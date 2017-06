Moisson (78) - Tour des Yvelines Étape 1

Classement Étape 1 :

1 TONDO Pierrick VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 0:10:32

2 LOMBARD Stéphane EQUIPE YVELINES / HAUTS DE SEINE 0:10:33 0:00:01

3 POISSON Enzo SELECTION DE L'EURE 0:10:35 0:00:03

4 BACHELOT Loïc OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 0:10:36 0:00:04

5 MARIE Judicael SELECTION DE L'EURE 0:10:45 0:00:13

6 RICCI Pierre ARGENTEUIL VS 95 0:10:54 0:00:22

7 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VS 95 0:10:55 0:00:23

8 MARTIN Jérémy CM AUVERVILLIERS 93 0:10:57 0:00:25

9 ZANON Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 0:10:57 0:00:25

10 OLLIVIER François PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 0:10:57 0:00:25

11 LUXEUIL Quentin ARGENTEUIL VS 95 0:10:59 0:00:27

12 MONNIER Gerald PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 0:10:59 0:00:27

13 FROMENT Julien SELECTION DE L'EURE 0:11:00 0:00:28

14 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VS 95 0:11:01 0:00:29

15 LAPORTE Richard OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 0:11:02 0:00:30

16 MARTIN Nicolas SA VERDUNOIS 0:11:02 0:00:30

17 CORBIERE Rémi VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 0:11:05 0:00:33

18 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 0:11:07 0:00:35

19 POZZO Lilian CSM CLAMART / RUEIL A.C 0:11:08 0:00:36

20 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 0:11:08 0:00:36

21 EURIN Aurelien VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 0:11:09 0:00:37

22 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET 0:11:12 0:00:40

23 DA CRUZ Anthony EC SARTROUVILLE 0:11:14 0:00:42

24 MERLINAT Arnaud SELECTION DE L'EURE 0:11:17 0:00:45

25 LUCAS Fabien VC VERNON 0:11:20 0:00:48

26 GUERBETTE Benjamin VC VERNON 0:11:20 0:00:48

27 JAOUEN Tristan VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 0:11:20 0:00:48

28 DANTON Arnaud CM AUVERVILLIERS 93 0:11:21 0:00:49

29 GUDESTE Thomas CM AUVERVILLIERS 93 0:11:23 0:00:51

30 FREBY Thibault CSM CLAMART / RUEIL A.C 0:11:23 0:00:51

31 BEAUNE Romain VC VERNON 0:11:24 0:00:52

32 MASSARD Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 0:11:27 0:00:55

33 LAVIE Clément AV THIAIS 0:11:30 0:00:58

34 SOISSONS Alexis VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 0:11:30 0:00:58

35 ALONSO Vincent OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 0:11:33 0:01:01

36 NOEL Julien ARGENTEUIL VS 95 0:11:34 0:01:02

37 LEGEAY Gaylord VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 0:11:34 0:01:02

38 GREDOIRE Jordan VCA DU BOURGET 0:11:35 0:01:03

39 COLLOT Maxime SA VERDUNOIS 0:11:35 0:01:03

40 LEVRIER Alexandre TEAM CHATOU CYC / ASELB 0:11:36 0:01:04

41 JALLET Alexandre CSM CLAMART / RUEIL A.C 0:11:37 0:01:05

42 OSTERMANN Johan SA VERDUNOIS 0:11:38 0:01:06

43 DURAND Baptiste VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 0:11:38 0:01:06

44 GARDIER Julien VC VERNON 0:11:39 0:01:07

45 DUHAMEL Mickael VC VERNON 0:11:40 0:01:08

46 BIELLO Aurélien VCA DU BOURGET 0:11:41 0:01:09

47 AGRAPART Guillaume TEAM CHATOU CYC / ASELB 0:11:43 0:01:11

48 CHAHUNEAU Benjamin VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 0:11:43 0:01:11

49 UNGERER Thomas AV THIAIS 0:11:51 0:01:19

50 LABROSSE Yoerik SA VERDUNOIS 0:11:52 0:01:20

51 CLAVIER Kilian CM AUVERVILLIERS 93 0:11:53 0:01:21

52 TOUGARD Quentin TEAM CHATOU CYC / ASELB 0:11:56 0:01:24

53 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS 0:11:57 0:01:25

54 UDRY Johan US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 0:11:58 0:01:26

55 GALON Goeffrey VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 0:12:01 0:01:29

56 VITARD Jean Luc US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 0:12:01 0:01:29

57 JUNG Daniel EC SARTROUVILLE 0:12:02 0:01:30

58 LEVRARD Quentin EC SARTROUVILLE 0:12:03 0:01:31

59 LONGA Yohan VCA DU BOURGET 0:12:03 0:01:31

60 BIGNON Aurélien EC SARTROUVILLE 0:12:05 0:01:33

61 ROLAND Adrien VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 0:12:05 0:01:33

62 SIMON Maxime MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 0:12:06 0:01:34

63 VERHOOGHE Arnaud VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 0:12:06 0:01:34

64 DARCAS Victor VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 0:12:06 0:01:34

65 DURIEUX Florian CSM CLAMART / RUEIL A.C 0:12:08 0:01:36

66 FRESSARD Eric CSM CLAMART / RUEIL A.C 0:12:09 0:01:37

67 DIDOU Mathieu VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 0:12:09 0:01:37

68 RIVOALEN Arnaud US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 0:12:11 0:01:39

69 KERHERVE Frédéric MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 0:12:13 0:01:41

70 DEGALLAIX Julien VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 0:12:14 0:01:42

71 VIEIRA Thomas EQUIPE YVELINES / HAUTS DE SEINE 0:12:14 0:01:42

72 ALVES Arnaud VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 0:12:14 0:01:42

73 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET 0:12:15 0:01:43

74 GAUTIER Valentin US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 0:12:15 0:01:43

75 PICANT Frank US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 0:12:17 0:01:45

76 MARIE BORNAND Tuavai AV THIAIS 0:12:17 0:01:45

77 BECOT Johan OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 0:12:18 0:01:46

78 GUEGAN Gwenael EQUIPE YVELINES / HAUTS DE SEINE 0:12:19 0:01:47

79 BELAT Clément VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 0:12:20 0:01:48

80 LUCOT Quentin SA VERDUNOIS 0:12:21 0:01:49

81 GUIHO Jean Yves MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 0:12:27 0:01:55

82 IHUELLOU Arnaud EQUIPE YVELINES / HAUTS DE SEINE 0:12:29 0:01:57

83 BINET Fabien EC SARTROUVILLE 0:12:37 0:02:05

84 SIMON Alban MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 0:12:42 0:02:10

85 GROSSI Luca MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 0:13:36 0:03:04

86 ALLAIN Benoit TEAM CHATOU CYC / ASELB 0:15:15 0:04:43