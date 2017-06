Ronde de l'Oise - Étape 2

Yannis Yssaad (Armée de Terre) a remporté ce Vendredi 9 Juin 2017 la Deuxième étape de la Ronde de l'Oise, disputée entre le Parc Chedeville de Mogneville et le Plessis-Belleville. Il a devancé Maxime Daniel (Fortuneo-Vital Concept) et Christopher Latham (Team Wiggins).

Classement Éétape 2 :

1 YSSAAD Yannis ADT les 180,2 km en 4h13'36'' (moy. 42,634 km/h) (moy. 10'')

2 DANIEL Maxime FVC à 0 (b : 6'')

3 LATHAM Christopher WGN à 0 (b : 4'')

4 DONDERS Jelle CCD à 0

5 HOLT Joe GBR à 0

6 ARIESEN Jacob Willem MET à 0

7 LEVASSEUR Jordan ADT à 0

8 PICOUX Maximilien PCW à 0

9 MENUT David AUB à 0

10 TOMMASSINI Fabio AZT à 0

11 VERMEULEN Emiel RLM à 0

12 WALLS Matthew GBR à 0

13 TIZZA Marco GME à 0

14 CATANIA Claudio CCD à 0

15 KERFOOT-ROBSON Dyl WGN à 0

16 MADSEN Frederik TGC à 0

17 CORBEL Erwann FVC à 0

18 JARRIER Benoit FVC à 0

19 HOELGAARD Markus TJI à 0

20 HALVORSEN Kristoffer TJI à 0

21 NISU Oskar R76 à 0

22 PIRY Christopher R76 à 0

23 PARRINELLO Antonio GME à 0

24 LE CUNFF Kevin AUB à 0

25 STEWART Mark SKT à 0

26 WARAS Corentin R76 à 0

27 VEKEMAN Maxime PCW à 0

28 YOSHIDA Yuto IPC à 0

29 SAGNIER Théo HDF à 0

30 STIJNS Wayne CCD à 0

31 SALAS ZORROZUA Ibai BBH à 0

32 HENN Luca LKH à 0

33 OUSTRY Thomas R76 à 0

34 SHATOVKIN Sergey TTA à 0

35 ZHUMAKAN Alisher TTA à 0

36 DASSONVILLE Flavien AUB à 0

37 KNEISKY Morgan ADT à 0

38 LE ROUX Romain ADT à 0

39 TORRES MUIA O Pablo BBH à 0

40 REGUERO CORRAL Gab CCD à 0

41 VEREECKEN Nicolas RLM à 0

42 HARRISON Samuel WGN à 0

43 PEDERSEN Nicklas Bøje TGC à 0

44 DERIAUX Florian HDF à 0

45 QUAADE Rasmus Christ TGC à 0

46 GERARD Arnaud FVC à 0

47 CALLEEUW Joeri RLM à 0

48 RÓZSA Balázs CCD à 0

49 VAN DEN BERG Lars MET à 0

50 JØRGENSEN Mathias N TGC à 0

51 MIZUNO Kyohei IPC à 0

52 MIRALIYEV Sultanmurat TTA à 0

53 MCKENNA Sean SKT à 0

54 SKJERPING Kristoffer TJI à 0

55 HUDRY Florian IPC à 0

56 CANUTI Federico AZT à 0

57 STRITZINGER Joshua LKH à 0

58 LINARES MISIONER Osc BBH à 0

59 VON FOLSACH Casper TGC à 0

60 HAMELINK Jasper MET à 0

61 GALLE Tom PCW à 0

62 KOUWENHOVEN Sjoerd MET à 0

63 HENNEBRY Conor SKT à 0

64 KRUL Stef MET à 0

65 HOEM Bjørn Tore TJI à 0 (b : 7'')

66 BOSTOCK Matthew GBR à 0

67 KØRNER Max Emil Boho PCW à 0

68 DI SANTE Antonio GME à 0

69 SEYNAEVE Lander RLM à 0

70 LE ROUX Pascal HDF à 0

71 WESTMATTELMANN Da LKH à 0

72 DENNIS Ashley WGN à 0

73 KASPERKIEWICZ Przem SKT à 0 (b : 7'')

74 HAGEN Carl Fredrik TJI à 0 (b : 2'')

75 GUYOT Yann ADT à 0

76 PETRINI Francesco AZT à 0

77 IVERSEN Rasmus Byriel TGC à 0

78 GAINEYEV Robert TTA à 0

79 AMADORI Julien IPC à 0

80 NICOLAS Théo R76 à 0

81 ANTI Enzo R76 à 0

82 HARTLEY Adam GBR à 0

83 WALKER Joey WGN à 0

84 SHAW Damien SKT à 0

85 CABOT Jeremy RLM à 0

86 THOMPSON Michael WGN à 0

87 BESCOND Jeremy AUB à 0

88 PACCHIARDO Davide GME à 0

89 RUSCETTA Andrea GME à 0

90 STIEN Adriaan Aas TJI à 0

91 BECRET Geoffroy HDF à 0

92 BALDO Nicolas AUB à 0

93 QUIROZ AYALA Oscar A BBH à 0

94 JAKIN Alo AUB à 0

95 PENVEN Clément HDF à 0

96 GARBET Nicolas HDF à 0 (b : 2'')

97 POULHIES Stéphane ADT à 0

98 CARLINI Ettore AZT à 0

99 CLAXTON Angus GBR à 17

100 CANEPA Leonardo GME à 21

101 NAKATA Takuya IPC à 23

102 VASSILENKOV Roman TTA à 23

103 SAMPARISI Nicolas AZT à 36

104 OLIESLAGERS Bob MET à 36

105 BRAUN Julian LKH à 0

106 EINHAUS Frederik LKH à 1 24

107 JURADO RODRIGUEZ M BBH à 10 9

Non-partant :

VANDREPOTTE Anthony PCW

Abandons :

JIMENEZ LOZANO Carlo BBH

LOVASSY Krisztián CCD

HENNESSY Jacob GBR

Classement général :

1 DASSONVILLE Flavien AUB les 302,9 km en 7h02'08'' (moy. 43,026 km/h)

2 GERARD Arnaud FVC à 1 5

3 LE CUNFF Kevin AUB à 1 47

4 TIZZA Marco GME à 1 52

5 HOEM Bjørn Tore TJI à 1 55

6 TOMMASSINI Fabio AZT à 1 56

7 LE ROUX Romain ADT à 1 56

8 HOELGAARD Markus TJI à 1 59

9 PARRINELLO Antonio GME à 1 59

10 SALAS ZORROZUA Ibai BBH à 1 59

11 TORRES MUIA O Pablo BBH à 1 59

12 VAN DEN BERG Lars MET à 1 59

13 GUYOT Yann ADT à 1 59

14 KERFOOT-ROBSON Dylan WGN à 2 2

15 JARRIER Benoit FVC à 2 2

16 SAGNIER Théo HDF à 2 2

17 QUAADE Rasmus Christia TGC à 2 2

18 CANUTI Federico AZT à 2 2

19 BOSTOCK Matthew GBR à 2 2

20 HAGEN Carl Fredrik TJI à 2 5

21 KASPERKIEWICZ Przemy SKT à 2 6

22 PICOUX Maximilien PCW à 2 7

23 PIRY Christopher R76 à 2 7

24 CALLEEUW Joeri RLM à 2 7

25 HARTLEY Adam GBR à 2 7

26 PENVEN Clément HDF à 2 7

27 CORBEL Erwann FVC à 2 13

28 REGUERO CORRAL Gabri CCD à 2 13

29 JØRGENSEN Mathias Nor TGC à 2 13

30 WALLS Matthew GBR à 2 16

31 STEWART Mark SKT à 2 16

32 WESTMATTELMANN Dani LKH à 2 16

33 WALKER Joey WGN à 2 16

34 BECRET Geoffroy HDF à 2 16

35 QUIROZ AYALA Oscar Ad BBH à 2 16

36 YSSAAD Yannis ADT à 2 19

37 MENUT David AUB à 2 23

38 DANIEL Maxime FVC à 2 23

39 STRITZINGER Joshua LKH à 2 23

40 HAMELINK Jasper MET à 2 23

41 KRUL Stef MET à 2 23

42 KØRNER Max Emil Bohol PCW à 2 23

43 LE ROUX Pascal HDF à 2 23

44 BESCOND Jeremy AUB à 2 23

45 ANTI Enzo R76 à 2 23

46 SHAW Damien SKT à 2 23

47 JAKIN Alo AUB à 2 23

48 BRAUN Julian LKH à 2 23

49 CARLINI Ettore AZT à 2 23

50 HUDRY Florian IPC à 2 26

51 DONDERS Jelle CCD à 2 29

52 HARRISON Samuel WGN à 2 29

53 PEDERSEN Nicklas Bøje TGC à 2 29

54 DENNIS Ashley WGN à 2 29

55 AMADORI Julien IPC à 2 29

56 BALDO Nicolas AUB à 2 29

57 NICOLAS Théo R76 à 2 35

58 GARBET Nicolas HDF à 2 35

59 HENNEBRY Conor SKT à 2 37

60 KOUWENHOVEN Sjoerd MET à 2 37

61 CATANIA Claudio CCD à 2 39

62 NISU Oskar R76 à 2 39

63 STIJNS Wayne CCD à 2 39

64 YOSHIDA Yuto IPC à 2 39

65 DERIAUX Florian HDF à 2 39

66 RÓZSA Balázs CCD à 2 39

67 LINARES MISIONER Osca BBH à 2 39

68 CABOT Jeremy RLM à 2 39

69 PACCHIARDO Davide GME à 2 45

70 SKJERPING Kristoffer TJI à 2 51

71 MIRALIYEV Sultanmurat TTA à 2 55

72 LATHAM Christopher WGN à 2 57

73 SEYNAEVE Lander RLM à 2 58

74 SAMPARISI Nicolas AZT à 2 59

75 MCKENNA Sean SKT à 3 0

76 VERMEULEN Emiel RLM à 3 13

77 ZHUMAKAN Alisher TTA à 3 23

78 KNEISKY Morgan ADT à 3 27

79 DI SANTE Antonio GME à 3 31

80 THOMPSON Michael WGN à 3 31

81 RUSCETTA Andrea GME à 3 31

82 VEREECKEN Nicolas RLM à 3 33

83 HALVORSEN Kristoffer TJI à 3 55

84 STIEN Adriaan Aas TJI à 3 55

85 LEVASSEUR Jordan ADT à 3 57

86 CANEPA Leonardo GME à 4 10

87 POULHIES Stéphane ADT à 4 19

88 EINHAUS Frederik LKH à 4 28

89 IVERSEN Rasmus Byriel TGC à 5 4

90 MIZUNO Kyohei IPC à 10 6

91 GAINEYEV Robert TTA à 10 6

92 ARIESEN Jacob Willem MET à 10 7

93 HOLT Joe GBR à 10 7

94 MADSEN Frederik TGC à 10 7

95 VEKEMAN Maxime PCW à 10 7

96 HENN Luca LKH à 10 7

97 OUSTRY Thomas R76 à 10 7

98 VON FOLSACH Casper TGC à 10 7

99 GALLE Tom PCW à 10 7

100 PETRINI Francesco AZT à 10 7

101 WARAS Corentin R76 à 10 17

102 CLAXTON Angus GBR à 10 24

103 NAKATA Takuya IPC à 10 30

104 OLIESLAGERS Bob MET à 10 43

105 SHATOVKIN Sergey TTA à 10 46

106 VASSILENKOV Roman TTA à 10 49

107 JURADO RODRIGUEZ Mar BBH à 12 46

Classement par points :

1 DASSONVILLE Flavien AUB FRA 31 pts

2 YSSAAD Yannis ADT FRA 25

3 GERARD Arnaud FVC FRA 24

4 DANIEL Maxime FVC FRA 20

5 TOMMASSINI Fabio AZT ITA 18

6 TIZZA Marco GME ITA 17

7 LE CUNFF Kevin AUB FRA 16

8 DONDERS Jelle CCD BEL 14

9 HOLT Joe GBR GBR 12

10 LATHAM Christopher WGN GBR 11

11 LE ROUX Romain ADT FRA 10

12 ARIESEN Jacob Willem MET NED 10

13 HOELGAARD Markus TJI NOR 9

14 LEVASSEUR Jordan ADT FRA 9

15 TORRES MUIA O Pablo BBH ESP 8

16 PICOUX Maximilien PCW BEL 8

17 HOEM Bjørn Tore TJI NOR 7

18 KASPERKIEWICZ Przemyslaw SKT POL 7

19 GUYOT Yann ADT FRA 7

20 MENUT David AUB FRA 7

21 PARRINELLO Antonio GME ITA 6

22 VAN DEN BERG Lars MET NED 5

23 VERMEULEN Emiel RLM BEL 5

24 SALAS ZORROZUA Ibai BBH ESP 4

25 WALLS Matthew GBR GBR 4

26 JARRIER Benoit FVC FRA 3

27 CANUTI Federico AZT ITA 2

28 HAGEN Carl Fredrik TJI NOR 2

29 GARBET Nicolas HDF FRA 2

30 CATANIA Claudio CCD ITA 2

31 KNEISKY Morgan ADT FRA 2

32 KERFOOT-ROBSON Dylan WGN GBR 1

33 QUAADE Rasmus Christian TGC DEN 1

Classement du meilleur grimpeur :

1 KNEISKY Morgan ADT FRA 26 pts

2 GERARD Arnaud FVC FRA 20

3 DASSONVILLE Flavien AUB FRA 14

4 HAGEN Carl Fredrik TJI NOR 12 1

5 THOMPSON Michael WGN GBR 9

6 GARBET Nicolas HDF FRA 8

7 KASPERKIEWICZ Przemyslaw SKT POL 3

8 HOEM Bjørn Tore TJI NOR 2

9 SEYNAEVE Lander RLM BEL 2

10 DI SANTE Antonio GME ITA 2

Classement par équipes :

1 HP BTP - AUBER 93 Con en 21h10'54''

2 FORTUNEO - VITAL CONCEPT CoP 1 00

3 JOKER ICOPAL Con 1 38

4 BURGOS BH Con 1 44

5 D'AMICO UTENSILNORD Con 1 51

6 ARMEE DE TERRE Con 1 54

7 SELECTION GRANDE BRETAGNE Sel 1 55

8 SELECTION HAUTS DE France Sel 1 55

9 GM EUROPA OVINI Con 2 06

10 TEAM GIANT - CASTELLI Con 2 14

11 METEC - TKH CONTINENTAL CT P/B MANTEL Con 2 15

12 TEAM WIGGINS Con 2 17

13 AN POST CHAIN REACTION Con 2 22

14 TEAM LOTTO - KERN HAUS Con 2 32

15 VC ROUEN 76 Clb 2 35

16 TEAM DIFFERDANGE - LOSCH Con 2 51

17 INTERPRO CYCLING ACADEMY Con 2 54

18 ROUBAIX - LILLE METROPOLE Con 3 14

19 T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON Con 10 06

20 TRACK TEAM ASTANA Con 11 54