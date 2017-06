Melun (77) - Prix Jacques Marinelli (Pass D1/D2/D3)

Classement :

1 DENIS Jonathan MELUN CYCL. ORGANISATION 1:42:52

2 LOSY Patrick EC MONTGERON VIGNEUX

3 DUPOUY Guillaume VC VINCENNES

4 BERGER Nicolas CC SAINT PIERRE DU PERRAY

5 PERRICOT Christophe VC SULPICIEN

6 HERNANDEZ Francisco EC MONTGERON VIGNEUX

7 HOLVOET Jérémy TEAM HBS CYCLING

8 ATRIDE Edie TEAM PELTRAX - CSD

9 MATHIEU Stéphane SE PAVILLONNAIS

10 SIBY Diaby PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

11 BARTLET Frédéric ESC MEAUX

12 JEANNIN Yvan VELO CLUB DU BORNANT

13 RIOU Gilles TEAM PELTRAX - CSD

14 NOLIUS Jean Christophe USM GAGNY

15 PONCEAU François VC COURCY AUX LOGES

16 PARIS Richard LA PEDALE FERTOISE

17 COUTARD Alexandre US RIS ORANGIS

18 LE STER Jérôme TEAM HBS CYCLING

19 FERREIRA Agostinho ESC MEAUX

20 TISSIER Thierry CC SAINT PIERRE DU PERRAY

21 MATRAT Christophe CC COULOMMIERS

22 FRANCOIS Yves CC PONTHIERRY PRINGY

23 AMORINI Pascal MELUN CYCL. ORGANISATION

24 CARMEL Christophe U.S. TROPIKANA

25 RENAULT Pascal VC VINCENNES

26 TOUZARD Sébastien EC MONTGERON VIGNEUX

27 MARTIN Patrick A. C. B. B.

28 MALET Christophe EC MONTGERON VIGNEUX

29 CORTIANA Frédéric EC MONTGERON VIGNEUX

30 RIQUET Willy PEDALE COMBS LA VILLAISE

31 MULLER Christophe LA PEDALE FERTOISE

32 WETZSTEIN Laurent TEAM PELTRAX - CSD

33 BOUCHER Jean Michel CC SAINT PIERRE DU PERRAY

34 DRUAIS Jean US CRETEIL

35 DOUCET Christophe AS VOISENON CYCLISME

36 DE OLIVEIRA Carlos TEAM PELTRAX - CSD

37 LEGENTIL Serge EC NOISEENNE

38 MISSON Eric CC PONTHIERRY PRINGY

39 HUC Bastien USM GAGNY

40 CORVAISIER Philippe MELUN CYCL. ORGANISATION

41 BOUARD Dorian US NEMOURS ST PIERRE

42 GOMY Alain MELUN CYCL. ORGANISATION

43 BOURREAU Sébastien CC PONTHIERRY PRINGY

44 VANVYNCKT Michel PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

45 MAJA Benjamin ESC MEAUX

46 GRIMBERT François AV THIAIS

47 GUERRET Benoit UC GIEN SPORT

48 MERET Jean Philippe MELUN CYCL. ORGANISATION

49 BARDIN Philippe VELO CLUB DU SENONAIS

50 FRETTE Yann EC MONTGERON VIGNEUX

51 GUDESTE Patrice ACCTB SEVRAN

52 GUERRERO Maxime PEYREHORADE SC

53 JOUDIOUX Fabrice PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

54 PEZZOLI Eric AS CORBEIL ESSONNE

55 DROUILLY Guillaume ESC MEAUX