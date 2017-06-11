Allery (80) - Souvenir Roland Lecointe

Classement :
1 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE
2 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE
3 BYTEBIER Baptiste CC FORMERIE
4 VICEK Guillaume CC NOGENT / OISE
5 THILLOY Jean Claude EC ABBEVILLOISE
6 BOURY Thibaut SC VAL D'ARRE
7 TRONET Quentin UVC CALAIS
8 DONZ Pascal CC NOGENT / OISE
9 KIRCHMANN Brice VC HETTANGE GRANDE
10 MOULIN Marc USSA PAVILLY BARENTIN
11 ROBIN Jérôme CL BARLIN
12 THILLOY Thomas EC ABBEVILLOISE
13 DOURLENS Charles Antoine O GRANDE SYNTHE
14 VENEL Thomas ESEG DOUAI
15 SERGENT Guillaume SC BOULONNAIS
16 DUSSART Quentin SC BOULONNAIS
17 ANANIE Léo ES ARQUES
18 MORTIER Louis CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION
19 CRESPIN Alexis CL BARLIN
20 DELOBEL Florian ES ARQUES
21 LANIER Benoit EC ABBEVILLOISE
22 VINCENT Yann CL BARLIN
23 SAVALLE Gratien VC HATTENVILLE FAUVILLE
24 MACHEPY Clément CC FORMERIE
25 CHEVALIER Théo OLYMPIQUE C.V.O.
26 LEJEUNE Rémi EC ABBEVILLOISE
27 IWAMA Raika AMIENS SC
28 VANDAELE Julien ARRAS VC
29 PELEMAN Jan O GRANDE SYNTHE
30 DURANEL Olivier CL BARLIN
31 GRINDEL Fabrice AC BAYEUX
32 NAKAI Kodai SC VAL D'ARRE
33 TRAULET Emeric US DOMONT CYCLISME
34 SANIEZ Jean Charles SC VAL D'ARRE
35 THUILLEZ Anthony EC ABBEVILLOISE
36 MESLE Adrian VC ROUEN 76
37 DURAND Thibaut CC FORMERIE
38 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAL SOMME
Senior 3ème Catégorie
1 : Rudy FERON (EC ABBEVILLOISE)
2 : Jean Claude THILLOY (EC ABBEVILLOISE)
3 : Thomas THILLOY (EC ABBEVILLOISE)
Crédit Photo - Aurélie Tscheiller