La Feuillie (76) - Prix cycliste de la Ville (Pass D1/D2)

Classement :
1 QUINTANE Mathieu AC ORSAY
2 LOZET Philippe AC SOTTEVILLE
3 GIGNON Florent VC EUDOIS ET BRESLOIS
4 POUPART Pierre VC PONTHIEU VIMEU
5 PIERRE Alban VC EVREUX
6 BEUX Cyril VC EVREUX
7 DIDOU Matthieu SUD DE L'EURE CYCLISME
8 PIERRE Lilian VC EVREUX
9 BOURSY Eric A C SOTTEVILLE
10 BLANPAIN Nathan USSA PAVILLY BARENTIN
11 CRAMOISAN Yoann USSA PAVILLY BARENTIN
12 DETOURNAY Thomas VC LILLEBONNE
13 CARBONNIER Yves V C VERNON
14 CHEVALLIER Yohann AC SOTTEVILLE
15 DARCHE Nicolas UV NEUBOURG
16 DEVREUX Daniel VC EVREUX
17 TROMP Thomas FORGES VELO'S 76
18 ANQUETIL Arnaud CS GRAVENCHON
19 ATANNE David VC EVREUX
20 PEUPLE Hubert CC FORMERIE
21 DUBOIS Damien VC PACEEN
22 ARSON Jean Charles LA FEUILLIE CYCLISTE
23 LENFANT Julien VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O
24 LE NORMAND Jean Pierre UV NEUBOURG
25 FOLLENFANT Pierre VC LILLEBONNE
26 LANGLOIS Anthony VC LILLEBONNE