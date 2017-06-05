Villequier Aumont (02) - Chpts Hauts-de-France Ambre Radadi 1er

Classement :
1 RADADI Ambre CC FORMERIE 1:11:03
2 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE '
3 GIOLDA Amandine EC TOURQUENNOISE 0:00:01
4 DELECOURT Lucie VC ST OMER '
5 LINDAUER Cassandra AS THOUROTTE CYCLISTE 0:00:02
6 GODIOT Hortense CC CAMBRESIEN 0:00:11
7 BULCKAEN Estelle RO COMINOISE 0:01:25
8 GATHE Margot CC MANQUEVILLE LILLERS 0:05:37
9 MEERPOEL Marie RO COMINOISE 0:05:42
10 DUCHEMIN Mégane VC LAONNOIS 0:05:48
11 ARHUR Charlotte SC VAL D'ARRE 0:06:13
12 VIMONT Yaël SC VAL D'ARRE 0:11:47
Podium Minimes/Cadettes Hauts de France