La Feuillie (76) - Prix cycliste de la Ville (Pass D1/D2)

Mathieu Quintane (AC Orsay) a remporté ce Dimanche 11 Juin 2017 le Grand Prix cycliste de la Ville (Pass D1/D2) à La Feuillie (76). Philippe Lozet (AC Sotteville) et Florent Gignon (VC Eudois et Breslois) ont complété le podium.

Classement :

1 QUINTANE Mathieu AC ORSAY

2 LOZET Philippe AC SOTTEVILLE

3 GIGNON Florent VC EUDOIS ET BRESLOIS

4 POUPART Pierre VC PONTHIEU VIMEU

5 PIERRE Alban VC EVREUX

6 BEUX Cyril VC EVREUX

7 DIDOU Matthieu SUD DE L'EURE CYCLISME

8 PIERRE Lilian VC EVREUX

9 BOURSY Eric A C SOTTEVILLE

10 BLANPAIN Nathan USSA PAVILLY BARENTIN

11 CRAMOISAN Yoann USSA PAVILLY BARENTIN

12 DETOURNAY Thomas VC LILLEBONNE

13 CARBONNIER Yves V C VERNON

14 CHEVALLIER Yohann AC SOTTEVILLE

15 DARCHE Nicolas UV NEUBOURG

16 DEVREUX Daniel VC EVREUX

17 TROMP Thomas FORGES VELO'S 76

18 ANQUETIL Arnaud CS GRAVENCHON

19 ATANNE David VC EVREUX

20 PEUPLE Hubert CC FORMERIE

21 DUBOIS Damien VC PACEEN

22 ARSON Jean Charles LA FEUILLIE CYCLISTE

23 LENFANT Julien VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O

24 LE NORMAND Jean Pierre UV NEUBOURG

25 FOLLENFANT Pierre VC LILLEBONNE

26 LANGLOIS Anthony VC LILLEBONNE