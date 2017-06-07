Moisson (78) - Tour des Yvelines (Général)

Classement Général Final :
1 RICCI Pierre ARGENTEUIL VS 95 4:46:24
2 MARIE Judicael SELECTION DE L'EURE 4:47:01
3 LOMBARD Stéphane EQUIPE YVELINES / HAUTS DE SEINE 4:47:05
4 MONNIER Gerald PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 4:47:07
5 TONDO Pierrick VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 4:47:10
6 POZZO Lilian CSM CLAMART / RUEIL A.C 4:47:20
7 OLLIVIER François PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 4:47:21
8 EURIN Aurelien VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 4:47:23
9 CORBIERE Rémi VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 4:47:25
10 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VS 95 4:47:25
11 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VS 95 4:47:31
12 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 4:47:31
13 POISSON Enzo SELECTION DE L'EURE 4:47:36
14 DANTON Arnaud CM AUVERVILLIERS 93 4:47:38
15 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 4:47:40
16 MARTIN Jérémy CM AUVERVILLIERS 93 4:47:43
17 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET 4:47:43
18 JAOUEN Tristan VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 4:47:44
19 GUERBETTE Benjamin VC VERNON 4:47:52
20 COLLOT Maxime SA VERDUNOIS 4:47:53
21 LUXEUIL Quentin ARGENTEUIL VS 95 4:48:02
22 ZANON Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 4:48:09
23 DURAND Baptiste VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 4:48:10
24 CHAHUNEAU Benjamin VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 4:48:15
25 MERLINAT Arnaud SELECTION DE L'EURE 4:48:16
26 JALLET Alexandre CSM CLAMART / RUEIL A.C 4:48:21
27 GREDOIRE Jordan VCA DU BOURGET 4:48:34
28 LUCAS Fabien VC VERNON 4:48:37
29 DUHAMEL Mickael VC VERNON 4:48:41
30 GALON Goeffrey VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 4:48:42
31 NOEL Julien ARGENTEUIL VS 95 4:48:46
32 SOISSONS Alexis VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 4:48:47
33 MARTIN Nicolas SA VERDUNOIS 4:48:52
34 JUNG Daniel EC SARTROUVILLE 4:48:55
35 FREBY Thibault CSM CLAMART / RUEIL A.C 4:49:02
36 BECOT Johan OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 4:49:14
37 LAPORTE Richard OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 4:49:17
38 DURIEUX Florian CSM CLAMART / RUEIL A.C 4:49:20
39 DA CRUZ Anthony EC SARTROUVILLE 4:49:29
40 UNGERER Thomas AV THIAIS 4:49:42
41 SIMON Alban MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 4:49:50
42 GARDIER Julien VC VERNON 4:49:52
43 LEVRARD Quentin EC SARTROUVILLE 4:50:00
44 AGRAPART Guillaume TEAM CHATOU CYC / ASELB 4:50:12
45 RIVOALEN Arnaud US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 4:50:42
46 VERHOOGHE Arnaud VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 4:51:37
47 BINET Fabien EC SARTROUVILLE 4:51:50
48 ALLAIN Benoit TEAM CHATOU CYC / ASELB 4:53:05
49 DIDOU Mathieu VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 4:53:41
50 DEGALLAIX Julien VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 4:54:33
51 SIMON Maxime MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 4:54:55
52 KERHERVE Frédéric MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 4:57:18
53 BIELLO Aurélien VCA DU BOURGET 4:58:31
54 FROMENT Julien SELECTION DE L'EURE 5:00:36
55 BIGNON Aurélien EC SARTROUVILLE 5:01:41
56 BELAT Clément VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 5:02:05
57 GUDESTE Thomas CM AUVERVILLIERS 93 5:02:10
58 VITARD Jean Luc US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 5:02:19
59 MARIE BORNAND Tuavai AV THIAIS 5:02:20
60 BEAUNE Romain VC VERNON 5:02:27
61 LEGEAY Gaylord VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 5:03:03
62 ALVES Arnaud VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 5:03:04
63 GUIHO Jean Yves MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 5:03:30
64 ROLAND Adrien VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 5:03:34
65 LABROSSE Yoerik SA VERDUNOIS 5:04:08
66 OSTERMANN Johan SA VERDUNOIS 5:04:46
67 TOUGARD Quentin TEAM CHATOU CYC / ASELB 5:21:33