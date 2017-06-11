Melun (77) - Prix Jacques Marinelli (Pass D1/D2/D3)

Classement :
1 DENIS Jonathan MELUN CYCL. ORGANISATION 1:42:52
2 LOSY Patrick EC MONTGERON VIGNEUX
3 DUPOUY Guillaume VC VINCENNES
4 BERGER Nicolas CC SAINT PIERRE DU PERRAY
5 PERRICOT Christophe VC SULPICIEN
6 HERNANDEZ Francisco EC MONTGERON VIGNEUX
7 HOLVOET Jérémy TEAM HBS CYCLING
8 ATRIDE Edie TEAM PELTRAX - CSD
9 MATHIEU Stéphane SE PAVILLONNAIS
10 SIBY Diaby PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
11 BARTLET Frédéric ESC MEAUX
12 JEANNIN Yvan VELO CLUB DU BORNANT
13 RIOU Gilles TEAM PELTRAX - CSD
14 NOLIUS Jean Christophe USM GAGNY
15 PONCEAU François VC COURCY AUX LOGES
16 PARIS Richard LA PEDALE FERTOISE
17 COUTARD Alexandre US RIS ORANGIS
18 LE STER Jérôme TEAM HBS CYCLING
19 FERREIRA Agostinho ESC MEAUX
20 TISSIER Thierry CC SAINT PIERRE DU PERRAY
21 MATRAT Christophe CC COULOMMIERS
22 FRANCOIS Yves CC PONTHIERRY PRINGY
23 AMORINI Pascal MELUN CYCL. ORGANISATION
24 CARMEL Christophe U.S. TROPIKANA
25 RENAULT Pascal VC VINCENNES
26 TOUZARD Sébastien EC MONTGERON VIGNEUX
27 MARTIN Patrick A. C. B. B.
28 MALET Christophe EC MONTGERON VIGNEUX
29 CORTIANA Frédéric EC MONTGERON VIGNEUX
30 RIQUET Willy PEDALE COMBS LA VILLAISE
31 MULLER Christophe LA PEDALE FERTOISE
32 WETZSTEIN Laurent TEAM PELTRAX - CSD
33 BOUCHER Jean Michel CC SAINT PIERRE DU PERRAY
34 DRUAIS Jean US CRETEIL
35 DOUCET Christophe AS VOISENON CYCLISME
36 DE OLIVEIRA Carlos TEAM PELTRAX - CSD
37 LEGENTIL Serge EC NOISEENNE
38 MISSON Eric CC PONTHIERRY PRINGY
39 HUC Bastien USM GAGNY
40 CORVAISIER Philippe MELUN CYCL. ORGANISATION
41 BOUARD Dorian US NEMOURS ST PIERRE
42 GOMY Alain MELUN CYCL. ORGANISATION
43 BOURREAU Sébastien CC PONTHIERRY PRINGY
44 VANVYNCKT Michel PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
45 MAJA Benjamin ESC MEAUX
46 GRIMBERT François AV THIAIS
47 GUERRET Benoit UC GIEN SPORT
48 MERET Jean Philippe MELUN CYCL. ORGANISATION
49 BARDIN Philippe VELO CLUB DU SENONAIS
50 FRETTE Yann EC MONTGERON VIGNEUX
51 GUDESTE Patrice ACCTB SEVRAN
52 GUERRERO Maxime PEYREHORADE SC
53 JOUDIOUX Fabrice PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
54 PEZZOLI Eric AS CORBEIL ESSONNE
55 DROUILLY Guillaume ESC MEAUX