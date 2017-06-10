Abbeville (80) - 47ème Prix Municipalité (2-3-Juniors)

Classement :
1 PAQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN
2 MARTIN Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN
3 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE
4 DOURLENS Charles Antoine O GRANDE SYNTHE
5 DEVOS Romain DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
6 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI
7 PINAUD Anthony VC AMATEUR ST QUENTIN
8 POULLAIN Benoît VC AMATEUR ST QUENTIN
9 HENNERE Loïc SC BOULONNAIS
10 CARLOT Matéo VC ROUEN 76
11 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
12 ANSARD Alexis OLYMPIQUE CVO 2
13 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE
14 ROUSSEL Hugo VC ROUEN 76
15 SERGENT Guillaume SC BOULONNAIS
16 LEJEUNE Rémi EC ABBEVILLOISE
17 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
18 VERGNIEZ Valentin SC BOULONNAIS
19 PRUVOT Nicolas ESEG DOUAI
20 CAILLOT Florian CS GRAVENCHON
21 HASLIN Pierrick CC CAMBRESIEN
Crédit Photo : Johan Paque