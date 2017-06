Mortcerf (77) - Prix de la municipalité (Cadets)

Classement :

1 ORGIAZZI Thomas ESC MEAUX 1:44:20

2 DAVIOT Romain UC LONGJUMELLOISE

3 BEYER Valentin GUIDON CHALETTOIS

4 SAINT ANGE Killian CS VILLETANEUSE

5 HERPIN Raphaël VC AMATEUR ST QUENTIN

6 BAILLEUX Pierrick GUIDON CHALETTOIS

7 MICHEL Cédric ESC MEAUX

8 FOUCHER Baptiste GUIDON CHALETTOIS

9 ENGELS Edgar SC VAL D'ARRE

10 BOULVRAIS Melvin CM AUBERVILLIERS 93

11 HENG Valentin EC MONTGERON VIGNEUX

12 DHENIN Pierre US CREPYNOISE C

13 FRANCIOSA Matteo CC IGNY PALAISEAU 91

14 MAREC Julien ANTONY BERNY CYCLISTE

15 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

16 VALLEE Mathis LA PEDALE FERTOISE

17 DUBRULLE Hugo CC NOGENT / OISE

18 ANSARD Jason AS PUISEAUX

19 FERBOURS Corentin EC OSNY PONTOISE

20 BRANDILY Killian EC MONTGERON VIGNEUX

21 RODRIGUEZ Anthony GUIDON CHALETTOIS

22 LASSEGUE Tristan US EZANVILLE ECOUEN

23 MALAUSSENA Florian LAGNY PONTCARRE CYC.

24 PELLEGRIN Thomas US CRETEIL

25 ALLONGE Nicolas NEUVES MAISONS CYCLISME

26 SALOT Adrien JS FERTE GAUCHER

27 FLEURY CARETO Maxime GUIDON PROVINOIS

28 ORSAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX

29 CIANI Kilian ESC MEAUX

30 NENADOVIC Kristina CS VILLETANEUSE

31 DREANO Thibault PEDALE COMBS LA VILLAISE

32 PORTIER Rémi UC BORDS DE MARNE

33 MAGNIEN Lorenzo A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

34 RANGUIN Nicolas GUIDON CHALETTOIS

35 PILLON Jules ESC MEAUX

36 CHARRANNAC Théo EC MONTGERON VIGNEUX

37 GREZAUD Victor US METRO TRANSPORTS

38 RAUFFLET Emeric ESC MEAUX

39 DECAUDIN Théo UC BORDS DE MARNE

40 MARTINEAU Angélo ESC MEAUX

41 ARSIGNY Lucas EC GOUSSAINVILLE PUISEUX

42 BULVESTRE Maxime UC BORDS DE MARNE