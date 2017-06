Ghyvelde (59) - Trophée Régional Des Jeunes Cyclistes

Lucas Butez (US Gravelinoise), Timothée Joyez (VC St Omer), Sacha Gronier (VC Aixilois) et Antoine L'Hote (VC Roubaix) ont remporté ce Samedi 3 Juin 2017 dans leur catégorie respective le Trophée Régional Des Jeunes Cyclistes a Ghyvelde (59) (École de Vélo).

Classement Prélicenciés :

1 BUTEZ Lucas US GRAVELINOISE 0.03.49

2 VERHILLE Clotaire US GRAVELINOISE ''

3 REANT Erwan CC ISBERGUES MOLINGHEM ''

4 TELLIER Léo CC ISBERGUES MOLINGHEM ''

5 DEMANDERILLE Antoine CCIM ''

Classement Poussins :

1 JOYEZ Timothée VC ST OMER 0.07.09

2 MOTTIER Alban O HESDIN MARCONNE ''

3 PAUL Timéo ARRAS VC ''

4 REANT Lucas CC ISBERGUES MOLINGHEM ''

5 DELBECQUE Lucien VC ST OMER ''

6 HARLE Victor UVC CALAIS ''

7 MORTREUX Lise CC ISBERGUES MOLINGHEM ''

8 LECOMPERE Leonie CC Manqueville Lillers ''

Classement Pupilles :

1 GRONIER Sacha VC AUXILOIS 0.16.21

2 COLLIER Eloi CL BARLIN ''

3 DEMANDRILLE Axel CC ISBERGUES MOLINGHEM ''

4 TELLIER Joseph CC ISBERGUES MOLINGHEM ''

5 BUTEZ Jordan US GRAVELINOISE ''

6 PAUL Corentin ARRAS VC ''

7 ROLLANDT Léo CC ARMENTIEROIS ''

8 REGOST Louis RO COMINOISE ''

9 BUSSY Romain UVC CALAIS ''

10 LAIDEZ Erwan US GRAVELINOISE ''

11 LECOMPERE Gabriel CC Manqueville Lillers ''

12 BELAEN Alizée CC ARMENTIEROIS ''

13 SAUTEJEAN Yannis CC ISBERGUES MOLINGHEM ''

14 LE CUDENNEC Martin US GRAVELINOISE ''

15 MAQUIGNON Maxence UVC CALAIS ''

16 VERHILLE Zély US GRAVELINOISE ''

17 BLOMME Faustine US GRAVELINOISE ''

18 CORBEAU Ethan UVC CALAIS ''

Classement Benjamins :

1 L'HOTE Antoine VC Roubaix 0.23.01

2 FORTE Enzo EC Touquenoise ''

3 Pouillard Raphaël CC Armentierrois ''

4 MONIKOWSKI Matis EC Heninoise ''

5 GALIEN Rubén CC MANQUEVILLE LILLERS ''

6 BARTIER Jules RO COMINOISE ''

7 COLLIER Théotime CL BARLIN ''

8 DESUMEUR Gabin Hainaut Cycling Team ''

9 TELLIER Elodie CC ISBERGUES MOLINGHEM ''

10 DESUMEUR Marius Hainaut Cycling Team ''

11 BELAEN Cyril CC ARMENTIEROIS ''

12 DENUDT Pacôme CL BARLIN ''

13 FERNANDEZ Noa CC MANQUEVILLE LILLERS ''

14 SEVIN Clement Arras VC ''

15 MEQUIGNON Gabriel US Gravelinoise ''

16 VERHILLE Leny US GRAVELINOISE ''

17 SAUTEJEAN Camille CC ISBERGUES MOLINGHEM ''