Brie Comte Robert (77) - Prix de la Fête des Roses (3-Juniors)

Classement :

1 GRANDET Mathieu TEAM PELTRAX - CSD 1:45:20

2 BOUSSER Sébastien TEAM PELTRAX - CSD

3 MARION Sébastien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

4 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 00mn43 s

5 SANZ Eric US CRETEIL

6 SAILLARD Cyrille TEAM PELTRAX - CSD

7 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

8 SOL Emmanuel USM GAGNY

9 GABILONDO Carl US CRETEIL

10 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

11 LEGRAND Stéphane TEAM PELTRAX - CSD

12 OIZEL Enzo AC ORSAY

13 BONA Romain VC FONTAINEBLEAU AVON

14 VIALADE Thibault AS CHELLES

15 CREPIN Anthony LAGNY PONTCARRE CYC.

16 RENAULT Vincent AC SALTUSIEN

17 BOURDIN Arnaud US MONTFERMEIL

18 DANIEAU Alexandre ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME à 01mn55 s

19 LE GUEL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX

20 DURIEUX Florian CSM CLAMART

21 BONOMELLI Eric USM GAGNY

22 POULIZAC Matthieu US METRO TRANSPORTS

23 DISCONTIGNY Maxime CM AUBERVILLIERS 93 à 02mn00 s

24 NARDOT Benjamin VC AMATEUR ST QUENTIN

25 MESNILDREY Julien VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O

26 LEROUX Xavier A. C. B. B.

27 DABOT Raphaël P.CHALONNAISE

28 SUZZONI Tristan US METRO TRANSPORTS

29 NENGUYEN VAN Maxime PEDALE COMBS LA VILLAISE

30 SOLUCH Baptiste PEDALE COMBS LA VILLAISE

31 GUERRERO Maxime PEYREHORADE SC

32 DELORME Alexandre LAGNY PONTCARRE CYC.

33 MACHADO FERREIRA Jonathan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

34 LABROSSE Cédric TEAM PELTRAX - CSD

35 BRACONNIER Vincent VC SAVIGNY SUR ORGE

36 POCQUAT Marc RO VILLUIS EVERLY

37 GUILLAUME Jean Charles TEAM PELTRAX - CSD

38 LAMIRAND Eudes SC BOULONNAIS

39 MOREAU Arthur PEDALE COMBS LA VILLAISE

40 REMY Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE

41 MULLER Christophe LA PEDALE FERTOISE

42 GIORGALLA Serge PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

43 BERNARD Alexandre PEDALE COMBS LA VILLAISE

44 DIBANDI Johan CSM PUTEAUX

45 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS

46 PETIAU Anthony AV THIAIS

47 BITTEL Nicolas VC ETAMPES

48 DABOT Jean Philippe P.CHALONNAISE

49 RICHARD Olivier TEAM PELTRAX - CSD

50 ROLAND Adrien VELO CLUB ARPAJON

51 ROPARS Philippe PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

52 LEROY Maxime CM AUBERVILLIERS 93

53 PALLAIN DUPRE Léo ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

54 DELACOUR Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE