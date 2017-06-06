Calais (62) - 1er Critérium Du Pont Du Leu (Minimes)

Classement :
1 TRENTESAUX Baptiste EC TOURQUENNOISE 0.49.12
2 PONCET Alexis HAINAUT CYCLING TEAM ''
3 DANEL Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM ''
4 COLAUT Lilian EC TOURQUENNOISE ''
5 PICHON Mathis EC ABBEVILLOISE ''
6 LAFORGE Bryan CC MANQUEVILLE LILLERS ''
7 BOURDEAU Adam RO COMINOISE ''
8 NOEL Alisan CC ISBERGUES MOLINGHEM ''
9 ROLLANDT Mady CC ARMENTIEROIS ''
10 HAYNAU Randy O GRANDE SYNTHE ''
11 GUILLEMANT Alexis VC NOEUXOIS ''
12 CODRON Alexis TOUQUET ACC ''
13 REGOST Thibaut RO COMINOISE ''
14 FOUQUET Clarice EC TOURQUENNOISE ''
15 BULCKAEN Estelle RO COMINOISE ''
16 LENGLART Noa CL BARLIN ''
17 ROYON Pierrick Licence accueil ''
18 MEERPOEL Marie RO COMINOISE ''
19 TRICART Hugo CC MANQUEVILLE LILLERS ''
20 OUTREMAN Léo CC ISBERGUES MOLINGHEM ''
21 GAMBERT Adrien SC BOULONNAIS ''
22 BLOMME Raphaël US GRAVELINOISE ''
23 COURQUIN Enzo UVC CALAIS ''
24 TROLET Noam CC ARMENTIEROIS ''
25 MAQUIGNON Mathys UVC CALAIS ''
26 DEMANDRILLE Rémy CC ISBERGUES MOLINGHEM ''