Sissonne (02) - Les Boucles de Sissonne (2-3-Juniors)

Classement :

1 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE

2 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O.

3 PEREIRA MARTINS Julien OLYMPIQUE C.V.O.

4 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

5 PAYEN Guillaume CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

6 ELOY Maxime CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

7 HOPIN Dimitri VCASQ

8 HUYET Baptiste CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

9 GAUDIN VINCENT VELO CLUB ESSARTAIS

10 LEROUX Xavier A. C. B. B.

11 GODIMUS Fabien GAZ ELEC C DE DOUAI

12 MAITRE Cyril A. C. B. B.

13 DEVILLE Romain U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ

14 LOUIS Alexandre PEDALE CHALONNAISE

15 DECROUY Stéphane UV PINON ANIZY

16 ORTILLON Valentin TEAM PELTRAX - CSD

17 BOULANGUE Jérémie VC EUDOIS ET BRESLOIS

18 LANCIEN Frédéric CC CHAVIGNON

19 ROMA Jérémy A. C. B. B.

20 SENELLE Alain U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ

21 MIDELET Léandre VC LAONNOIS

22 BACHERY Julien CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

23 HANSART Philéas VC ROUEN 76

24 RONDEAU Thibaut VCASQ

25 JACQUEMIN Clément BC REMOIS

26 LACHAT Nicolas PARISIS A C 95

27 ROUSSEAU Maxime U.S.C.NOUVION

28 GOUTAUDIER Fabrice ESC MEAUX

29 HOURIEZ Louis VCASQ

30 DONZ Pascal CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN

Crédit Photo : Aurélie Tscheiller