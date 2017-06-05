Blaringhem (59) - Prix Pierre Mordacq (3 et Juniors)
Emilien Vandermeersch (O Grande Synthe) a remporté ce Lundi 5 Juin 2017 le Grand Prix Pierre Mordacq (3 et Juniors) à Blaringhem (59). Killyan Houcke (O Grande Synthe) et Jérémy Fournier (Flandre Elite Cyclisme) ont complété le podium.
Classement :
1 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE 02:10:00
2 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE ''
3 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME ''
4 RINGOT Romain TOUQUET ACC ''
5 VANIET Thibaut VTT ST AMAND LES EAUX ''
6 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN ''
7 WINS Stéphane VC MAUBEUGEOIS D2 ''
8 RIDE Geoffrey EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE D1 ''
9 THERY Thomas US GRAVELINOISE ''
10 HUCK Leandre CV LIEVIN ''
11 TRUBACZ Laurent EC TOURQUENNOISE D1 ''
12 VIEZ Adam FLANDRE ELITE CYCLISME ''
13 BERNARD Baptiste EC WANBRECHIES ''
14 BEUGNET Grégory GAZ ELEC C DE DOUAI ''
15 DEGRUTERE Corentin FLANDRE ELITE CYCLISME ''
16 KAPRAL Bastien EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE ''
17 RANDOUX David CLUB NEUTRE NPC ''
18 DELDYCKE Olivier FLANDRE ELITE CYCLISME ''
19 MILLIOZ Axel US GRAVELINOISE D2 ''
20 DUTAILLY Jacques OGS ''
21 VILLEMIN Alan CSM PUTEAUX ''
22 DEMARET Alexandre UVC CALAIS ''
23 DUHAMEL Valentin AS HELLEMMES ''
24 MOREL Sébastien FLANDRE ELITE CYCLISME ''
25 DELOBEL Florian ES ARQUES ''
26 DEVIENNE Quentin FLANDRE ELITE CYCLISME ''
27 DELANGUE Thomas EC WANBRECHIES ''
28 LLORENS Alexandre US GRAVELINOISE D2 ''
29 TRINEL Jérôme FLANDRE ELITE CYCLISME ''
30 BEHAGUE Remi EC WANBRECHIES ''
31 PAUCHET Kévin UV FOURMISIENNE ''
32 ANANIE Léo ES ARQUES ''
33 GAY Yann VTT ST AMAND LES EAUX ''
Crédit Photo : Evelyne Cominotto
Écrit par Bernard Blanchard