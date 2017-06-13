La Feuillie (76) - Prix cycliste de la Ville (Minimes)

Classement :
1 THEODAT Alexis ESM GONFREVILLE L'ORCHER 0
2 CHODAN Mathias USSA PAVILLY BARENTIN 0
3 DUFOUR Gwendael ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN 0
4 CRAMETTE Noé EC OSNY PONTOISE 0
5 LEMIR Antoine VC LILLEBONNE 0
6 CHATONNET Toby VC LILLEBONNE 0
7 DOUAT Erwan VC ROUEN 76 0
8 HAMDINI Nolan VC LILLEBONNE 0
9 PETREL Luka VC ROUEN 76 0
10 POINTEAU Axel CS BONNEVILLE 0
11 VAN DER HOEVEN Côme LA FEUILLIE CYCLISTE 0
12 ORTIE Lukas USSA PAVILLY BARENTIN 0
13 NICODEME Kylian VC CATENAY 0
14 BORRELLI Mattéo USSA PAVILLY BARENTIN 0
15 LOUVEL Alex VC ROUEN 76 0
16 DERIAUX Pacome EC VERNOUILLET V. T. 0
17 BRAIL Mathis EC VERNOUILLET V. T. 0
18 CHRETIEN Thomas SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR 0
19 FREBOURG Jayson VC FECAMP 0
20 MORIN Emil LA FEUILLIE CYCLISTE 0
21 WATTIER Mathis VC ROUEN 76 0
22 BOULENGER Valentin VC LILLEBONNE 0
23 FEIX Maël VC ROUEN 76 0
24 BONNEVILLE Mathéo VC LILLEBONNE 0
25 LEBOURG Lucas VC ROUEN 76 0
26 DELVAL Cyprien ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN 0
27 HERBET Lénaïc LA FEUILLIE CYCLISTE 0
28 TESSIER Pierre VC EVREUX 0
29 LE GRAND Mathis ESM GONFREVILLE L'ORCHER 0
30 GROUAZEL Léa VC EVREUX 0
31 PRAUD Romain VC CATENAY 0
32 DAVID Thibault USSA PAVILLY BARENTIN 0
33 MALANDAIN Justine ESM GONFREVILLE L'ORCHER 0
34 LECOURT Laurine VC ROUEN 76 0
35 MONFRAY Bastien LA FEUILLIE CYCLISTE 0
36 DESSEAUX Danaé LA FEUILLIE CYCLISTE 0
Crédit Photo : Sophie DELIQUAIRE