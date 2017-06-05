Meulebeke (Belgique) : Bastien Lechantre 1er

Classement :
1 LECHANTRE Bastien FRAH47´21" VC ROUBAIXU17M
2 VAN RILLAERT Dayan BEL LA ROYALE PEDALE SAINT-MARTIN - TOURNAIU17M
3 VANDEN HEEDE Jens BEL ISOREX CYCLING TEAMU17M
4 BARBRY Giel BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
5 VANDENBORRE Mathias BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
6 VANDAELE Laurens BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
7 VERSEE Younes BEL INDIVIDUEELUM
8 PEIRENS Yente BEL LARES-DOLTCINI CTUM
9 DEJONGHE Vitas BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU17M
10 OGER Antonin FRA VC ROUBAIX LILLE METROPOLEU17M
11 BUFFEL Arne BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
12 VERSTRYNGE Emiel BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWU17M
13 VANGHELUWE Warre BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
14 VANSTEENKISTE Joshua BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU17M
15 VANDEVYVERE Emiel BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
16 VROMANNE Mathias BEL ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURYU17M
17 VANPARIJS Tjorven BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU17M
18 CLARYSSE Elio BEL BIKE ADVICE CTUM
19 CALLEWAERT Andreas BEL TOMABEL-INOFEC CYCLINGTEAMUM
20 DE VOS Sander BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSUM
21 MORTREUX Axel FRA ROYAL VELO SPORT PERUWELZ BURYU17M
22 DEBRUYNE Lennert BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
23 VANCANNEYT Jelle BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
24 RIJS Ruben BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
25 DE GROOTE Vasco BEL ISOREX CYCLING TEAMU17M
26 DESMET Phoenix BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
27 DE PREESTER Victor BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
28 DENAEGHEL Brent BEL KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWU17M
29 D´HOLLANDER Senne BEL PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMU17M
30 DE MAERE Alessio BEL KVC NOORDZEEMEEUWU17M
31 BENOIT Jonas BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
32 DEWULF Gust BEL WIELERTEAM IEPERUM
33 VAN WALLEGHEM Matice BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU17M
34 DE VUYST Jens BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREU17M
35 VANDER BEKEN Thibo BEL ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEMU17M
36 COLMAN Thibeau BELH47´56"+0´35" PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMU17M
37 LAVERGE Maxim BELH50´19"+2´58" TOP GEAR BMX VZWU17M
38 BROIDIOI Jente BEL KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWU17M
39 BRAEM Nils BEL WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWU17M
40 DEMASURE Joni BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
41 DE DECKER Robin BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU17M
42 VERMET Jonas BEL CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUSTUM
43 VERPLAETSE Stan BEL KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWU17M
DNF DEMUYNCK Arno BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
DNF DEJONCKHEERE Arthur BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU17M
DNF VERSTEGEN Kenneth BEL CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUSTUM
Crédit Photo : Philippe Seys (Archive)