Meaux (77) - Grand Prix de la Ville (Cadets)

Classement :
1 ORGIAZZI Thomas ESC MEAUX 1:46:56
2 VALLEE Mathis LA PEDALE FERTOISE à 00mn12 s
3 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 03mn19 s
4 DUJARDIN Julien PARISIS A.C. 95
5 THEVENIN Nicolas JS FERTE GAUCHER
6 LATOUR Thomas ESC MEAUX
7 DO VALE Thomas USM GAGNY
8 NOEL Maxime PARISIS A.C. 95
9 MALAUSSENA Florian LAGNY PONTCARRE CYC.
10 SAYED AHMED Karim VC CLICHY SOUS BOIS
11 LASSEGUE Tristan US EZANVILLE ECOUEN
12 COOLSAET Mathéo PARISIS A.C. 95
13 LEMONNIER Loïck ESC MEAUX
14 ARNAUD Théodore ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
15 PILLON Jules ESC MEAUX
16 LAMBERT Arnaud ESC MEAUX
17 BARZEZOWSKI Alan ESC MEAUX
18 CIANI Kilian ESC MEAUX
19 RAUFFLET Emeric ESC MEAUX
20 BUFFIER Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE
21 GUDESTE Romain CM AUBERVILLIERS 93
22 NOLIUS Hugo LAGNY PONTCARRE CYC.
23 SILVA Enzo OLYMPIQUE C.V.O.
24 GAGNEUR Florent CSM CLAMART
25 MARTINEAU Angélo ESC MEAUX
26 SCHORTER Florian CSM PUTEAUX
27 NEDELCU Stephan CS VILLETANEUSE