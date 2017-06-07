Saint Aubert (59) - Grand Prix de la Ville (1-2-3-Juniors)

Classement :
1 VAN ESLANDER Florian ESEG DOUAI 112,5 km en 2 h 46’ 35 moy 40,52 km
2 MARTIN Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN
3 FLET Axel E.C. ST ETIENNE - LOIRE à 15’’
4 PELLERIAUX Nicolas VC AMATEUR ST QUENTIN
5 AVOINE Kévin ESEG DOUAI à 1’ 26
6 TANIS Quentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 2’ 34
7 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN à 2’ 57
8 LAIDOUN Julien P.SUIPPASE à 2’ 59
9 HAFFREINGUE Charles ESEG DOUAI à 3’ 04
10 RICHARD Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 3’ 13
11 DELEMME Bryan USS PAVILLY BARENTIN
12 BODIOT Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN à 3’ 35
13 LALOUX Guillaume PEDALE MADELEINOISE
14 GODIMUS Fabien GAZ ELEC C DE DOUAI à 9’ 09
15 BOURY Thibaut SC VAL D'ARRE à 9’ 21
16 PINAUD Anthony VC AMATEUR ST QUENTIN
17 NOIREAUX Constant VC AMATEUR ST QUENTIN à 9’ 35
18 KIRCHMANN Brice VC HETTANGE GRANDE à 1 tour
19 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN à 2 tours