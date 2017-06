Bobigny (93) - Grand Prix de la Municipalité (1-2-3-Juniors)

Classement :

1 EVENOT Killian CM AUBERVILLIERS 93 1:50:23

2 BARBIER Pierre LEOPARDS CLUB à 00mn03 s

3 BOUCHER Robin VCA DU BOURGET

4 BOTEREL Stéphen ASPTT NANCY

5 GRATIOT Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN

6 PIRY Sébastien CM AUBERVILLIERS 93

7 SANZ Eric US CRETEIL

8 RIEGERT Alexandre TEAM PELTRAX - CSD

9 BARE Anthony VCA DU BOURGET

10 PHILIPPE Geoffrey UC ORLEANS

11 DE JONCKHEERE Johan VS CHARTRAIN

12 GAZUT Damien VC TOUCY

12 FOYE Kevin AS CHELLES

12 DELETTRE Alexandre V.C.LA POMME MARSEILLE

12 ROMIAN Nicolas UC ORLEANS

12 DURU Jean Paul CAM BORDEAUX

12 RIOU Nicolas VS CHARTRAIN

12 DELAMARRE Christophe LES BLEUS DE FRANCE

12 AMBLAT Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

12 SALMON Maxime CM AUBERVILLIERS 93

12 KERBORIOU Julien CG ORLEANS LOIRET

12 MICHLER Jonathan ASPTT NANCY

12 PINSON Damien VC AMATEUR ST QUENTIN

12 LAMY Jérôme ES STAINS

25 ROMA Jérémy A. C. B. B.

26 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET

27 GAMEZ Christopher VCA DU BOURGET

28 LUBACH Frédéric VCA DU BOURGET

29 LACAINE Alexis PARISIS A.C. 95

30 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET

31 MERCIER Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

32 MOUCHARD Guillaume ESC MEAUX

33 POLI Alessandro VCA DU BOURGET

34 CASADO Daniel OLYMPIQUE C.V.O.

Crédit Photo : Martial Denais

