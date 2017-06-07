Moisson (78) - Tour des Yvelines Étape 1

Classement Étape 1 :
1 TONDO Pierrick VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 0:10:32
2 LOMBARD Stéphane EQUIPE YVELINES / HAUTS DE SEINE 0:10:33 0:00:01
3 POISSON Enzo SELECTION DE L'EURE 0:10:35 0:00:03
4 BACHELOT Loïc OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 0:10:36 0:00:04
5 MARIE Judicael SELECTION DE L'EURE 0:10:45 0:00:13
6 RICCI Pierre ARGENTEUIL VS 95 0:10:54 0:00:22
7 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VS 95 0:10:55 0:00:23
8 MARTIN Jérémy CM AUVERVILLIERS 93 0:10:57 0:00:25
9 ZANON Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 0:10:57 0:00:25
10 OLLIVIER François PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 0:10:57 0:00:25
11 LUXEUIL Quentin ARGENTEUIL VS 95 0:10:59 0:00:27
12 MONNIER Gerald PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 0:10:59 0:00:27
13 FROMENT Julien SELECTION DE L'EURE 0:11:00 0:00:28
14 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VS 95 0:11:01 0:00:29
15 LAPORTE Richard OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 0:11:02 0:00:30
16 MARTIN Nicolas SA VERDUNOIS 0:11:02 0:00:30
17 CORBIERE Rémi VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 0:11:05 0:00:33
18 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 0:11:07 0:00:35
19 POZZO Lilian CSM CLAMART / RUEIL A.C 0:11:08 0:00:36
20 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 0:11:08 0:00:36
21 EURIN Aurelien VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 0:11:09 0:00:37
22 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET 0:11:12 0:00:40
23 DA CRUZ Anthony EC SARTROUVILLE 0:11:14 0:00:42
24 MERLINAT Arnaud SELECTION DE L'EURE 0:11:17 0:00:45
25 LUCAS Fabien VC VERNON 0:11:20 0:00:48
26 GUERBETTE Benjamin VC VERNON 0:11:20 0:00:48
27 JAOUEN Tristan VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 0:11:20 0:00:48
28 DANTON Arnaud CM AUVERVILLIERS 93 0:11:21 0:00:49
29 GUDESTE Thomas CM AUVERVILLIERS 93 0:11:23 0:00:51
30 FREBY Thibault CSM CLAMART / RUEIL A.C 0:11:23 0:00:51
31 BEAUNE Romain VC VERNON 0:11:24 0:00:52
32 MASSARD Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 0:11:27 0:00:55
33 LAVIE Clément AV THIAIS 0:11:30 0:00:58
34 SOISSONS Alexis VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 0:11:30 0:00:58
35 ALONSO Vincent OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 0:11:33 0:01:01
36 NOEL Julien ARGENTEUIL VS 95 0:11:34 0:01:02
37 LEGEAY Gaylord VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 0:11:34 0:01:02
38 GREDOIRE Jordan VCA DU BOURGET 0:11:35 0:01:03
39 COLLOT Maxime SA VERDUNOIS 0:11:35 0:01:03
40 LEVRIER Alexandre TEAM CHATOU CYC / ASELB 0:11:36 0:01:04
41 JALLET Alexandre CSM CLAMART / RUEIL A.C 0:11:37 0:01:05
42 OSTERMANN Johan SA VERDUNOIS 0:11:38 0:01:06
43 DURAND Baptiste VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 0:11:38 0:01:06
44 GARDIER Julien VC VERNON 0:11:39 0:01:07
45 DUHAMEL Mickael VC VERNON 0:11:40 0:01:08
46 BIELLO Aurélien VCA DU BOURGET 0:11:41 0:01:09
47 AGRAPART Guillaume TEAM CHATOU CYC / ASELB 0:11:43 0:01:11
48 CHAHUNEAU Benjamin VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 0:11:43 0:01:11
49 UNGERER Thomas AV THIAIS 0:11:51 0:01:19
50 LABROSSE Yoerik SA VERDUNOIS 0:11:52 0:01:20
51 CLAVIER Kilian CM AUVERVILLIERS 93 0:11:53 0:01:21
52 TOUGARD Quentin TEAM CHATOU CYC / ASELB 0:11:56 0:01:24
53 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS 0:11:57 0:01:25
54 UDRY Johan US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 0:11:58 0:01:26
55 GALON Goeffrey VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 0:12:01 0:01:29
56 VITARD Jean Luc US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 0:12:01 0:01:29
57 JUNG Daniel EC SARTROUVILLE 0:12:02 0:01:30
58 LEVRARD Quentin EC SARTROUVILLE 0:12:03 0:01:31
59 LONGA Yohan VCA DU BOURGET 0:12:03 0:01:31
60 BIGNON Aurélien EC SARTROUVILLE 0:12:05 0:01:33
61 ROLAND Adrien VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 0:12:05 0:01:33
62 SIMON Maxime MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 0:12:06 0:01:34
63 VERHOOGHE Arnaud VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 0:12:06 0:01:34
64 DARCAS Victor VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 0:12:06 0:01:34
65 DURIEUX Florian CSM CLAMART / RUEIL A.C 0:12:08 0:01:36
66 FRESSARD Eric CSM CLAMART / RUEIL A.C 0:12:09 0:01:37
67 DIDOU Mathieu VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 0:12:09 0:01:37
68 RIVOALEN Arnaud US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 0:12:11 0:01:39
69 KERHERVE Frédéric MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 0:12:13 0:01:41
70 DEGALLAIX Julien VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 0:12:14 0:01:42
71 VIEIRA Thomas EQUIPE YVELINES / HAUTS DE SEINE 0:12:14 0:01:42
72 ALVES Arnaud VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 0:12:14 0:01:42
73 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET 0:12:15 0:01:43
74 GAUTIER Valentin US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 0:12:15 0:01:43
75 PICANT Frank US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 0:12:17 0:01:45
76 MARIE BORNAND Tuavai AV THIAIS 0:12:17 0:01:45
77 BECOT Johan OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 0:12:18 0:01:46
78 GUEGAN Gwenael EQUIPE YVELINES / HAUTS DE SEINE 0:12:19 0:01:47
79 BELAT Clément VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 0:12:20 0:01:48
80 LUCOT Quentin SA VERDUNOIS 0:12:21 0:01:49
81 GUIHO Jean Yves MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 0:12:27 0:01:55
82 IHUELLOU Arnaud EQUIPE YVELINES / HAUTS DE SEINE 0:12:29 0:01:57
83 BINET Fabien EC SARTROUVILLE 0:12:37 0:02:05
84 SIMON Alban MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 0:12:42 0:02:10
85 GROSSI Luca MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 0:13:36 0:03:04
86 ALLAIN Benoit TEAM CHATOU CYC / ASELB 0:15:15 0:04:43