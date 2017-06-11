Bobigny (93) - Grand Prix de la Municipalité (1-2-3-Juniors)

Classement :
1 EVENOT Killian CM AUBERVILLIERS 93 1:50:23
2 BARBIER Pierre LEOPARDS CLUB à 00mn03 s
3 BOUCHER Robin VCA DU BOURGET
4 BOTEREL Stéphen ASPTT NANCY
5 GRATIOT Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN
6 PIRY Sébastien CM AUBERVILLIERS 93
7 SANZ Eric US CRETEIL
8 RIEGERT Alexandre TEAM PELTRAX - CSD
9 BARE Anthony VCA DU BOURGET
10 PHILIPPE Geoffrey UC ORLEANS
11 DE JONCKHEERE Johan VS CHARTRAIN
12 GAZUT Damien VC TOUCY
12 FOYE Kevin AS CHELLES
12 DELETTRE Alexandre V.C.LA POMME MARSEILLE
12 ROMIAN Nicolas UC ORLEANS
12 DURU Jean Paul CAM BORDEAUX
12 RIOU Nicolas VS CHARTRAIN
12 DELAMARRE Christophe LES BLEUS DE FRANCE
12 AMBLAT Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
12 SALMON Maxime CM AUBERVILLIERS 93
12 KERBORIOU Julien CG ORLEANS LOIRET
12 MICHLER Jonathan ASPTT NANCY
12 PINSON Damien VC AMATEUR ST QUENTIN
12 LAMY Jérôme ES STAINS
25 ROMA Jérémy A. C. B. B.
26 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET
27 GAMEZ Christopher VCA DU BOURGET
28 LUBACH Frédéric VCA DU BOURGET
29 LACAINE Alexis PARISIS A.C. 95
30 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET
31 MERCIER Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
32 MOUCHARD Guillaume ESC MEAUX
33 POLI Alessandro VCA DU BOURGET
34 CASADO Daniel OLYMPIQUE C.V.O.
Crédit Photo : Martial Denais
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