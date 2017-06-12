Meaux (77) - Grand Prix de la Ville (Minimes)

Classement :
1 MAURICIO Flavio ROUE D'OR CONFLANAISE 0:54:55
2 SELLIER Mathis PARISIS A.C. 95 à 02mn33 s
3 CLAUDE Enzo ASPTT DE TROYES à 02mn43 s
4 GAUTIER Charles PARISIS A.C. 95 à 03mn11 s
5 BOULAIRE Angus JS FERTE GAUCHER
6 KANDISSOUNON Arthur EC AULNAY
7 LINVAL Florian EC AULNAY
8 FELGUEIRAS Jordan EC GOUSSAINVILLE PUISEUX
9 CHAVENAY Ilian ESC MEAUX
10 ONESIME Louis ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
11 HERNAULT Loïc PARISIS A.C. 95
12 CORBEL Paul EC AULNAY
13 PRIGENT Killian VC CLICHY SOUS BOIS
14 JOCKIN Kylian LAGNY PONTCARRE CYC.
15 COULON Louis LAGNY PONTCARRE CYC.
16 VERSCHELDE Leane ESC MEAUX
17 ROUXEL Lucas OLYMPIQUE C.V.O.
18 THIESSON Alexis LAGNY PONTCARRE CYC.
19 JACQ Ghislain LES RAYONS DE L'AVENIR
20 GRAZIANI Timoté ESC MEAUX
21 DIALLO Kile CS VILLETANEUSE
22 BOUQUET Thomas PARISIS A.C. 95
23 FAHY Mattéo JS FERTE GAUCHER
24 GOUGEON Bastien PARISIS A.C. 95
25 CHANTEREAUX Tom PARISIS A.C. 95
26 SOUAILLAT NAGEL Enzo GUIDON PROVINOIS
27 DEMONMEROT Thibaut LES RAYONS DE L'AVENIR
28 DUBAND Antonin LAGNY PONTCARRE CYC.
29 DROLON Mathis ESC MEAUX
30 HABI Wassim CS VILLETANEUSE
31 FIALIP Louison JS FERTE GAUCHER
32 ARHUR Charlotte SC VAL D'ARRE
33 WASEK Mathias LAGNY PONTCARRE CYC.
34 TALIEU Axel USM GAGNY
35 ROLLAND Tom USM GAGNY
36 VIMONT Yaël SC VAL D'ARRE
37 KRAENKER Jayson EC AULNAY
38 LIGNIER Camille ESC MEAUX
39 MOURAND Cédric LAGNY PONTCARRE CYC.
40 RATNA Iniya CS VILLETANEUSE
41 HAMOUDI Ryles PARISIS A.C. 95
42 SPILERS Charbel LAGNY PONTCARRE CYC.