Moisson (78) - Tour des Yvelines Étape 3

Classement Étape 3 :
1 RICCI Pierre ARGENTEUIL VS 95 2:50:02
2 DANTON Arnaud CM AUVERVILLIERS 93 2:50:37
3 CORBIERE Rémi VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 2:50:40
4 MONNIER Gerald PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 2:50:42
5 EURIN Aurelien VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 2:50:44
6 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 2:50:44
7 POZZO Lilian CSM CLAMART / RUEIL A.C 2:50:44
8 JAOUEN Tristan VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 2:50:44
9 OLLIVIER François PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 2:50:44
10 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VS 95 2:50:44
11 DURAND Baptiste VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 2:50:52
12 LOMBARD Stéphane EQUIPE YVELINES / HAUTS DE SEINE 2:50:52
13 GUERBETTE Benjamin VC VERNON 2:50:52
14 CHAHUNEAU Benjamin VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 2:50:52
15 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 2:50:52
16 COLLOT Maxime SA VERDUNOIS 2:50:52
17 MARIE Judicael SELECTION DE L'EURE 2:50:52
18 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VS 95 2:50:56
19 TONDO Pierrick VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 2:50:58
20 GALON Goeffrey VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 2:51:01
21 JALLET Alexandre CSM CLAMART / RUEIL A.C 2:51:04
22 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET 2:51:06
23 MARTIN Jérémy CM AUVERVILLIERS 93 2:51:06
24 JUNG Daniel EC SARTROUVILLE 2:51:13
25 BECOT Johan OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 2:51:16
26 LABROSSE Yoerik SA VERDUNOIS 2:51:18
27 GREDOIRE Jordan VCA DU BOURGET 2:51:19
28 MERLINAT Arnaud SELECTION DE L'EURE 2:51:19
29 POISSON Enzo SELECTION DE L'EURE 2:51:21
30 DUHAMEL Mickael VC VERNON 2:51:21
31 LUXEUIL Quentin ARGENTEUIL VS 95 2:51:23
32 SIMON Alban MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 2:51:28
33 DURIEUX Florian CSM CLAMART / RUEIL A.C 2:51:32
34 NOEL Julien ARGENTEUIL VS 95 2:51:32
35 ZANON Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 2:51:32
36 SOISSONS Alexis VC MONTIGNY BRETONNEUX / ACBB 2:51:37
37 LUCAS Fabien VC VERNON 2:51:37
38 FREBY Thibault CSM CLAMART / RUEIL A.C 2:51:59
39 ALLAIN Benoit TEAM CHATOU CYC / ASELB 2:52:10
40 MARTIN Nicolas SA VERDUNOIS 2:52:10
41 OSTERMANN Johan SA VERDUNOIS 2:52:10
42 UNGERER Thomas AV THIAIS 2:52:17
43 LEVRARD Quentin EC SARTROUVILLE 2:52:17
44 AGRAPART Guillaume TEAM CHATOU CYC / ASELB 2:52:25
45 GARDIER Julien VC VERNON 2:52:33
46 LAPORTE Richard OLYMPIQUE C.V.O ROUE D'OR CONFLANAISE 2:52:35
47 DA CRUZ Anthony EC SARTROUVILLE 2:52:35
48 RIVOALEN Arnaud US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 2:52:35
49 VERHOOGHE Arnaud VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 2:53:26
50 BINET Fabien EC SARTROUVILLE 2:53:33
51 DIDOU Mathieu VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 2:55:52
52 DEGALLAIX Julien VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 2:56:39
53 SIMON Maxime MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 2:57:09
54 KERHERVE Frédéric MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 2:59:25
55 BIELLO Aurélien VCA DU BOURGET 3:01:10
56 BELAT Clément VC MUREAUX / SUD EURE CYCLISME 3:03:21
57 FROMENT Julien SELECTION DE L'EURE 3:03:56
58 BIGNON Aurélien EC SARTROUVILLE 3:03:56
59 TOUGARD Quentin TEAM CHATOU CYC / ASELB 3:04:19
60 MARIE BORNAND Tuavai AV THIAIS 3:04:23
61 VITARD Jean Luc US MAULE CYCLISME / ES ALNESLOISE 3:04:38
62 GUDESTE Thomas CM AUVERVILLIERS 93 3:05:07
63 ALVES Arnaud VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 3:05:10
64 GUIHO Jean Yves MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 3:05:23
65 BEAUNE Romain VC VERNON 3:05:23
66 ROLAND Adrien VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 3:05:49
67 LEGEAY Gaylord VELO CLUB ARPAJON / AC ORSAY 3:05:49