Soissons (02) - Criterium de la Ville (1-2-3 Juniors)

Joris Ducrocq (U.V. Aube) a remporté ce Dimanche 4 Juin 2017 Criterium de la Ville (1-2-3-Juniors) à Soissons (02). Robin Boucher (VCA Du Bourget) et Johan De Jonckheere (VS Chartrain) ont complété le podium.

Classement :

1 DUCROCQ Joris U.V.AUBE 1:40:17

2 BOUCHER Robin VCA DU BOURGET '

3 DE JONCKHEERE Johan VS CHARTRAIN '

4 BECRET Geoffroy CC NOGENT / OISE '

5 PATOUX Jérémy TEAM PELTRAX - CSD '

6 BOTEREL Stéphen ASPTT NANCY '

7 PENVEN Clément CC NOGENT / OISE 0:00:48

8 LAIDOUN Julien P.SUIPPASE '

9 PELLERIAUX Nicolas VC AMATEUR ST QUENTIN '

10 TANIS Quentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '

11 BIDEAU Ludovic VS CHARTROIN '

12 GRATIOT Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN '

13 ZEHNICH Dorian CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '

14 BODIOT Alexis VCA ST-QUENTIN '

15 LOUICHE Vincent VC TOUCY '

16 VALETTE Pierre TEAM PELTRAX - CSD 0:01:28

17 KANERVA Joni CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '

18 ILONGO Dimitri VS CHARTRAIN '

19 LUBACH Frédéric VCA DU BOURGET '

20 ROBERT Esteban CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '

21 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '

22 PAYEN Guillaume CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '

23 RIEGERT Alexandre TEAM PELTRAX - CSD 0:01:34

24 PAQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN '

25 TALLONNEAU Gwénnaël CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '

26 RICHARD Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 0:01:39

27 POULLAIN Benoît VC AMATEUR ST QUENTIN '

28 HEYMANS Florian U.V.AUBE 0:01:56

29 HEYMANS Antoine VC ROUEN '

30 PELLEGRINELLI Théo CM AUBERVILLIERS 93 '

31 DUPUY Quentin CM AUBERT 93 '

32 URBAIN Mathieu U.V.AUBE '

33 ROMIAN Nicolas UC ORLEANS '

34 LEMEME Aurélien CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 0:02:07

35 DUCROCQ Quentin U.V.AUBE '

36 KUENTZ Anthony CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '

37 GAMEZ Christopher VCA BOURGET '

38 ETIENNE Sleidhy A C BAZANCOURT REIMS '

39 ROUSSEAU Jayson A C 4 B '

40 GINELLI Vincent CC NOGENT / OISE '

41 CASPER Rémi CM AUBERVILLIERS 93 '

42 BARROSO Romain TEAM PELTRAX '

43 LEGRAS Nicolas CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '

44 MARTIN Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN '

45 BERTINI Vincent SC VAL D'ARRE '

46 RUZZON Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '