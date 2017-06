Spar - Flanders Diamond (Belgique) : Elise Delzenne 6ème

Classement :

1 KESSLER Nina NEDH22´0S HITEC PRODUCTSDE

2 VAN DE REE Monique NED0H0´0S LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE

3 CONSONNI Chiara ITA VALCAR PBMDE

4 HOEKSMA Ilona NED HITEC PRODUCTSDE

5 BUURMAN Eva NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

6 DELZENNE Elise FRA LOTTO SOUDAL LADIESDE

7 PERSICO Silvia ITA VALCAR PBMDE

8 DEMEY Valerie BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDEPROF

9 VERHOEVEN Aurore FRA WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

10 JONGERIUS Claudia NED KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

11 VANDEKERCKHOVE Juliette FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

12 SWINKELS Karlijn NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

13 DE BAAT Kim BEL LENSWORLD - KUOTADE

14 RODIECK Inga GER VELOP CLOUD CYCLE CAFE LADIESDE

15 HANNES Kaat BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI

16 VAN LOY Ellen BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDE

17 VAN DEN STEEN Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDEPROF

18 GOOSSENS Veerle NED TEXTIELSTAD DE JONGE RENNERDE

19 HOFFMANN Chantal LUX LOTTO SOUDAL LADIESDE

20 RODIECK Wiebke GER VELOP CLOUD CYCLE CAFE LADIESDE

21 DICKINSON Eleanor GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE

22 CRETTI Claudia ITA VALCAR PBMDE

23 SZYBIAK Ewelina POL MAT ATOM DEWELOPERDE

24 STERCKX Kathleen BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

25 NERLO Aurela POL MAT ATOM DEWELOPERDE

26 DRUYTS Jessy BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI

27 CANT Sanne BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDEPROF

28 VERHESTRAETEN Karen BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDE

29 THELBERG Emmy SWE EQUANO CYCLING TEAMDE

30 LOWTHER Melissa GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE

31 WILKOS Katarzyna POL MAT ATOM DEWELOPERDE

32 VERDONSCHOT Laura BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDEPROF

33 NELSON Emily GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE

34 VAINIONPÄÄ Laura FIN ISOREX CYCLING TEAMDE

35 WHITSON Genevieve GBR ISOREX CYCLING TEAMDE

36 WATERREUS Kylie NED MAASLANDSTER CCN INTERNATIONAL CTDE

37 GEERIS Femke NED MAASLANDSTER CCN INTERNATIONAL CTDE

38 TEMMERMAN Ilse BEL EQUANO CYCLING TEAMDE

39 COMMISSARIS Caren BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE

40 VANHOUTTE Fenna BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE. UCI

41 DEBBOUDT Evelien BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

42 HELLEMONS Daimy NED JAN VAN ARCKELDE

43 FON Martine NOR EQUANO CYCLING TEAMDE

44 GINS Tara BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI

45 DEBBOUDT Lensy BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

46 DEL CARMEN ALVARADO Ceylin NED KLEUR OP MAAT - BNS TECHNICSDE

47 DUTOUR Margot FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

48 DUYCK Ann-Sophie BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDEPROF

49 DOCX Mieke BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI

50 BEX Nathalie BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE

51 DOM Annelies BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE. UCI

52 FRANCK Alicia BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDE

53 DECEUNINCK Stefanie BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

54 POLLICINI Silvia ITA VALCAR PBMDE

55 BECKERINGH Nike NED JAN VAN ARCKELDE

56 HERMANS Anka BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE

57 BRITS Delphine BEL EQUANO CYCLING TEAMDE

58 BECKERS Isabelle BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE

59 DUPREZ Jurrina BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

60 BROSSARD Emmanuelle FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

61 BRANDWAGT Maaike NED TEXTIELSTAD DE JONGE RENNERDE

62 DRIEHUIJS Robin NED TEXTIELSTAD DE JONGE RENNERDE

63 RIST Daisi EST KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

64 JAMIESON Amanda NZL MAASLANDSTER CCN INTERNATIONAL CTDE

65 DIJKSMAN Tessa NED SWABOLADIES CYCLING TEAMDE

66 DE JONG Demi NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

67 LLOYD Manon GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE

68 POWELL Jennifer GBR TEAM FORD ECOBOOSTDE

69 WESSELHOEFT Benita GER VELOP CLOUD CYCLE CAFE LADIESDE

70 VAN GOGH Natalie NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

71 VEEN Tessa NED SWABOLADIES CYCLING TEAMDE

72 HEY Sabine NED KLEUR OP MAAT - BNS TECHNICSDE

73 BORREMANS Sarah BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

74 ARZUFFI Allegra ITA VALCAR PBMDE

75 MOONEN Puck NED LOTTO SOUDAL LADIESDE

76 ACCOE Joyce BEL ISOREX CYCLING TEAMDE

77 GELUK Yva NED EQUANO CYCLING TEAMDE

78 MARIEN Lynn BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

79 CHARD Megan GBR ISOREX CYCLING TEAMDE

80 VENJAKOB Katharina GER VELOP CLOUD CYCLE CAFE LADIESDE

81 ANDERSSON Emmy SWE WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

82 VAN VELZEN Bryony NED LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE

83 LUST Bianca NED VELOP CLOUD CYCLE CAFE LADIESDE

84 POLSPOEL Maaike BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI

85 BAKS Marissa NED SWABOLADIES CYCLING TEAMDE

86 BRZEZNA Monika POL MAT ATOM DEWELOPERDE

87 BARKER Megan NED GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE

88 DORRESTIJN Vera NED TEXTIELSTAD DE JONGE RENNERDE

89 VAN DEN HAUTE Steffy BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

90 MURPHY Kelly GBR TEAM FORD ECOBOOSTDE

91 JOHNSEN Cecilie Gotaas NOR HITEC PRODUCTSDE

92 LIMA Tone Hatteland NOR HITEC PRODUCTSDE

93 PIETRZAK Lucja POL MAT ATOM DEWELOPERDE

94 BECKER Charlotte GER HITEC PRODUCTSDE

95 ZANETTIN Chiara ITA VALCAR PBMDE

96 VAN VEEN Esther NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

97 BOERMANS Sylvie NED JAN VAN ARCKELDE

98 DE BOER Sophie NEDH22´10S0H0´10S PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

99 VERHOEVEN Suzanne NED TEXTIELSTAD DE JONGE RENNERDE

100 DE JONG Thalita NED LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE

101 DRUYTS Demmy BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI

102 HAYWARD Bethany GBR TEAM FORD ECOBOOSTDE

103 FLETCHER Sara USAH22´13S0H0´13S AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

104 TEN HARTOG Sarah BELH22´18S0H0´18S EQUANO CYCLING TEAMDE

105 STOUGJE Delore NEDH22´28S0H0´28S JAN VAN ARCKELDE

106 LORKOWSKA Patrycja POLH22´30S0H0´30S MAT ATOM DEWELOPERDE

107 VAN GLABEKE Shana BELH22´36S0H0´36S LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE

108 PETIT Lana BELH22´46S0H0´46S ISOREX CYCLING TEAMDE

109 VERMEIREN Tinne BELH23´57S0H1´57S KLEUR OP MAAT - BNS TECHNICSDE

110 COLBORNE Henrietta GBRH24´0S0H2´0S SWABOLADIES CYCLING TEAMDE

DNF VERSCHELDEN Nathalie BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI

DNF ERIKSEN Malin NOR SWABOLADIES CYCLING TEAMDE

DNF VAN BELLINGHEN Emilie BEL ISOREX CYCLING TEAMDE

DNF DE MAREZ Maaike BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE

DNF VENGE Wendy NED WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE

DNF DEBBOUDT Sylvia BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

DNF JACOBS Katleen BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE

DNF CROKET Gilke BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI

DNF TINDLEY Jo GBR TEAM FORD ECOBOOSTDE

DNF LAMBRECHTS Kelly BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

DNF LANE Jessica AUS MAASLANDSTER CCN INTERNATIONAL CTDE

DNF HEYNS Joyce BEL KLEUR OP MAAT - BNS TECHNICSDE

DNF HUINEN Anne NED SWABOLADIES CYCLING TEAMDE

DNF DE BRUYNE Meg BEL KLEUR OP MAAT -