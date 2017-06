Ronde de l'Oise - Étape 3

Rasmus Christian Quaade (Team Giant-Castelli) a remporté ce Samedi 10 Juin 2017 la Troisième étape de la Ronde de l'Oise, disputée entre Serifontaine et Ressons-sur-Matz. Clément Penven (Hauts-de-France) et Jordan Levasseur (Armée de Terre). Compléte le podium.

Classement Étape 3 :

1 QUAADE Rasmus Christ TGC les 218,5 km en 5h11'26'' (moy. 42,096 km/h) (b : 10'')

2 PENVEN Clément HDF à 2 (b : 6'')

3 LEVASSEUR Jordan ADT à 2 (b : 4'')

4 CORBEL Erwann FVC à 2

5 TIZZA Marco GME à 2 (b : 1'')

6 PICOUX Maximilien PCW à 2

7 PARRINELLO Antonio GME à 2 (b : 2'')

8 CALLEEUW Joeri RLM à 2

9 TORRES MUIA O Pablo BBH à 2 (b : 2'')

10 HOELGAARD Markus TJI à 2 (b : 3'')

11 TOMMASSINI Fabio AZT à 2

12 BOSTOCK Matthew GBR à 2

13 GUYOT Yann ADT à 2

14 KASPERKIEWICZ Przem SKT à 2

15 SALAS ZORROZUA Ibai BBH à 2

16 STEWART Mark SKT à 2

17 REGUERO CORRAL Gab CCD à 2

18 VAN DEN BERG Lars MET à 2 (b : 1'')

19 HAGEN Carl Fredrik TJI à 2

20 DENNIS Ashley WGN à 2

21 DASSONVILLE Flavien AUB à 2

22 PACCHIARDO Davide GME à 2

23 GERARD Arnaud FVC à 2

24 HOEM Bjørn Tore TJI à 2

25 KØRNER Max Emil Boho PCW à 2

26 LE ROUX Romain ADT à 2 3

27 CANUTI Federico AZT à 2

28 CABOT Jeremy RLM à 23

29 JARRIER Benoit FVC à 45

30 LE ROUX Pascal HDF à 1 44

31 KERFOOT-ROBSON Dyl WGN à 1 50 3

32 MIZUNO Kyohei IPC à 1 50

33 JURADO RODRIGUEZ M BBH à 1 50

34 PEDERSEN Nicklas Bøje TGC à 1 50

35 WALKER Joey WGN à 1 50

36 RÓZSA Balázs CCD à 1 50

37 BRAUN Julian LKH à 1 50

38 SAMPARISI Nicolas AZT à 1 50

39 GARBET Nicolas HDF à 1 50

40 WESTMATTELMANN Da LKH à 1 50

41 HARTLEY Adam GBR à 1 50

42 STRITZINGER Joshua LKH à 1 50

43 SAGNIER Théo HDF à 1 50 (b : 2'')

44 QUIROZ AYALA Oscar A BBH à 1 50

45 SEYNAEVE Lander RLM à 1 50

46 PIRY Christopher R76 à 1 50

47 DONDERS Jelle CCD à 1 50

48 DANIEL Maxime FVC à 1 55

49 THOMPSON Michael WGN à 1 57

50 VEREECKEN Nicolas RLM à 1 57

51 VERMEULEN Emiel RLM à 1 57

52 YSSAAD Yannis ADT à 1 57

53 LE CUNFF Kevin AUB à 1 57

54 KNEISKY Morgan ADT à 1 57

55 CARLINI Ettore AZT à 1 57

56 POULHIES Stéphane ADT à 1 57

57 BECRET Geoffroy HDF à 1 57

58 HARRISON Samuel WGN à 1 57

59 KRUL Stef MET à 1 57

60 MIRALIYEV Sultanmurat TTA à 2 40

61 CATANIA Claudio CCD à 2 40

62 AMADORI Julien IPC à 2 40

63 ARIESEN Jacob Willem MET à 2 40

64 DERIAUX Florian HDF à 2 45

65 VEKEMAN Maxime PCW à 2 46

66 SHATOVKIN Sergey TTA à 2 48

67 HENN Luca LKH à 2 55

68 STIJNS Wayne CCD à 5 7

69 RUSCETTA Andrea GME à 5 8

70 MADSEN Frederik TGC à 5 8

71 SHAW Damien SKT à 5 8

72 HALVORSEN Kristoffer TJI à 5 8

73 BESCOND Jeremy AUB à 5 8

74 JAKIN Alo AUB à 5 10

75 WALLS Matthew GBR à 8 1

76 VON FOLSACH Casper TGC à 8 1

77 GAINEYEV Robert TTA à 8 1

78 HENNEBRY Conor SKT à 8 1

79 HOLT Joe GBR à 8 1

80 YOSHIDA Yuto IPC à 8 1

81 SKJERPING Kristoffer TJI à 8 1

82 NICOLAS Théo R76 à 8 1

83 NISU Oskar R76 à 8 1

84 OLIESLAGERS Bob MET à 11 56

85 LATHAM Christopher WGN à 11 56

86 MENUT David AUB à 11 56

87 MCKENNA Sean SKT à 11 56

88 VASSILENKOV Roman TTA à 12 2

89 BALDO Nicolas AUB à 14 34

90 ZHUMAKAN Alisher TTA à 14 34

91 WARAS Corentin R76 à 14 34

92 NAKATA Takuya IPC à 14 34

93 KOUWENHOVEN Sjoerd MET à 14 34

94 HAMELINK Jasper MET à 14 34 (b : 1'')

95 STIEN Adriaan Aas TJI à 14 34

96 GALLE Tom PCW à 17 21

97 JØRGENSEN Mathias N TGC à 17 21

98 LINARES MISIONER Osc BBH à 17 21

99 IVERSEN Rasmus Byriel TGC à 17 21

100 HUDRY Florian IPC à 20 50

101 ANTI Enzo R76 à 22 2

102 CANEPA Leonardo GME à 22 2

Non-partant :

DI SANTE Antonio GME N Part/DNS

Abandons :

PETRINI Francesco AZT

OUSTRY Thomas R76

EINHAUS Frederik LKH

CLAXTON Angus GBR

Classement général :

1 DASSONVILLE Flavien AUB FRA RFr les 521,4 km en 12h13'36'' (moy. 42,631 km/h)

2 GERARD Arnaud FVC FRA Fr 1 5

3 QUAADE Rasmus Christian TGC DEN 1 50

4 TIZZA Marco GME ITA 1 51

5 LE ROUX Romain ADT FRA Fr 1 53

6 HOEM Bjørn Tore TJI NOR 1 55

7 TOMMASSINI Fabio AZT ITA 1 56

8 HOELGAARD Markus TJI NOR 1 56

9 PARRINELLO Antonio GME ITA 1 57

10 TORRES MUIA O Pablo BBH ESP 1 57

11 VAN DEN BERG Lars MET NED * 1 58

12 SALAS ZORROZUA Ibai BBH ESP 1 59

13 GUYOT Yann ADT FRA Fr 1 59

14 PENVEN Clément HDF FRA RFr 2 1

15 BOSTOCK Matthew GBR GBR * 2 2

16 CANUTI Federico AZT ITA 2 2

17 HAGEN Carl Fredrik TJI NOR 2 5

18 KASPERKIEWICZ Przemyslaw SKT POL 2 6

19 PICOUX Maximilien PCW BEL * 2 7

20 CALLEEUW Joeri RLM BEL R 2 7

21 CORBEL Erwann FVC FRA Fr 2 13

22 REGUERO CORRAL Gabriel CCD ESP 2 13

23 STEWART Mark SKT GBR * 2 16

24 KØRNER Max Emil Boholm PCW NOR 2 23

25 DENNIS Ashley WGN GBR * 2 29

26 JARRIER Benoit FVC FRA Fr 2 45

27 PACCHIARDO Davide GME ITA 2 45

28 CABOT Jeremy RLM FRA RFr 3 0

29 LE CUNFF Kevin AUB FRA Fr 3 42

30 KERFOOT-ROBSON Dylan WGN GBR * 3 47

31 SAGNIER Théo HDF FRA * RFr 3 48

32 LEVASSEUR Jordan ADT FRA * Fr 3 53

33 PIRY Christopher R76 FRA Fr 3 55

34 HARTLEY Adam GBR GBR * 3 55

35 WESTMATTELMANN Daniel LKH GER 4 4

36 WALKER Joey WGN GBR * 4 4

37 QUIROZ AYALA Oscar Adalberto BBH COL 4 4

38 LE ROUX Pascal HDF FRA RFr 4 5

39 STRITZINGER Joshua LKH GER * 4 11

40 BRAUN Julian LKH GER * 4 11

41 BECRET Geoffroy HDF FRA * RFr 4 11

42 YSSAAD Yannis ADT FRA Fr 4 14

43 DANIEL Maxime FVC FRA Fr 4 16

44 DONDERS Jelle CCD BEL 4 17

45 PEDERSEN Nicklas Bøje TGC DEN 4 17

46 KRUL Stef MET NED * 4 18

47 CARLINI Ettore AZT ITA 4 18

48 GARBET Nicolas HDF FRA RFr 4 23

49 HARRISON Samuel WGN GBR 4 24

50 RÓZSA Balázs CCD HUN * 4 27

51 SEYNAEVE Lander RLM BEL R 4 46

52 SAMPARISI Nicolas AZT ITA 4 47

53 AMADORI Julien IPC FRA Fr 5 7

54 VERMEULEN Emiel RLM BEL R 5 8

55 CATANIA Claudio CCD ITA 5 17

56 KNEISKY Morgan ADT FRA Fr 5 22

57 DERIAUX Florian HDF FRA RFr 5 22

58 THOMPSON Michael WGN GBR * 5 26

59 VEREECKEN Nicolas RLM BEL R 5 28

60 MIRALIYEV Sultanmurat TTA KAZ 5 33

61 POULHIES Stéphane ADT FRA Fr 6 14

62 BESCOND Jeremy AUB FRA Fr 7 29

63 SHAW Damien SKT IRL 7 29

64 JAKIN Alo AUB EST 7 31

65 STIJNS Wayne CCD NED 7 44

66 RUSCETTA Andrea GME ITA 8 37

67 HALVORSEN Kristoffer TJI NOR * 9 1

68 WALLS Matthew GBR GBR * 10 15

69 NICOLAS Théo R76 FRA * Fr 10 34

70 HENNEBRY Conor SKT IRL 10 36

71 NISU Oskar R76 EST 10 38

72 YOSHIDA Yuto IPC JPN 10 38

73 SKJERPING Kristoffer TJI NOR 10 50

74 MIZUNO Kyohei IPC JPN 11 54

75 ARIESEN Jacob Willem MET NED 12 45

76 VEKEMAN Maxime PCW BEL 12 51

77 HENN Luca LKH GER * 13 0

78 SHATOVKIN Sergey TTA KAZ * 13 32

79 MENUT David AUB FRA Fr 14 17

80 JURADO RODRIGUEZ Marcos BBH ESP 14 34

81 LATHAM Christopher WGN GBR 14 51

82 MCKENNA Sean SKT IRL 14 54

83 MADSEN Frederik TGC DEN * 15 13

84 HAMELINK Jasper MET NED 16 54

85 BALDO Nicolas AUB FRA Fr 17 1

86 KOUWENHOVEN Sjoerd MET NED 17 9

87 ZHUMAKAN Alisher TTA KAZ * 17 55

88 GAINEYEV Robert TTA KAZ 18 5

89 HOLT Joe GBR GBR * 18 6

90 VON FOLSACH Casper TGC DEN 18 6

91 STIEN Adriaan Aas TJI NOR 18 27

92 JØRGENSEN Mathias Norsgaard TGC DEN * 19 32

93 LINARES MISIONER Oscar BBH ESP * 19 58

94 IVERSEN Rasmus Byriel TGC DEN * 22 23

95 OLIESLAGERS Bob MET NED * 22 37

96 VASSILENKOV Roman TTA KAZ * 22 49

97 HUDRY Florian IPC FRA Fr 23 14

98 ANTI Enzo R76 FRA * Fr 24 23

99 WARAS Corentin R76 FRA * Fr 24 49

100 NAKATA Takuya IPC JPN * 25 2

101 CANEPA Leonardo GME ITA * 26 10

102 GALLE Tom PCW BEL * 27 26

Classement par points :

1 DASSONVILLE Flavien AUB FRA 31 pts

2 TIZZA Marco GME ITA 30

3 QUAADE Rasmus Christian TGC DEN 26

4 YSSAAD Yannis ADT FRA 25

5 LEVASSEUR Jordan ADT FRA 25

6 GERARD Arnaud FVC FRA 24

7 TOMMASSINI Fabio AZT ITA 23

8 PENVEN Clément HDF FRA 20

9 DANIEL Maxime FVC FRA 20

10 HOELGAARD Markus TJI NOR 18

11 PICOUX Maximilien PCW BEL 18

12 PARRINELLO Antonio GME ITA 17

13 TORRES MUIA O Pablo BBH ESP 17

14 LE CUNFF Kevin AUB FRA 16

15 CORBEL Erwann FVC FRA 14

16 DONDERS Jelle CCD BEL 14

17 LE ROUX Romain ADT FRA 13

18 HOLT Joe GBR GBR 12

19 LATHAM Christopher WGN GBR 11

20 GUYOT Yann ADT FRA 10

21 ARIESEN Jacob Willem MET NED 10

22 KASPERKIEWICZ Przemyslaw SKT POL 9

23 CALLEEUW Joeri RLM BEL 8

24 HOEM Bjørn Tore TJI NOR 7

25 MENUT David AUB FRA 7

26 VAN DEN BERG Lars MET NED 6

27 SALAS ZORROZUA Ibai BBH ESP 5

28 VERMEULEN Emiel RLM BEL 5

29 KERFOOT-ROBSON Dylan WGN GBR 4

30 BOSTOCK Matthew GBR GBR 4

31 WALLS Matthew GBR GBR 4

32 JARRIER Benoit FVC FRA 3

33 CANUTI Federico AZT ITA 2

34 HAGEN Carl Fredrik TJI NOR 2

35 SAGNIER Théo HDF FRA 2

36 GARBET Nicolas HDF FRA 2

37 CATANIA Claudio CCD ITA 2

38 KNEISKY Morgan ADT FRA 2

39 HAMELINK Jasper MET NED 1

Classement du meilleur grimpeur :

1 LE ROUX Romain ADT FRA 30 pts

2 KNEISKY Morgan ADT FRA 26

3 HAGEN Carl Fredrik TJI NOR 26

4 GERARD Arnaud FVC FRA 20

5 REGUERO CORRAL Gabriel CCD ESP 16

6 DASSONVILLE Flavien AUB FRA 14

7 TIZZA Marco GME ITA 14

8 THOMPSON Michael WGN GBR 9

9 TORRES MUIA O Pablo BBH ESP 8

10 CANUTI Federico AZT ITA 8

11 GARBET Nicolas HDF FRA 8

12 KASPERKIEWICZ Przemyslaw SKT POL 3

13 HOEM Bjørn Tore TJI NOR 2

14 SEYNAEVE Lander RLM BEL 2

Classement par équipes :

1 JOKER ICOPAL Con en 36h46'56''

2 FORTUNEO - VITAL CONCEPT CoP 0 5

3 ARMEE DE TERRE Con 0 16

4 GM EUROPA OVINI Con 0 28

5 BURGOS BH Con 1 54

6 D'AMICO UTENSILNORD Con 2 1

7 ROUBAIX - LILLE METROPOLE Con 3 45

8 SELECTION HAUTS DE France Sel 3 47

9 TEAM WIGGINS Con 4 15

10 TEAM DIFFERDANGE - LOSCH Con 4 49

11 METEC - TKH CONTINENTAL CT P/B MANTEL Con 5 10

12 HP BTP - AUBER 93 Con 5 23

13 AN POST CHAIN REACTION Con 5 50

14 TEAM LOTTO - KERN HAUS Con 6 18

15 TEAM GIANT - CASTELLI Con 7 28

16 SELECTION GRANDE BRETAGNE Sel 10 4

17 T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON Con 11 12

18 INTERPRO CYCLING ACADEMY Con 13 41

19 VC ROUEN 76 Clb 18 43

20 TRACK TEAM ASTANA Con 23 39

