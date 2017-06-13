La Feuillie (76) - Prix cycliste de la Ville (Pass D3/D4)

Classement :
1 DEMEILLERS Romain GRAN FONDO TEAM NORMANDIE
2 MACHEPY Raphaël FORGES VELO'S 76
3 ANGOT Stéphane CO COURONNE
4 AUTHOUART Frédéric VELO CLUB ARPAJON
5 ZAPPELLA Michel S C VEXIN
6 PAUMIER Quentin E.GISORSIENNE
7 DELAMARRE William VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O
8 DILARD Laurent LA FEUILLIE CYCLISTE
9 DE WANGEN Eric E.GISORSIENNE
10 FOURRIER Jean Luc UV NEUBOURG
11 HENAULT Océane FORGES VELO 76
12 CARON Sébastien VC VERNON
13 BARIS Didier AC MONTDIDIER
14 LUCIEN Stéphane CS DES ANDELYS
15 THIBOUT Michel LA FEUILLIE CYCLISTE
16 MORIN Arnaud LA FEUILLIE CYCLISTE
17 MOREAU Stephane VC HATTENVILLE FAUVILLE
18 BARIS Charlotte AC MONTDIDIER
19 NICOLLE Christophe VC ROUEN 76
20 DEPARROIS David VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O
21 LETELLIER Sébastien VC ROUEN 76
22 GERGORIC Dimitri V C EVREUX
23 DUTOT Edouard FORGES VELO'S 76
24 LEBRUN Laurent BARENTIN CYCLOSPORT
25 MARRE Sébastien VC LILLEBONNE
26 FOLLENFANT Eric VC LILLEBONNE
27 NIAY Francis OLYMPIQUE C.V.O.
28 GRANGE Valerian LA FEUILLIE CYCLISTE
29 GUILLER Sébastien USSA PAVILLY BARENTIN
30 ARCHAMBAULT Franck VELO CLUB ARPAJON