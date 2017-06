Paris (75) - 29ème Prix de l'OMS du 14ème (1-2-3-Juniors)

Classement :

1 PATAT Clément TEAM PELTRAX - CSD 1:53:26

2 FORESTIER Loïc VS NIVERNAIS MORVAN à 00mn04 s

3 RIEBEL Mathieu VCA DU BOURGET

4 PATOUX Jérémy TEAM PELTRAX - CSD à 00mn58 s

5 GAMEZ Christopher VCA DU BOURGET

6 LOUICHE Vincent VC TOUCY

7 DELETTRE Alexandre V.C.LA POMME MARSEILLE

8 VALETTE Pierre TEAM PELTRAX - CSD

9 BRAVARD Guillaume VC TOUCY

10 DE VIDO Bastien TEAM PELTRAX - CSD

11 LE GALL Tom VC TOUCY

12 LOMBARD Stéphane VC GARENNOIS

13 TONDO Pierrick A. C. B. B. à 01mn14 s

14 BOUCHER Robin VCA DU BOURGET

15 KERBORIOU Julien CG ORLEANS LOIRET

16 MAITRE Cyril A. C. B. B.

17 ROMA Jérémy A. C. B. B.

18 CHOISY Emeric PARISIS A.C. 95

19 OLLIVIER François PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 01mn52 s

20 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95 à 01mn56 s

21 ILONGO Dimitri VS CHARTRAIN à 01mn59 s

22 LAMAILLE Christopher TEAM 94 CYCLING

23 SANZ Eric US CRETEIL

24 CLERE Emilien VS CHARTRAIN

25 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD

26 LUXEUIL Quentin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

27 DUMAS Jean Baptiste PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

28 WETZSTEIN Thibaut TEAM PELTRAX - CSD

29 WILD Damian VC TOUCY

30 COUTARD Valentin VC TOUCY

31 POLI Alessandro VCA DU BOURGET

32 OCHOA Pablo CSM CLAMART

33 VIALADE Thibault AS CHELLES

34 LARCHER Baptiste U.V.AUBE

35 IBRAHIME Stéphane A. C. B. B.

36 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET

37 CARLIN Grégory ES TORIGNI

38 CARO Nicolas CM AUBERVILLIERS 93

39 DEMANDRILLE Mathieu ES GERVAIS LILAS

40 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

41 BIDEAU Ludovic VS CHARTRAIN

42 LANOE Mathieu PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

43 AMBLAT Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

44 BERNERON Maxime EC MONTGERON VIGNEUX

45 LASALLE Vincent UV NEUBOURG

46 BOUARD Brendan TEAM PELTRAX - CSD

47 BERTRAND Kevin A. C. B. B.

48 POZZO Lilian CSM CLAMART

49 GUILLO Grégory COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

50 CALLEWAERT Aurélien VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O

51 DEMANDRILLE Alexandre ES GERVAIS LILAS

52 LE MONNIER DE GOUVILLE Guy AC TOURAINE

53 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95

54 MADORRE Thibaut TEAM PELTRAX - CSD

55 PEREIRA MARTINS Julien OLYMPIQUE C.V.O.

56 VILLEMIN Alan CSM PUTEAUX

57 SACCOMANDI John PARISIS A.C. 95

58 RIOU Nicolas VS CHARTRAIN

59 BACON Thomas VCA DU BOURGET

60 LUBACH Frédéric VCA DU BOURGET

61 LACAINE Alexis PARISIS A.C. 95

62 DELORY Cyril TEAM PELTRAX - CSD

63 PEYROTON DARTET Thomas TEAM PELTRAX - CSD

64 ZIMINE Boris GSC BLAGNAC VELO SPORT 31

65 EVENOT Killian CM AUBERVILLIERS 93

66 BARE Anthony VCA DU BOURGET

67 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET à 1 T

68 SOUFFLET Guillaume VCA DU BOURGET

69 MATHIS Olivier A. C. B. B. à 3 T

70 CAVALIE Dimitri USM GAGNY à 7 T

Crédit Photo : Martial Denais