Busigny (59) - Tour Du Caudrésis (Minimes)

Classement :
1 TRENTESAUX Baptiste EC TOURQUENNOISE 1:00:48 1:00:48
2 GOURGUECHON Matthieu AC AILLY SUR SOMME 1:00:48 ''
3 PETIT Hugo ARRAS VC 1:00:48 ''
4 MARECHAL Valentin EC ABBEVILLOISE 1:00:48 ''
5 BAUTRAIT Corentin COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES 1:00:48 ''
6 DELILLE Matthis AS THOUROTTE CYCLISTE 1:00:48 ''
7 MENAGER Enzo CC FORMERIE 1:00:48 ''
8 DANEL Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM 1:00:48 ''
9 CHALOINE Vivien EC CHATEAU THIERRY 1:00:48 ''
10 POUCET Tristan UV FOURMISIENNE 1:00:48 ''
11 COLAUT Lilian EC TOURQUENNOISE 1:00:48 ''
12 PICHON Mathis EC ABBEVILLOISE 1:00:48 ''
13 PONCET Alexis HAINAUT CYCLING TEAM 1:00:48 ''
14 LEROUX Allan UV PINON ANIZY 1:00:48 ''
15 ROBILLART Loïc CL BARLIN 1:00:48 ''
16 ENGELS Jules SC VAL D'ARRE 1:00:48 ''
17 ANCHAIN Paul ES ARQUES 1:00:48 ''
18 APPLENCOURT Guillaume EC FEIGNIES SAMBRE AVES. 1:00:48 ''
19 MOUTONNET Théo EC VALLEE DE L'AISNE 1:00:48 ''
20 SCHRICKE Lucas CC CAMBRESIEN 1:00:48 ''
21 BOULLET Léo Paul O GRANDE SYNTHE 1:00:48 ''
22 HAYNAU Randy O GRANDE SYNTHE 1:00:48 ''
23 ZOLOPA Jules TEAM AVESNOIS 1:00:48 ''
24 RIFFLET Théo CC MANQUEVILLE LILLERS 1:00:48 ''
25 CAMPS Vincent O GRANDE SYNTHE 1:00:48 ''
26 LECLERCQ Floryan VCU HALLUINOISE 1:00:48 ''
27 DURAZZI Nolan CC NOGENT / OISE 1:00:48 ''
28 DELMARRE Antoine CL BARLIN 1:00:48 ''
29 LOUCHAERT Rémy UC SOLREZIENNE 1:00:48 ''
30 VIAUD Raphaël RO COMINOISE 1:00:48 ''
31 JALMAIN Jonathan CC NOGENT / OISE 1:00:48 ''
32 VAN WISSEN Anaïck UV FOURMISIENNE 1:00:48 ''
33 SAINT QUENTIN Hugo US VALENCIENNES MARLY 1:00:48 ''
34 REGOST Thibaut RO COMINOISE 1:00:48 ''
35 COVILLERS Yohann CC NOGENT / OISE 1:00:48 ''
36 GODIOT Hortense CC CAMBRESIEN 1:00:48 ''
37 PIDOUX Lucien EC ABBEVILLOISE 1:00:48 ''
38 DHOOGE Alexandre CC NOGENT / OISE 1:00:48 ''
39 FOUGERAT Corentin AC MONTDIDIER 1:00:48 ''
40 FEAU Mathis EC CHATEAU THIERRY 1:00:48 ''
41 VAILLANT Clément AC AILLY SUR SOMME 1:00:48 ''
42 PINCHON Tom CSC FERRIEROIS 1:00:48 ''
Crédit Photo : Stephane Trentesaux