La Longueville (59) - Grand Prix De La Municipalité (Pass'cyclisme)

Classement :
1 GROSSEMY Grégory EC FEIGNIES 1:34:30
2 BONACCI Aldo CSC FERRIEROIS
3 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI
4 LALEU david TEAM 2 MERICOURT
5 DELATTRE Mickaël GAZ ELEC C DE DOUAI
6 WELVAERT Richard ARRAS VC
7 TUFFE Simon EC LIEU ST AMAND
8 LAMBERT Jérôme EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
9 LOOUNAS Qhemed EC TOURCOING
10 BADOUD Jeban EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
11 DEFONTAINE Gilles UC MONACO
12 BUYS Quentin EC BERMERAIN
13 ROUSSEEUW Quentin EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
14 CHATELAIN Pascal EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
15 DEMUYNCK Stéphane WAVRIN
16 COURBOT Antoine EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
17 DEWIMILLE Christophe CL BARLIN
18 CREPEL Enguerand EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
19 GROSSEMY Mickaël EC FEIGNIES
20 DECRUCQ Romuald FOURMIES
21 JEANNES Patrick FERRIERE LA GRANDE
22 VANWYNENDAELE Rémy RACING VILLERS POL
23 AYACHI Eddy EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
24 FOURNIVAL Nicolas VC MORTEAU MONTBENOIT
25 DROUSIE Gianni
26 DEMUYNCK Sophie EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
27 DIONNET Audrey EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
28 THORON François EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
29 VANDEWATTYNE Deborah EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
30 GARNIER Mélanie VAL D'EUROPE TEAM CYCLISME