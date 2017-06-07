Moisson (78) - Tour des Yvelines Étape 2

Classement Étape 2 :
1 MARIE Judicael SELECTION DE L'EURE 1:45:24
2 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET 1:45:25 0:00:01
3 COLLOT Maxime SA VERDUNOIS 1:45:26 0:00:02
4 MONIER Gerald PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1:45:26 0:00:02
5 RICCI Pierre ARGENTEUIL VS 95 1:45:28 0:00:04
6 POZZO Lilian CSM CLAMART / RUEIL A.C 1:45:28 0:00:04
7 EURIN Aurelien VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 1:45:30 0:00:06
8 UNGERER Thomas AV THIAIS 1:45:34 0:00:10
9 POISSON Enzo SELECTION DE L'EURE 1:45:40 0:00:16
10 LUXEUIL Quentin ARGENTEUIL VS 95 1:45:40 0:00:16
11 NOEL Julien ARGENTEUIL VS 95 1:45:40 0:00:16
12 MASSARD Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1:45:40 0:00:16
13 BIGNON Aurélien EC SARTROUVILLE 1:45:40 0:00:16
14 DA CRUZ Anthony EC SARTROUVILLE 1:45:40 0:00:16
15 JUNG Daniel EC SARTROUVILLE 1:45:40 0:00:16
16 LEVRARD Quentin EC SARTROUVILLE 1:45:40 0:00:16
17 CORBIERE Rémi VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 1:45:40 0:00:16
18 DEGALLAIX Julien VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 1:45:40 0:00:16
19 JAOUEN Tristan VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 1:45:40 0:00:16
20 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET 1:45:40 0:00:16
21 BIELLO Aurélien VCA DU BOURGET 1:45:40 0:00:16
22 GUERBETTE Benjamin VC VERNON 1:45:40 0:00:16
23 LUCAS Fabien VC VERNON 1:45:40 0:00:16
24 BEAUNE Romain VC VERNON 1:45:40 0:00:16
25 DUHAMEL Mickael VC VERNON 1:45:40 0:00:16
26 GARDIER Julien VC VERNON 1:45:40 0:00:16
27 SIMON Maxime MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 1:45:40 0:00:16
28 KERHERVE Frédéric MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 1:45:40 0:00:16
29 GUIHO Jean Yves MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 1:45:40 0:00:16
30 SIMON Alban MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 1:45:40 0:00:16
31 DANTON Arnaud CM AUVERVILLIERS 93 1:45:40 0:00:16
32 MARTIN Jérémy CM AUVERVILLIERS 93 1:45:40 0:00:16
33 CLAVIER Kilian CM AUVERVILLIERS 93 1:45:40 0:00:16
34 GUDESTE Thomas CM AUVERVILLIERS 93 1:45:40 0:00:16
35 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VS 95 1:45:40 0:00:16
36 MARTIN Nicolas SA VERDUNOIS 1:45:40 0:00:16
37 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VS 95 1:45:40 0:00:16
38 FREBY Thibault CSM CLAMART / RUEIL A.C 1:45:40 0:00:16
39 FRESSARD Eric CSM CLAMART / RUEIL A.C 1:45:40 0:00:16
40 DURIEUX Florian CSM CLAMART / RUEIL A.C 1:45:40 0:00:16
41 JALLET Alexandre CSM CLAMART / RUEIL A.C 1:45:40 0:00:16
42 FROMENT Julien SELECTION DE L'EURE 1:45:40 0:00:16
43 MERLINAT Arnaud SELECTION DE L'EURE 1:45:40 0:00:16
44 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 1:45:40 0:00:16
45 TONDOT Pierrick VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 1:45:40 0:00:16
46 SOISSONS Alexis VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 1:45:40 0:00:16
47 DURAND Baptiste VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 1:45:40 0:00:16
48 ZANON Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1:45:40 0:00:16
49 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1:45:40 0:00:16
50 OLLIVIER François PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1:45:40 0:00:16
51 GAUTIER Valentin US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 1:45:40 0:00:16
52 UDRY Johan US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 1:45:40 0:00:16
53 VITARD Jean Luc US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 1:45:40 0:00:16
54 CHAHUMEAU Benjamin VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 1:45:40 0:00:16
55 DIDOU Mathieu VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 1:45:40 0:00:16
56 DARCAS Victor VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 1:45:40 0:00:16
57 GALON Goeffrey VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 1:45:40 0:00:16
58 ALLAIN Benoit TEAM CHATOU CYC / ASELB 1:45:40 0:00:16
59 LEVRIER Alexandre TEAM CHATOU CYC / ASELB 1:45:40 0:00:16
60 MARIE BORNAND Tuavai AV THIAIS 1:45:40 0:00:16
61 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS 1:45:40 0:00:16
62 ALONZO Vincent OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 1:45:40 0:00:16
63 BECOT Johan OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 1:45:40 0:00:16
64 BACHELOT Loïc OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 1:45:40 0:00:16
65 LOMBARD Stéphane EQUIPE YVELINES / HAUTS DE SEINE 1:45:40 0:00:16
66 LONGA Yohan VCA DU BOURGET 1:45:40 0:00:16
67 LAPORTE Richard OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 1:45:40 0:00:16
68 BINET Fabien EC SARTROUVILLE 1:45:40 0:00:16
69 LEGEAY Gaylord VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 1:45:40 0:00:16
70 GREDOIRE Jordan VCA DU BOURGET 1:45:40 0:00:16
71 ROLAND Adrien VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 1:45:40 0:00:16
72 ALVES Arnaud VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 1:45:40 0:00:16
73 RIVOALEN Arnaud US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 1:45:56 0:00:32
74 AGRAPART Guillaume TEAM CHATOU CYC / ASELB 1:46:04 0:00:40
75 VERHOOGHE Arnaud VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 1:46:05 0:00:41
76 LUCOT Quentin SA VERDUNOIS 1:46:07 0:00:43
77 BELAT Clément VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 1:46:24 0:01:00
78 GUEGAN Gwenael EQUIPE YVELINES / HAUTS DE SEINE 1:55:14 0:09:50
79 GROSSI Luca MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 1:55:14 0:09:50
80 OSTERMANN Johan SA VERDUNOIS 2:00:58 0:15:34
81 LABROSSE Yoerik SA VERDUNOIS 2:00:58 0:15:34
82 TOUGARD Quentin TEAM CHATOU CYC / ASELB 2:05:18 0:19:54
83 VIERA Thomas EQUIPE YVELINES / HAUTS DE SEINE 2:06:49 0:21:25
Classement Général :
1 MARIE Judicael SELECTION DE L'EURE 1:56:09
2 TONDOT Pierrick VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 1:56:12 0:00:03
3 LOMBARD Stéphane EQUIPE YVELINES / HAUTS DE SEINE 1:56:13 0:00:04
4 POISSON Enzo SELECTION DE L'EURE 1:56:15 0:00:06
5 BACHELOT Loïc OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 1:56:16 0:00:07
6 RICCI Pierre ARGENTEUIL VS 95 1:56:22 0:00:13
7 MONIER Gerald PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1:56:25 0:00:16
8 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VS 95 1:56:35 0:00:26
9 POZZO Lilian CSM CLAMART / RUEIL A.C 1:56:36 0:00:27
10 MARTIN Jérémy CM AUVERVILLIERS 93 1:56:37 0:00:28
11 ZANON Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1:56:37 0:00:28
12 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET 1:56:37 0:00:28
13 OLLIVIER François PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1:56:37 0:00:28
14 LUXEUIL Quentin ARGENTEUIL VS 95 1:56:39 0:00:30
15 EURIN Aurelien VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 1:56:39 0:00:30
16 FROMENT Julien SELECTION DE L'EURE 1:56:40 0:00:31
17 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VS 95 1:56:41 0:00:32
18 LAPORTE Richard OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 1:56:42 0:00:33
19 MARTIN Nicolas SA VERDUNOIS 1:56:42 0:00:33
20 CORBIERE Rémi VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 1:56:45 0:00:36
21 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1:56:47 0:00:38
22 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 1:56:48 0:00:39
23 DA CRUZ Anthony EC SARTROUVILLE 1:56:54 0:00:45
24 MERLINAT Arnaud SELECTION DE L'EURE 1:56:57 0:00:48
25 LUCAS Fabien VC VERNON 1:57:00 0:00:51
26 GUERBETTE Benjamin VC VERNON 1:57:00 0:00:51
27 JAOUEN Tristan VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 1:57:00 0:00:51
28 COLLOT Maxime SA VERDUNOIS 1:57:01 0:00:52
29 DANTON Arnaud CM AUVERVILLIERS 93 1:57:01 0:00:52
30 GUDESTE Thomas CM AUVERVILLIERS 93 1:57:03 0:00:54
31 FREBY Thibault CSM CLAMART / RUEIL A.C 1:57:03 0:00:54
32 BEAUNE Romain VC VERNON 1:57:04 0:00:55
33 MASSARD Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1:57:07 0:00:58
34 SOISSONS Alexis VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 1:57:10 0:01:01
35 ALONZO Vincent OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 1:57:13 0:01:04
36 NOEL Julien ARGENTEUIL VS 95 1:57:14 0:01:05
37 LEGEAY Gaylord VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 1:57:14 0:01:05
38 GREDOIRE Jordan VCA DU BOURGET 1:57:15 0:01:06
39 LEVRIER Alexandre TEAM CHATOU CYC / ASELB 1:57:16 0:01:07
40 JALLET Alexandre CSM CLAMART / RUEIL A.C 1:57:17 0:01:08
41 DURAND Baptiste VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 1:57:18 0:01:09
42 GARDIER Julien VC VERNON 1:57:19 0:01:10
43 DUHAMEL Mickael VC VERNON 1:57:20 0:01:11
44 BIELLO Aurélien VCA DU BOURGET 1:57:21 0:01:12
45 CHAHUMEAU Benjamin VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 1:57:23 0:01:14
46 UNGERER Thomas AV THIAIS 1:57:25 0:01:16
47 CLAVIER Kilian CM AUVERVILLIERS 93 1:57:33 0:01:24
48 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS 1:57:37 0:01:28
49 UDRY Johan US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 1:57:38 0:01:29
50 GALON Goeffrey VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 1:57:41 0:01:32
51 VITARD Jean Luc US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 1:57:41 0:01:32
52 JUNG Daniel EC SARTROUVILLE 1:57:42 0:01:33
53 LEVRARD Quentin EC SARTROUVILLE 1:57:43 0:01:34
54 LONGA Yohan VCA DU BOURGET 1:57:43 0:01:34
55 BIGNON Aurélien EC SARTROUVILLE 1:57:45 0:01:36
56 ROLAND Adrien VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 1:57:45 0:01:36
57 SIMON Maxime MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 1:57:46 0:01:37
58 DARCAS Victor VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 1:57:46 0:01:37
59 AGRAPART Guillaume TEAM CHATOU CYC / ASELB 1:57:47 0:01:38
60 DURIEUX Florian CSM CLAMART / RUEIL A.C 1:57:48 0:01:39
61 FRESSARD Eric CSM CLAMART / RUEIL A.C 1:57:49 0:01:40
62 DIDOU Mathieu VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 1:57:49 0:01:40
63 KERHERVE Frédéric MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 1:57:53 0:01:44
64 DEGALLAIX Julien VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 1:57:54 0:01:45
65 ALVES Arnaud VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 1:57:54 0:01:45
66 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET 1:57:55 0:01:46
67 GAUTIER Valentin US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 1:57:55 0:01:46
68 MARIE BORNAND Tuavai AV THIAIS 1:57:57 0:01:48
69 BECOT Johan OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 1:57:58 0:01:49
70 RIVOALEN Arnaud US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 1:58:07 0:01:58
71 GUIHO Jean Yves MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 1:58:07 0:01:58
72 VERHOOGHE Arnaud VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 1:58:11 0:02:02
73 BINET Fabien EC SARTROUVILLE 1:58:17 0:02:08
74 SIMON Alban MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 1:58:22 0:02:13
75 LUCOT Quentin SA VERDUNOIS 1:58:28 0:02:19
76 BELAT Clément VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 1:58:44 0:02:35
77 ALLAIN Benoit TEAM CHATOU CYC / ASELB 2:00:55 0:04:46
78 GUEGAN Gwenael EQUIPE YVELINES / HAUTS DE SEINE 2:07:33 0:11:24
79 GROSSI Luca MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 2:08:50 0:12:41
80 OSTERMANN Johan SA VERDUNOIS 2:12:36 0:16:27
81 LABROSSE Yoerik SA VERDUNOIS 2:12:50 0:16:41
82 TOUGARD Quentin TEAM CHATOU CYC / ASELB 2:17:14 0:21:05
83 VIERA Thomas EQUIPE YVELINES / HAUTS DE SEINE 2:19:03 0:22:54