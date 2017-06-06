Challenge Benjamin Morieux classement Aprés Calais (Minimes)

Classement Minimes 1 :
1 PICHON MATHIS EC ABBEVILLOISE 32
2 PONCET ALEXIS HAINAUT CYCLING TEAM 25
3 NOEL ALISAN CC ISBERGUES MOLINGHEM 24
4 HAYNAU RANDY O GRANDE SYNTHE 20
5 ROLLANDT MADY CC ARMENTIEROIS 14
6 REGOST THIBAUT RO COMINOISE 4
7 DUFOUR REMI VCU HALLUINOISE 3
8 VIAUD RAPHAEL RO COMINOISE 3
9 VANTHUYNE WILHELM VC ST OMER 3
10 TRICART HUGO CC MANQUEVILLE LILLERS 3
11 COURQUIN ENZO UVC CALAIS 2
12 OUTREMAN LEO CC ISBERGUES MOLINGHEM 2
13 BRAY ANTOINE VC ROUBAIX LM 1
14 WERQUIN LIAM CC ARMENTIEROIS 1
15 COVIN KYLIAN HAINAUT CYCLING TEAM 1
16 DOUCHEZ REMI AS HELLEMMES 1
17 FRANCHOMME THEO AS HELLEMMES 1
18 ROYON PIERRICK O HESDIN MARCONNE 1
19 LENGLART NOA CL BARLIN 1
20 TROLET NOAM CC ARMENTIEROIS 1
21 MAQUIGNON MATHYS UVC CALAIS 1
22 DEMANDRILLE REMY CC ISBERGUES MOLINGHEM 1
Classement Minimes 2 :
1 TRENTESAUX BAPTISTE EC TOURQUENNOISE 90
2 COLAUT LILIAM EC TOURQUENNOISE 45
3 DANEL JEROME CC ISBERGUES MOLINGHEM 45
4 LAFORGE BRYAN CC MANQUEVILLE LILLERS 39
5 BOURDEAU ADAM RO COMINOISE 35
2 RIFFLET THEO CC MANQUEVILLE LILLERS 25
3 MARECHAL VALENTIN EC ABBEVILLOISE 20
18 ROBILLART LOIC CL BARLIN 20
19 BOULLET LEO PAUL O GRANDE SYNTHE 11
7 BAYEU EMERIC CC MANQUEVILLE LILLERS 8
8 DEWIMILLE TOM CL BARLIN 7
20 PETIT NATHAN UC WATTIGNIES 7
12 GUILLEMANT ALEXIS VC NOEUXOIS 7
9 VANHAMME REMY (BEL) CC ARMENTIEROIS 5
21 DELABRE AXEL US METRO TRANSPORTS 5
10 CARON OSCAR VC ROUBAIX LM 4
25 CODRO ALEXIS TOUQUET ACC 4
11 DELBECQ ADRIEN CO COURONNAIS 2
16 MARTIN FABIEN CC MANQUEVILLE LILLERS 2
22 DELMARRE ANTOINE CL BARLIN 2
13 PIDOUX LUCIEN EC ABBEVILLOISE 1
14 DELILLE MATHIS AS THOUROTTE CYCLISTE 1
15 GALLAND JEREMY UC WATTIGNIES 1
23 LECIGNE ROMAIN CC ISBERGUES MOLINGHEM 1
24 ALBERTY ANTOINE VC ST OMER 1
BLOMME RAPHAEL S GRAVELINOISE 1
26 GAMBERT ADRIEN SC BOULONNAIS 1
Classement Minimes Filles 1 - 2 :
1 BULCKAEN ESTELLE RO COMINOISE 80
2 FOUQUET CLARICE EC TOURQUENNOISE 55
3 MEERPOEL MARIE RO COMINOISE 50
4 THIBAUT EGLANTINE UC WATTIGNIES 20