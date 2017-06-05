Villequier Aumont (02) - Chpts Ile de France Ophélie Fenart 1er

Classement :
1 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE 2:17:45
2 LESUEUR Melodie CSM PUTEAUX 0:00:05
3 DA CRUZ Laura CSM VILLENEUVE GARENNE 0:00:30
4 MIDELET Alphanie CLUB CYCLISTE BOULOU 0:02:54
5 EVRARD Sophie SPRINTER CLUB de ROCHY CONDE 0:03:15
6 STAELENS Bérengère CM AUBERVILLIERS 93 0:03:53
7 TESSIER Oceane CM AUBERVILLIERS 93 '
8 BRUNET Marie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ '
9 MONTANA Sarah US DOMONT CYCLISME '
10 NIDERCORNE Charlotte US METRO TRANSPORTS '
11 DAYDE Léa CO COURCOURONNES CYC. FEMININ '
12 BLOCHET Laura LA PEDALE FERTOISE '
13 CLOAREC Marine ESC MEAUX 0:04:02
14 LABEYRIE Mélanie CM AUBERVILLIERS 93 '
15 DEWITTE Laure CO COURCOURONNES CYC. FEMININ '
16 HUBER Lisa ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 '
17 RIBEIRO Leah CSM VILLENEUVE GARENNE 0:04:47
18 POMARES Cindy CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 0:04:52
Podium Ile de France Seniors :