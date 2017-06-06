Challenge Benjamin Morieux classement Aprés Calais (Cadets)

Classement Cadets 1 :
1 CARPENTIER FLORIAN O HESDIN MARCONNE 40
2 PICHON BASTIEN EC ABEVILLOISE 32
3 GRONIER TOM O HESDIN MARCONNE 27
4 BARTIER LOUIS RO COMINOISE 26
5 MIROUX ELIAN O HESDIN MARCONNE 11
6 HUYGHE ENZO O GRANDE SYNTHE 9
7 VANACKER THEO RO COMINOISE 7
8 BRIL HUGO RO COMINOISE 6
9 MEERPOEL ROBINSON RO COMINOISE 5
10 DUPORGE JORDAN UVC CALAIS 3
11 DESMET THIERRY RO COMINOISE 3
12 ANANIE HUGO ES ARQUES 3
13 PORQUET MAXIME UVC CALAIS 2
14 POUILLE CORENTIN ES ARQUES 2
15 DELGERY BAPTISTE O GRANDE SYNTHE 1
16 CORDENOS CLEMENT UVC CALAIS 1
17 DUPONT REMI EC FACHES THUMESNIL 1
18 FAILLIE KEVIN ES ARQUES 1
19 FIEVEZ PIERRE EC ABEVILLOISE 1
20 GIRARD PAUL VTT ST AMAND LES EAUX 1
21 DEGRUTERE GREGORE UVC CALAIS 1
22 BATAILLE ANTOINE CC BRIMEUX 1
23 BRIOTE BRYAN O HESDIN MARCONNE 1
Classement Cadets 2 :
3 LECHANTRE BASTIEN VC ROUBAIX LM 30
4 LECOINTE VALENTIN CL BARLIN 29
5 MOTTIER ANTHONY O HESDIN MARCONNE 26
6 LEPILLIET AYMERIC CL BARLIN 25
7 SIMON BAPTISTE O GRANDE SYNTHE 13
8 DELVART THEO UVC CALAIS 10
9 HUBER PIERRE MATHIS CC ISBERGUES MOLINGHEM 14
10 BOULLET ARTHUR O GRANDE SYNTHE 14
11 SANTRAINE LOUIS RO COMINOISE 2
12 CROQUELOIS EMILE VC ST OMER 3
13 FTULISIAK YANIS CL BARLIN 1
14 LECREUX ALEX O HESDIN MARCONNE 1
15 MORREL VALENTIN O GRANDE SYNTHE 2
16 VERLET ARMAND EV GUINES 2
17 GOBERT GREGOIRE O HESDIN MARCONNE 2
18 PAILLARD BAPTISTE EC ABBEVILLOISE 30
19 RAMON LUCIEN O HESDIN MARCONNE 20
20 CHIVOT AUGUSTIN O HESDIN MARCONNE 17
Classement Cadettes Filles 1 - 2 :
4 GATHE MARGOT CC MANQUEVILLE LILLERS 45
5 DELECOURT LUCIE VC ST OMER 25
6 VERSLYPE SOLENE CC ARMENTIEROIS 17