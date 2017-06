Luneray (76) - Christopher Piry Chpt de Normandie

Christopher Piry (VC Rouen 76) a remporté ce lundi 5 Juin 2016 le Grand Prix des Artisans, Commerçants, Industriels et de la Municipalité de Luneray (Seine-Maritime), support du Championnat de Normandie. il a devancé Pierre Tielemans (USSA Pavilly Barentin) et son coéquipier Alexis Guérin. Christopher Piry s'offre ainsi le titre régional des 1er Arthur Tropardy celui des 2ème catégories.

Classement :

1 PIRY Christopher VC ROUEN 76 00:00:00

2 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN ''

3 GUERIN Alexis VC ROUEN 76 ''

4 RAID Risto VC ROUEN 76 00:00:18

5 BARBIER Pierre BMC DEVELOPMENT TEAM -Leopards Club ''

6 CARESMEL Alexis ESEG DOUAI ''

7 TROPARDY Arthur USSA PAVILLY BARENTIN ''

8 WARAS Corentin VC ROUEN 76 ''

9 AUFFRET Rodrigue VC AVRANCHES ''

10 NISU Oskar VC ROUEN 76 ''

11 FLET Axel E.C. ST ETIENNE - LOIRE ''

12 MARCHAND Teddy ES LIVAROT ''

13 NICOLAS Théo VC ROUEN 76 ''

14 GRISON Kévin TEAM BRICQUEBEC COTENTIN ''

15 LECLERC Pierrick MOYON CYCLOSPORT ''

16 LELEU Antoine DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''

17 DELEHAYE Bryan USSA PAVILLY BARENTIN ''

18 LEBARS Enric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN ''

19 BERNARD Quentin DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''

20 MONTANA Sylvain VC ROUEN 76 ''

21 LESELLIER Arnaud ES TORIGNI ''

22 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''

23 CORNILLET Erwan TEAM BRICQUEBEC COTENTIN ''

24 CHAN TSIN Romain AC BAYEUX ''

25 WILD Damian VC TOUCY ''

26 BUNODIERE Guillaume VC AVRANCHES ''

27 BOUTELOUP Paul VC AVRANCHES ''

28 BOUGUET Hugo CM AUBERVILLIERS 93 ''

29 CHOPIER Loïc VS CHARTRAIN ''

30 AVOINE Kévin ESEG DOUAI ''

31 BOTTE Sébastien VC AVRANCHES ''

32 MESNIL Alexandre TEAM BRICQUEBEC COTENTIN ''

33 RONDEAU Fabien VC ROUEN 76 ''

34 LEIROS Arnaud VC AVRANCHES ''

35 KIRCHMANN Brice VC HETTANGE GRANDE ''

36 METIVIER Romain US PETRUVIENNE ''

37 NAKAMURA Keisuke USSA PAVILLY BARENTIN ''

38 SALMON Grégoire ES TORIGNI ''

39 LEBRETON Pierre CM AUBERVILLIERS 93 ''

40 MAOMA Silver VC ROUEN 76 ''

41 LEFEBVRE Thomas USSA PAVILLY BARENTIN ''

42 DUPONQ Clément USSA PAVILLY BARENTIN 00:00:44

43 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI ''

44 LECOQ Bertrand AC BAYEUX ''

45 PINAUD Anthony VC AMATEUR ST QUENTIN ''

46 EVENOT Killian CM AUBERVILLIERS 93 ''

47 BIZET Ronan VS CHARTRAIN ''

48 HAMEL Alexis TEAM BRICQUEBEC COTENTIN ''

49 TUEUR Corentin USSA PAVILLY BARENTIN 00:01:18

50 CIEUTAT Mickaël UC ALENCON DAMIGNY ''

51 VERGER Simon TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 00:01:29

52 FLEURY Damien AC BAYEUX 00:01:37

53 SALLES Emmanuel FLERS CYCLISME 61 ''

54 PIRY Sébastien CM AUBERVILLIERS 93 ''

55 BLEIER Baptiste CM AUBERVILLIERS 93 ''

56 GOUSSET Victor CM AUBERVILLIERS 93 ''

57 DEGOT Damien ES TORIGNI ''

58 TALEUX Jean Baptiste O GRANDE SYNTHE ''

59 CARLIN Alexis ES TORIGNI ''

60 AUBER Thomas UC BRICQUEBEC 00:01:50

61 GABISSON Clément ESEG DOUAI 00:01:59

62 POIRET Benjamin ESEG DOUAI ''

63 DURAND Nicolas CM AUBERVILLIERS 93 ''

64 MONCOMBLE Nicolas DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 00:02:07

65 PESNEL Xavier EC SAINT VIGORIENNE 00:02:29

66 CHESNEL Pascal TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 00:02:38

67 DELAPLACE Cédric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN ''

68 JOSSET Hugo UC IFS-HEROUVILLE 00:03:01

69 SALMON Maxime CM AUBERVILLIERS 93 ''

70 PRODHOMME Nicolas CM AUBERVILLIERS 93 ''

71 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI ''

72 CANALES Wilfried VC ROUEN 76 ''

73 OUSTRY Thomas VC ROUEN 76 ''

74 ANTI Enzo VC ROUEN 76 00:07:03

75 DAM Maxime USSA PAVILLY BARENTIN ''

Crédit Photo : Jackie Courtin