La Feuillie (76) - Prix cycliste de la Ville (Pass D3/D4)

Romain Demeillers (Gran Fondo Team Normandie) a remporté ce Dimanche 11 Juin 2017 le Grand Prix cycliste de la Ville (Pass D3/D4) à La Feuillie (76). Raphaël Machepy (Forges Velo's 76) et Stéphane Angot (CO Couronne) ont complété le podium.

Classement :

1 DEMEILLERS Romain GRAN FONDO TEAM NORMANDIE

2 MACHEPY Raphaël FORGES VELO'S 76

3 ANGOT Stéphane CO COURONNE

4 AUTHOUART Frédéric VELO CLUB ARPAJON

5 ZAPPELLA Michel S C VEXIN

6 PAUMIER Quentin E.GISORSIENNE

7 DELAMARRE William VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O

8 DILARD Laurent LA FEUILLIE CYCLISTE

9 DE WANGEN Eric E.GISORSIENNE

10 FOURRIER Jean Luc UV NEUBOURG

11 HENAULT Océane FORGES VELO 76

12 CARON Sébastien VC VERNON

13 BARIS Didier AC MONTDIDIER

14 LUCIEN Stéphane CS DES ANDELYS

15 THIBOUT Michel LA FEUILLIE CYCLISTE

16 MORIN Arnaud LA FEUILLIE CYCLISTE

17 MOREAU Stephane VC HATTENVILLE FAUVILLE

18 BARIS Charlotte AC MONTDIDIER

19 NICOLLE Christophe VC ROUEN 76

20 DEPARROIS David VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O

21 LETELLIER Sébastien VC ROUEN 76

22 GERGORIC Dimitri V C EVREUX

23 DUTOT Edouard FORGES VELO'S 76

24 LEBRUN Laurent BARENTIN CYCLOSPORT

25 MARRE Sébastien VC LILLEBONNE

26 FOLLENFANT Eric VC LILLEBONNE

27 NIAY Francis OLYMPIQUE C.V.O.

28 GRANGE Valerian LA FEUILLIE CYCLISTE

29 GUILLER Sébastien USSA PAVILLY BARENTIN

30 ARCHAMBAULT Franck VELO CLUB ARPAJON