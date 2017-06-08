Mortcerf (77) - Prix de la municipalité (Cadets)

Classement :
1 ORGIAZZI Thomas ESC MEAUX 1:44:20
2 DAVIOT Romain UC LONGJUMELLOISE
3 BEYER Valentin GUIDON CHALETTOIS
4 SAINT ANGE Killian CS VILLETANEUSE
5 HERPIN Raphaël VC AMATEUR ST QUENTIN
6 BAILLEUX Pierrick GUIDON CHALETTOIS
7 MICHEL Cédric ESC MEAUX
8 FOUCHER Baptiste GUIDON CHALETTOIS
9 ENGELS Edgar SC VAL D'ARRE
10 BOULVRAIS Melvin CM AUBERVILLIERS 93
11 HENG Valentin EC MONTGERON VIGNEUX
12 DHENIN Pierre US CREPYNOISE C
13 FRANCIOSA Matteo CC IGNY PALAISEAU 91
14 MAREC Julien ANTONY BERNY CYCLISTE
15 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
16 VALLEE Mathis LA PEDALE FERTOISE
17 DUBRULLE Hugo CC NOGENT / OISE
18 ANSARD Jason AS PUISEAUX
19 FERBOURS Corentin EC OSNY PONTOISE
20 BRANDILY Killian EC MONTGERON VIGNEUX
21 RODRIGUEZ Anthony GUIDON CHALETTOIS
22 LASSEGUE Tristan US EZANVILLE ECOUEN
23 MALAUSSENA Florian LAGNY PONTCARRE CYC.
24 PELLEGRIN Thomas US CRETEIL
25 ALLONGE Nicolas NEUVES MAISONS CYCLISME
26 SALOT Adrien JS FERTE GAUCHER
27 FLEURY CARETO Maxime GUIDON PROVINOIS
28 ORSAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX
29 CIANI Kilian ESC MEAUX
30 NENADOVIC Kristina CS VILLETANEUSE
31 DREANO Thibault PEDALE COMBS LA VILLAISE
32 PORTIER Rémi UC BORDS DE MARNE
33 MAGNIEN Lorenzo A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
34 RANGUIN Nicolas GUIDON CHALETTOIS
35 PILLON Jules ESC MEAUX
36 CHARRANNAC Théo EC MONTGERON VIGNEUX
37 GREZAUD Victor US METRO TRANSPORTS
38 RAUFFLET Emeric ESC MEAUX
39 DECAUDIN Théo UC BORDS DE MARNE
40 MARTINEAU Angélo ESC MEAUX
41 ARSIGNY Lucas EC GOUSSAINVILLE PUISEUX
42 BULVESTRE Maxime UC BORDS DE MARNE