRE Grégoire GAZ ELEC C DE DOUAI
19 SIMON Baptiste O GRANDE SYNTHE
20 PECRIAUX Clément UC CAUDRESIS CATESIS
21 DELATTRE Arthur GAZ ELEC C DE DOUAI
22 BAUDUIN Antoine ESEG DOUAI 0:06:15
23 BARSBY Julien VC AMATEUR ST QUENTIN
24 MORREL Valentin O GRANDE SYNTHE
25 BRIL Hugo RO COMINOISE
26 LELUBRE Thibault UC SOLREZIENNE
27 DUPONT Rémi EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
28 DEWEZ Théo CV LIEVINOIS
29 DUGARDIN Hugo ESEG DOUAI
30 GARD Alexi UC CAUDRESIS CATESIS
31 LALOUX Floriant UC SOLREZIENNE
32 SAEY Matthieu EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
33 GUIBERT Baptiste EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
34 RODENBURG Dann ALLEZ DENAIN
35 DEVIFNE Camille RO COMINOISE
36 HELIOT Martin EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
37 LALEU Timothée CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
38 FAVIER Jérémy CV LIEVINOIS