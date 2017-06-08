Paris (75) - 29ème Prix de l'OMS du 14ème (1-2-3-Juniors)

Classement :
1 PATAT Clément TEAM PELTRAX - CSD 1:53:26
2 FORESTIER Loïc VS NIVERNAIS MORVAN à 00mn04 s
3 RIEBEL Mathieu VCA DU BOURGET
4 PATOUX Jérémy TEAM PELTRAX - CSD à 00mn58 s
5 GAMEZ Christopher VCA DU BOURGET
6 LOUICHE Vincent VC TOUCY
7 DELETTRE Alexandre V.C.LA POMME MARSEILLE
8 VALETTE Pierre TEAM PELTRAX - CSD
9 BRAVARD Guillaume VC TOUCY
10 DE VIDO Bastien TEAM PELTRAX - CSD
11 LE GALL Tom VC TOUCY
12 LOMBARD Stéphane VC GARENNOIS
13 TONDO Pierrick A. C. B. B. à 01mn14 s
14 BOUCHER Robin VCA DU BOURGET
15 KERBORIOU Julien CG ORLEANS LOIRET
16 MAITRE Cyril A. C. B. B.
17 ROMA Jérémy A. C. B. B.
18 CHOISY Emeric PARISIS A.C. 95
19 OLLIVIER François PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 01mn52 s
20 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95 à 01mn56 s
21 ILONGO Dimitri VS CHARTRAIN à 01mn59 s
22 LAMAILLE Christopher TEAM 94 CYCLING
23 SANZ Eric US CRETEIL
24 CLERE Emilien VS CHARTRAIN
25 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD
26 LUXEUIL Quentin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
27 DUMAS Jean Baptiste PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
28 WETZSTEIN Thibaut TEAM PELTRAX - CSD
29 WILD Damian VC TOUCY
30 COUTARD Valentin VC TOUCY
31 POLI Alessandro VCA DU BOURGET
32 OCHOA Pablo CSM CLAMART
33 VIALADE Thibault AS CHELLES
34 LARCHER Baptiste U.V.AUBE
35 IBRAHIME Stéphane A. C. B. B.
36 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET
37 CARLIN Grégory ES TORIGNI
38 CARO Nicolas CM AUBERVILLIERS 93
39 DEMANDRILLE Mathieu ES GERVAIS LILAS
40 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
41 BIDEAU Ludovic VS CHARTRAIN
42 LANOE Mathieu PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
43 AMBLAT Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
44 BERNERON Maxime EC MONTGERON VIGNEUX
45 LASALLE Vincent UV NEUBOURG
46 BOUARD Brendan TEAM PELTRAX - CSD
47 BERTRAND Kevin A. C. B. B.
48 POZZO Lilian CSM CLAMART
49 GUILLO Grégory COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
50 CALLEWAERT Aurélien VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O
51 DEMANDRILLE Alexandre ES GERVAIS LILAS
52 LE MONNIER DE GOUVILLE Guy AC TOURAINE
53 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95
54 MADORRE Thibaut TEAM PELTRAX - CSD
55 PEREIRA MARTINS Julien OLYMPIQUE C.V.O.
56 VILLEMIN Alan CSM PUTEAUX
57 SACCOMANDI John PARISIS A.C. 95
58 RIOU Nicolas VS CHARTRAIN
59 BACON Thomas VCA DU BOURGET
60 LUBACH Frédéric VCA DU BOURGET
61 LACAINE Alexis PARISIS A.C. 95
62 DELORY Cyril TEAM PELTRAX - CSD
63 PEYROTON DARTET Thomas TEAM PELTRAX - CSD
64 ZIMINE Boris GSC BLAGNAC VELO SPORT 31
65 EVENOT Killian CM AUBERVILLIERS 93
66 BARE Anthony VCA DU BOURGET
67 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET à 1 T
68 SOUFFLET Guillaume VCA DU BOURGET
69 MATHIS Olivier A. C. B. B. à 3 T
70 CAVALIE Dimitri USM GAGNY à 7 T
Crédit Photo : Martial Denais