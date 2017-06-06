Mazinghien (59) - Tour Du Caudresis (Cadets)

Classement :
1 VELDMANS Arthur TEAM AVESNOIS
2 LALEU Timothée CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
3 ZOLOPA Louis TEAM AVESNOIS
4 BETHENCOURT Mathieu CSC FERRIEROIS
5 DE MAREZ Florian TEAM AVESNOIS
6 BRUNET Hugo VC AMATEUR ST QUENTIN
7 TASSART Marc Antoine VC AMATEUR ST QUENTIN
8 GUERLUS Axel UC SOLREZIENNE
9 FAVIER Jérémy CV LIEVINOIS
10 LEPILLIET Aymeric CL BARLIN
11 TORNU Florian TEAM AVESNOIS
12 LAHAYE Paul PEDALE MADELEINOISE
13 SENICOURT Kylian EC FOYENNE
14 MALOIGNE Corentin LA CHERIZIENNE CHAUNY
15 RIFFLET Simon AC AMIENOISE
16 JAUREGUI Sendoa UC CAUDRESIS CATESIS
17 FRANCOME Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN
18 DEMARQUE Thibault UV FOURMISIENNE
19 BAUDUIN Antoine ESEG DOUAI
20 DOUAY Charles VC SANTERRE VERMANDOIS
21 BRACKE Théo VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
22 DELATTRE Grégoire GAZ ELEC C DE DOUAI
23 LECLERCQ Clément CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM
24 PECRIAUX Clément UC CAUDRESIS CATESIS
25 LELUBRE Thibault UC SOLREZIENNE
26 GARD Alexi UC CAUDRESIS CATESIS
27 DUGARDIN Hugo ESEG DOUAI
28 HAYNAUD Sophie O GRANDE SYNTHE
29 RIFFLET Camille AC AMIENOISE