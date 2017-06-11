Sissonne (02) - Les Boucles de Sissonne (2-3-Juniors)

Classement :
1 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE
2 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O.
3 PEREIRA MARTINS Julien OLYMPIQUE C.V.O.
4 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
5 PAYEN Guillaume CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
6 ELOY Maxime CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
7 HOPIN Dimitri VCASQ
8 HUYET Baptiste CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
9 GAUDIN VINCENT VELO CLUB ESSARTAIS
10 LEROUX Xavier A. C. B. B.
11 GODIMUS Fabien GAZ ELEC C DE DOUAI
12 MAITRE Cyril A. C. B. B.
13 DEVILLE Romain U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ
14 LOUIS Alexandre PEDALE CHALONNAISE
15 DECROUY Stéphane UV PINON ANIZY
16 ORTILLON Valentin TEAM PELTRAX - CSD
17 BOULANGUE Jérémie VC EUDOIS ET BRESLOIS
18 LANCIEN Frédéric CC CHAVIGNON
19 ROMA Jérémy A. C. B. B.
20 SENELLE Alain U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ
21 MIDELET Léandre VC LAONNOIS
22 BACHERY Julien CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
23 HANSART Philéas VC ROUEN 76
24 RONDEAU Thibaut VCASQ
25 JACQUEMIN Clément BC REMOIS
26 LACHAT Nicolas PARISIS A C 95
27 ROUSSEAU Maxime U.S.C.NOUVION
28 GOUTAUDIER Fabrice ESC MEAUX
29 HOURIEZ Louis VCASQ
30 DONZ Pascal CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN
Crédit Photo : Aurélie Tscheiller