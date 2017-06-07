Pinon (02) - Prix de la Ville (Minimes)

Classement :
1 LEROUX Allan UV PINON ANIZY
2 BRUNEAUX Guillaume E C V BOULZICOURT
3 DAFFINI PABLO ECV BOULZICOURT
4 THIERRY Mathieu ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
5 DECROUY Gaël UV PINON ANIZY
6 JOT MATEO ECV BOULZICOURT
7 FEAU Mathis EC CHATEAU THIERRY
8 HECKENDORN Nicolas LA CHERIZIENNE CHAUNY
9 DUCHEMIN Mégane VC LAONNOIS
10 UGER Léa EC CHATEAU THIERRY
11 BAUDIN Louis VC TERNOIS
12 BOUCHEZ Thomas CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
13 DUCHEMIN MELISSA VC LAONNOIS
14 KRZANOWSKI Neo P.CHALONNAISE
15 JULIEN Louise ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
16 GEOFFROY Antoine UV PINON ANIZY
17 FOUILLEUL Laura AC MONTDIDIER