Brie Comte Robert (77) - Prix de la Fête des Roses (3-Juniors)

Classement :
1 GRANDET Mathieu TEAM PELTRAX - CSD 1:45:20
2 BOUSSER Sébastien TEAM PELTRAX - CSD
3 MARION Sébastien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
4 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 00mn43 s
5 SANZ Eric US CRETEIL
6 SAILLARD Cyrille TEAM PELTRAX - CSD
7 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
8 SOL Emmanuel USM GAGNY
9 GABILONDO Carl US CRETEIL
10 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
11 LEGRAND Stéphane TEAM PELTRAX - CSD
12 OIZEL Enzo AC ORSAY
13 BONA Romain VC FONTAINEBLEAU AVON
14 VIALADE Thibault AS CHELLES
15 CREPIN Anthony LAGNY PONTCARRE CYC.
16 RENAULT Vincent AC SALTUSIEN
17 BOURDIN Arnaud US MONTFERMEIL
18 DANIEAU Alexandre ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME à 01mn55 s
19 LE GUEL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX
20 DURIEUX Florian CSM CLAMART
21 BONOMELLI Eric USM GAGNY
22 POULIZAC Matthieu US METRO TRANSPORTS
23 DISCONTIGNY Maxime CM AUBERVILLIERS 93 à 02mn00 s
24 NARDOT Benjamin VC AMATEUR ST QUENTIN
25 MESNILDREY Julien VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O
26 LEROUX Xavier A. C. B. B.
27 DABOT Raphaël P.CHALONNAISE
28 SUZZONI Tristan US METRO TRANSPORTS
29 NENGUYEN VAN Maxime PEDALE COMBS LA VILLAISE
30 SOLUCH Baptiste PEDALE COMBS LA VILLAISE
31 GUERRERO Maxime PEYREHORADE SC
32 DELORME Alexandre LAGNY PONTCARRE CYC.
33 MACHADO FERREIRA Jonathan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
34 LABROSSE Cédric TEAM PELTRAX - CSD
35 BRACONNIER Vincent VC SAVIGNY SUR ORGE
36 POCQUAT Marc RO VILLUIS EVERLY
37 GUILLAUME Jean Charles TEAM PELTRAX - CSD
38 LAMIRAND Eudes SC BOULONNAIS
39 MOREAU Arthur PEDALE COMBS LA VILLAISE
40 REMY Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE
41 MULLER Christophe LA PEDALE FERTOISE
42 GIORGALLA Serge PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
43 BERNARD Alexandre PEDALE COMBS LA VILLAISE
44 DIBANDI Johan CSM PUTEAUX
45 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS
46 PETIAU Anthony AV THIAIS
47 BITTEL Nicolas VC ETAMPES
48 DABOT Jean Philippe P.CHALONNAISE
49 RICHARD Olivier TEAM PELTRAX - CSD
50 ROLAND Adrien VELO CLUB ARPAJON
51 ROPARS Philippe PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
52 LEROY Maxime CM AUBERVILLIERS 93
53 PALLAIN DUPRE Léo ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
54 DELACOUR Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE