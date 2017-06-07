Soissons (02) - Criterium de la Ville (1-2-3 Juniors)

Classement :
1 DUCROCQ Joris U.V.AUBE 1:40:17
2 BOUCHER Robin VCA DU BOURGET '
3 DE JONCKHEERE Johan VS CHARTRAIN '
4 BECRET Geoffroy CC NOGENT / OISE '
5 PATOUX Jérémy TEAM PELTRAX - CSD '
6 BOTEREL Stéphen ASPTT NANCY '
7 PENVEN Clément CC NOGENT / OISE 0:00:48
8 LAIDOUN Julien P.SUIPPASE '
9 PELLERIAUX Nicolas VC AMATEUR ST QUENTIN '
10 TANIS Quentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '
11 BIDEAU Ludovic VS CHARTROIN '
12 GRATIOT Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN '
13 ZEHNICH Dorian CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '
14 BODIOT Alexis VCA ST-QUENTIN '
15 LOUICHE Vincent VC TOUCY '
16 VALETTE Pierre TEAM PELTRAX - CSD 0:01:28
17 KANERVA Joni CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '
18 ILONGO Dimitri VS CHARTRAIN '
19 LUBACH Frédéric VCA DU BOURGET '
20 ROBERT Esteban CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '
21 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '
22 PAYEN Guillaume CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '
23 RIEGERT Alexandre TEAM PELTRAX - CSD 0:01:34
24 PAQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN '
25 TALLONNEAU Gwénnaël CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '
26 RICHARD Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 0:01:39
27 POULLAIN Benoît VC AMATEUR ST QUENTIN '
28 HEYMANS Florian U.V.AUBE 0:01:56
29 HEYMANS Antoine VC ROUEN '
30 PELLEGRINELLI Théo CM AUBERVILLIERS 93 '
31 DUPUY Quentin CM AUBERT 93 '
32 URBAIN Mathieu U.V.AUBE '
33 ROMIAN Nicolas UC ORLEANS '
34 LEMEME Aurélien CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 0:02:07
35 DUCROCQ Quentin U.V.AUBE '
36 KUENTZ Anthony CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '
37 GAMEZ Christopher VCA BOURGET '
38 ETIENNE Sleidhy A C BAZANCOURT REIMS '
39 ROUSSEAU Jayson A C 4 B '
40 GINELLI Vincent CC NOGENT / OISE '
41 CASPER Rémi CM AUBERVILLIERS 93 '
42 BARROSO Romain TEAM PELTRAX '
43 LEGRAS Nicolas CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '
44 MARTIN Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN '
45 BERTINI Vincent SC VAL D'ARRE '
46 RUZZON Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '