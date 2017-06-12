Spar - Flanders Diamond (Belgique) : Elise Delzenne 6ème

Classement :
1 KESSLER Nina NEDH22´0S HITEC PRODUCTSDE
2 VAN DE REE Monique NED0H0´0S LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
3 CONSONNI Chiara ITA VALCAR PBMDE
4 HOEKSMA Ilona NED HITEC PRODUCTSDE
5 BUURMAN Eva NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
6 DELZENNE Elise FRA LOTTO SOUDAL LADIESDE
7 PERSICO Silvia ITA VALCAR PBMDE
8 DEMEY Valerie BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDEPROF
9 VERHOEVEN Aurore FRA WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
10 JONGERIUS Claudia NED KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
11 VANDEKERCKHOVE Juliette FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
12 SWINKELS Karlijn NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
13 DE BAAT Kim BEL LENSWORLD - KUOTADE
14 RODIECK Inga GER VELOP CLOUD CYCLE CAFE LADIESDE
15 HANNES Kaat BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
16 VAN LOY Ellen BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDE
17 VAN DEN STEEN Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDEPROF
18 GOOSSENS Veerle NED TEXTIELSTAD DE JONGE RENNERDE
19 HOFFMANN Chantal LUX LOTTO SOUDAL LADIESDE
20 RODIECK Wiebke GER VELOP CLOUD CYCLE CAFE LADIESDE
21 DICKINSON Eleanor GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
22 CRETTI Claudia ITA VALCAR PBMDE
23 SZYBIAK Ewelina POL MAT ATOM DEWELOPERDE
24 STERCKX Kathleen BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
25 NERLO Aurela POL MAT ATOM DEWELOPERDE
26 DRUYTS Jessy BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
27 CANT Sanne BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDEPROF
28 VERHESTRAETEN Karen BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDE
29 THELBERG Emmy SWE EQUANO CYCLING TEAMDE
30 LOWTHER Melissa GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
31 WILKOS Katarzyna POL MAT ATOM DEWELOPERDE
32 VERDONSCHOT Laura BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDEPROF
33 NELSON Emily GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
34 VAINIONPÄÄ Laura FIN ISOREX CYCLING TEAMDE
35 WHITSON Genevieve GBR ISOREX CYCLING TEAMDE
36 WATERREUS Kylie NED MAASLANDSTER CCN INTERNATIONAL CTDE
37 GEERIS Femke NED MAASLANDSTER CCN INTERNATIONAL CTDE
38 TEMMERMAN Ilse BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
39 COMMISSARIS Caren BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
40 VANHOUTTE Fenna BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE. UCI
41 DEBBOUDT Evelien BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
42 HELLEMONS Daimy NED JAN VAN ARCKELDE
43 FON Martine NOR EQUANO CYCLING TEAMDE
44 GINS Tara BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
45 DEBBOUDT Lensy BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
46 DEL CARMEN ALVARADO Ceylin NED KLEUR OP MAAT - BNS TECHNICSDE
47 DUTOUR Margot FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
48 DUYCK Ann-Sophie BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDEPROF
49 DOCX Mieke BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
50 BEX Nathalie BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE
51 DOM Annelies BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE. UCI
52 FRANCK Alicia BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDE
53 DECEUNINCK Stefanie BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
54 POLLICINI Silvia ITA VALCAR PBMDE
55 BECKERINGH Nike NED JAN VAN ARCKELDE
56 HERMANS Anka BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
57 BRITS Delphine BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
58 BECKERS Isabelle BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE
59 DUPREZ Jurrina BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
60 BROSSARD Emmanuelle FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
61 BRANDWAGT Maaike NED TEXTIELSTAD DE JONGE RENNERDE
62 DRIEHUIJS Robin NED TEXTIELSTAD DE JONGE RENNERDE
63 RIST Daisi EST KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
64 JAMIESON Amanda NZL MAASLANDSTER CCN INTERNATIONAL CTDE
65 DIJKSMAN Tessa NED SWABOLADIES CYCLING TEAMDE
66 DE JONG Demi NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
67 LLOYD Manon GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
68 POWELL Jennifer GBR TEAM FORD ECOBOOSTDE
69 WESSELHOEFT Benita GER VELOP CLOUD CYCLE CAFE LADIESDE
70 VAN GOGH Natalie NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
71 VEEN Tessa NED SWABOLADIES CYCLING TEAMDE
72 HEY Sabine NED KLEUR OP MAAT - BNS TECHNICSDE
73 BORREMANS Sarah BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
74 ARZUFFI Allegra ITA VALCAR PBMDE
75 MOONEN Puck NED LOTTO SOUDAL LADIESDE
76 ACCOE Joyce BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
77 GELUK Yva NED EQUANO CYCLING TEAMDE
78 MARIEN Lynn BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
79 CHARD Megan GBR ISOREX CYCLING TEAMDE
80 VENJAKOB Katharina GER VELOP CLOUD CYCLE CAFE LADIESDE
81 ANDERSSON Emmy SWE WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
82 VAN VELZEN Bryony NED LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
83 LUST Bianca NED VELOP CLOUD CYCLE CAFE LADIESDE
84 POLSPOEL Maaike BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
85 BAKS Marissa NED SWABOLADIES CYCLING TEAMDE
86 BRZEZNA Monika POL MAT ATOM DEWELOPERDE
87 BARKER Megan NED GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
88 DORRESTIJN Vera NED TEXTIELSTAD DE JONGE RENNERDE
89 VAN DEN HAUTE Steffy BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
90 MURPHY Kelly GBR TEAM FORD ECOBOOSTDE
91 JOHNSEN Cecilie Gotaas NOR HITEC PRODUCTSDE
92 LIMA Tone Hatteland NOR HITEC PRODUCTSDE
93 PIETRZAK Lucja POL MAT ATOM DEWELOPERDE
94 BECKER Charlotte GER HITEC PRODUCTSDE
95 ZANETTIN Chiara ITA VALCAR PBMDE
96 VAN VEEN Esther NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
97 BOERMANS Sylvie NED JAN VAN ARCKELDE
98 DE BOER Sophie NEDH22´10S0H0´10S PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
99 VERHOEVEN Suzanne NED TEXTIELSTAD DE JONGE RENNERDE
100 DE JONG Thalita NED LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
101 DRUYTS Demmy BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
102 HAYWARD Bethany GBR TEAM FORD ECOBOOSTDE
103 FLETCHER Sara USAH22´13S0H0´13S AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
104 TEN HARTOG Sarah BELH22´18S0H0´18S EQUANO CYCLING TEAMDE
105 STOUGJE Delore NEDH22´28S0H0´28S JAN VAN ARCKELDE
106 LORKOWSKA Patrycja POLH22´30S0H0´30S MAT ATOM DEWELOPERDE
107 VAN GLABEKE Shana BELH22´36S0H0´36S LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
108 PETIT Lana BELH22´46S0H0´46S ISOREX CYCLING TEAMDE
109 VERMEIREN Tinne BELH23´57S0H1´57S KLEUR OP MAAT - BNS TECHNICSDE
110 COLBORNE Henrietta GBRH24´0S0H2´0S SWABOLADIES CYCLING TEAMDE
DNF VERSCHELDEN Nathalie BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
DNF ERIKSEN Malin NOR SWABOLADIES CYCLING TEAMDE
DNF VAN BELLINGHEN Emilie BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNF DE MAREZ Maaike BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
DNF VENGE Wendy NED WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
DNF DEBBOUDT Sylvia BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNF JACOBS Katleen BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
DNF CROKET Gilke BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
DNF TINDLEY Jo GBR TEAM FORD ECOBOOSTDE
DNF LAMBRECHTS Kelly BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNF LANE Jessica AUS MAASLANDSTER CCN INTERNATIONAL CTDE
DNF HEYNS Joyce BEL KLEUR OP MAAT - BNS TECHNICSDE
DNF HUINEN Anne NED SWABOLADIES CYCLING TEAMDE
DNF DE BRUYNE Meg BEL KLEUR OP MAAT -