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Villequier Aumont (02) - Chpts Hauts-de-France Ambre Radadi 1er

Ambre radadi (CC Formerie) a remporté ce Dimanche 4 Juin 2017 le Championnat Hauts-de-France (Minimes/Cadettes) autour de Villequier-Aumont (Aisne). Mathilde Demontreuille (SC Val d'Arre) et Amandine Giola (EC Tourquennoise) ont complété le podium.

Route
Villequier Aumont (02) - Chpts Hauts-de-France Ambre Radadi 1er

Classement :

1 RADADI Ambre CC FORMERIE 1:11:03
2 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE '
3 GIOLDA Amandine EC TOURQUENNOISE 0:00:01
4 DELECOURT Lucie VC ST OMER '
5 LINDAUER Cassandra AS THOUROTTE CYCLISTE 0:00:02
6 GODIOT Hortense CC CAMBRESIEN 0:00:11
7 BULCKAEN Estelle RO COMINOISE 0:01:25
8 GATHE Margot CC MANQUEVILLE LILLERS 0:05:37
9 MEERPOEL Marie RO COMINOISE 0:05:42
10 DUCHEMIN Mégane VC LAONNOIS 0:05:48
11 ARHUR Charlotte SC VAL D'ARRE 0:06:13
12 VIMONT Yaël SC VAL D'ARRE 0:11:47

Podium Minimes/Cadettes Hauts de France

1. RADADI Ambre CC FORMERIE Minime M1 1:11:03
2. DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE Cadet C1 ''
3. GIOLDA Amandine EC TOURQUENNOISE Cadet C1 0:00:01